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最热门 最近添加 违规和攻击模拟 (BAS) 软件 - 最热门应用

违规和攻击模拟 (BAS) 软件可复制现实世界的安全威胁，帮助企业制定事件响应计划并识别安全系统中的潜在漏洞。这些模拟可能涉及向员工发送虚假的网络钓鱼电子邮件或试图破坏公司的网络应用程序防火墙。许多 BAS 工具提供具有人工智能驱动的威胁逻辑和持续测试的自动化模拟，确保团队随时准备好有效响应安全事件。 这些模拟通常是全天候可用的，并且企业通常会定期运行它们，特别是在更新安全系统或修改策略时。如果没有这些模拟攻击，评估安全操作的有效性可能会很困难。定制模拟可以模仿针对不同区域或特定环境内的各种威胁，帮助企业评估和加强