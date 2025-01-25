违规和攻击模拟 (BAS) 软件 - 最热门应用 - 所罗门群岛

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违规和攻击模拟 (BAS) 软件可复制现实世界的安全威胁，帮助企业制定事件响应计划并识别安全系统中的潜在漏洞。这些模拟可能涉及向员工发送虚假的网络钓鱼电子邮件或试图破坏公司的网络应用程序防火墙。许多 BAS 工具提供具有人工智能驱动的威胁逻辑和持续测试的自动化模拟，确保团队随时准备好有效响应安全事件。 这些模拟通常是全天候可用的，并且企业通常会定期运行它们，特别是在更新安全系统或修改策略时。如果没有这些模拟攻击，评估安全操作的有效性可能会很困难。定制模拟可以模仿针对不同区域或特定环境内的各种威胁，帮助企业评估和加强
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Sophos Central
sophos.com
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Cymulate
cymulate.com
Cymulate 是领先的安全验证平台，基于业界最全面且用户友好的违规和攻击模拟技术。我们使安全团队能够从攻击者的角度不断测试和强化动态威胁环境中的防御。 Cymulate 可在一小时内完成部署，与跨本地、云和 Kubernetes 环境的庞大安全控制技术联盟集成，从 EDR 到电子邮件网关、Web 网关、SIEM、WAF 等。通过跨 MITRE ATT&CK® 框架端到端优化现有防御投资，客户可以看到增强的预防、检测和整体安全态势的改进。该平台提供开箱即用、专家和威胁情报主导的风险评估，易于部署和用于所有成熟度级别，并且不断更新。它还提供了一个开放框架，通过生成适合其独特环境和安全策略的渗透场景和高级攻击活动来创建和自动化红色和紫色团队。
Defendify
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Defendify 成立于 2017 年，在提供持续指导和支持的专家的支持下，为安全需求不断增长的组织开创了一体式网络安全 (All-In-One Cybersecurity®)。 Defendify 提供多层保护，提供了一个易于使用的一体化平台，旨在持续加强人员、流程和技术的网络安全。借助 Defendify，组织可以在一个综合且经济高效的网络安全解决方案中简化网络安全评估、测试、政策、培训、检测、响应和遏制。 3 层、13 个解决方案、1 个平台，包括： • 托管检测和响应 • 网络事件响应计划 • 网络安全威胁警报 • 网络钓鱼模拟 • 网络安全意识培训 • 网络安全意识视频 • 网络安全意识海报和图形 • 技术可接受使用政策 • 网络安全风险评估 • 渗透测试 • 漏洞扫描 • 泄露密码扫描 • 网站安全扫描 请参阅 Defendify 的实际应用： www.defendify.com。
Pentera
pentera.io
Pentera 是自动安全验证领域的领先者，使每个组织都能轻松测试所有网络安全层的完整性，随时以任何规模展现真实的当前安全暴露。世界各地数以千计的安全专业人员和服务提供商使用 Pentera 来指导修复并在安全漏洞被利用之前弥补这些漏洞。其客户包括 Casey's General Stores、Emeria、LuLu International Exchange、IP Telecom PT、BrewDog、City National Bank、Schmitz Cargobull 和 MBC Group。 Pentera 得到了 K1 Investment Management、Insight Partners、Blackstone、Evolution Equity Partners 和 AWZ 等领先投资者的支持。访问 https://pentera.io/ 了解更多信息。
Picus Security
picussecurity.com
优先考虑孤立数据源中的关键问题，实时验证暴露情况，并部署一键缓解措施以快速缩小差距。
Validato
validato.io
Validato 是一个持续安全验证平台，它在生产中使用安全使用的违规和攻击模拟，模拟进攻性网络攻击方法来测试和验证安全控制配置。