浏览器隔离软件 - 最热门应用 - 澳大利亚

Mimecast

mimecast.com

Mimecast 的 AI 驱动的高级电子邮件安全可阻止最危险的电子邮件攻击，从网络钓鱼和勒索软件到社会工程、支付欺诈和冒充。借助 Mimecast 的高级电子邮件安全，您可以获得： - 业界最佳的保护：通过人工智能驱动的行业领先检测来阻止基于电子邮件的威胁，受到超过 42,000 名客户的信赖。 - 部署灵活性：选择您的部署选项 - 使用或不使用网关提供电子邮件安全性。 - 人工智能驱动的世界级检测：利用人工智能、机器学习和社交图谱的力量，使安全变得更加智能并赋予员工权力。