浏览器隔离软件 - 最热门应用 - 索马里

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浏览器隔离软件使公司能够通过为用户提供虚拟、抽象的 Web 浏览器来保护端点。这些隔离的浏览器将网络浏览活动与端点分开，因此如果出现漏洞或恶意软件注入，只有浏览器受到损害，而不是设备本身受到损害。公司实施这些工具来跨多个远程端点实施安全策略，从而使管理员能够增强对访问的控制并提高跨用户网络和设备的威胁可见性。 这些产品以无缝方式提供浏览器，使用户可以轻松访问 Web 应用程序和潜在风险站点，同时保护其端点设备。尽管其中一些工具可能类似于主要控制站点可访问性和 URL 过滤的安全 Web 网关，但浏览器隔离解决方案通过创建完全隔离的 Web 执行环境而更进一步。
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Citrix Cloud
citrix.com
Citrix 是安全、可扩展 IT 解决方案的领先提供商，帮助组织优化其数字工作空间。 Citrix 平台提供一系列服务，包括应用程序和桌面虚拟化、端点管理和安全访问解决方案，旨在提高生产力和简化 IT 管理。 Citrix 专注于支持混合劳动力，使企业能够在任何设备上安全地交付关键应用程序和数据，同时简化设备管理并增强用户体验。该平台还通过零信任访问和可观察性强调安全性，帮助组织保护敏感信息并确保合规性。 Citrix 服务于各个行业，包括医疗保健、金融服务、政府和教育，提供量身定制的解决方案来满足特定的业务需求。通过创新和协作，Citrix 不断推动基于云和本地 IT 环境的进步。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位于加利福尼亚州桑尼维尔的美国企业安全公司，为入站电子邮件安全、出站数据丢失防护、社交媒体、移动设备、数字风险、电子邮件加密、电子发现和电子邮件提供软件即服务和产品归档。
Mimecast
mimecast.com
Mimecast 的 AI 驱动的高级电子邮件安全可阻止最危险的电子邮件攻击，从网络钓鱼和勒索软件到社会工程、支付欺诈和冒充。借助 Mimecast 的高级电子邮件安全，您可以获得： - 业界最佳的保护：通过人工智能驱动的行业领先检测来阻止基于电子邮件的威胁，受到超过 42,000 名客户的信赖。 - 部署灵活性：选择您的部署选项 - 使用或不使用网关提供电子邮件安全性。 - 人工智能驱动的世界级检测：利用人工智能、机器学习和社交图谱的力量，使安全变得更加智能并赋予员工权力。
Apozy
apozy.com
世界各地最具针对性的公司依靠 Airlock（Apozy 的浏览器防御平台）使用本机浏览器隔离在点击时自动解除危险网站的武装。