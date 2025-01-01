品牌保护软件 - 最热门应用

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品牌保护软件允许公司管理与产品和服务相关的在线信息。它有助于保护品牌免受任何形式的滥用，例如诈骗、违规、假冒和侵权。该软件对于通过数字渠道销售产品的公司特别有利，因为控制大量产品和品牌信息具有挑战性。 品牌保护软件监控多个数字渠道，包括谷歌等搜索引擎、公司的零售网站、亚马逊和 eBay 等在线零售商以及社交媒体帐户。该软件有助于识别不同阶段的潜在违规行为，并确保这些威胁在到达客户之前被消除。此外，它还通过执行品牌政策并定期审查这些政策以跟上不断变化的标准来维护品牌声誉。