违规和攻击模拟 (BAS) 软件 - 最热门应用

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违规和攻击模拟 (BAS) 软件可复制现实世界的安全威胁，帮助企业制定事件响应计划并识别安全系统中的潜在漏洞。这些模拟可能涉及向员工发送虚假的网络钓鱼电子邮件或试图破坏公司的网络应用程序防火墙。许多 BAS 工具提供具有人工智能驱动的威胁逻辑和持续测试的自动化模拟，确保团队随时准备好有效响应安全事件。 这些模拟通常是全天候可用的，并且企业通常会定期运行它们，特别是在更新安全系统或修改策略时。如果没有这些模拟攻击，评估安全操作的有效性可能会很困难。定制模拟可以模仿针对不同区域或特定环境内的各种威胁，帮助企业评估和加强
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Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。
Pentera
pentera.io
Pentera是一款自动安全验证平台，帮助组织评估网络安全，模拟网络攻击并进行漏洞评估和优先级管理。
Defendify
defendify.com
Defendify 是一个全面的网络安全平台，通过集成多种工具和功能，帮助组织加强网络安全管理和培训。
Cymulate
cymulate.com
Cymulate是一个网络安全平台，通过攻击模拟技术帮助组织验证和加强安全防御，支持持续威胁暴露管理，适合各种成熟度的企业使用。
Validato
validato.io
Validato是一个持续安全验证平台，通过安全的攻击模拟测试和验证安全控制配置。
Picus Security
picussecurity.com
Picus Security 是一个网络安全平台，帮助团队实时验证漏洞、优先处理问题，并快速实施减缓措施。