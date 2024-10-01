违规和攻击模拟 (BAS) 软件 - 最热门应用 - 加蓬

Cymulate

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Cymulate 是领先的安全验证平台，基于业界最全面且用户友好的违规和攻击模拟技术。我们使安全团队能够从攻击者的角度不断测试和强化动态威胁环境中的防御。 Cymulate 可在一小时内完成部署，与跨本地、云和 Kubernetes 环境的庞大安全控制技术联盟集成，从 EDR 到电子邮件网关、Web 网关、SIEM、WAF 等。通过跨 MITRE ATT&CK® 框架端到端优化现有防御投资，客户可以看到增强的预防、检测和整体安全态势的改进。该平台提供开箱即用、专家和威胁情报主导的风险评估，易于部署和用于所有成熟度级别，并且不断更新。它还提供了一个开放框架，通过生成适合其独特环境和安全策略的渗透...