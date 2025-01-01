品牌保护软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
品牌保护软件允许公司管理与产品和服务相关的在线信息。它有助于保护品牌免受任何形式的滥用，例如诈骗、违规、假冒和侵权。该软件对于通过数字渠道销售产品的公司特别有利，因为控制大量产品和品牌信息具有挑战性。 品牌保护软件监控多个数字渠道，包括谷歌等搜索引擎、公司的零售网站、亚马逊和 eBay 等在线零售商以及社交媒体帐户。该软件有助于识别不同阶段的潜在违规行为，并确保这些威胁在到达客户之前被消除。此外，它还通过执行品牌政策并定期审查这些政策以跟上不断变化的标准来维护品牌声誉。
提交新应用
Mimecast
mimecast.com
Mimecast是一款增强电子邮件安全的应用，利用AI和机器学习技术保护组织免受网络攻击和数据泄露。
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
搜索监视器是一款跟踪在线广告和搜索活动的工具，提供竞争分析和品牌合规性信息，帮助优化数字营销策略。
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs是一个数字风险管理平台，帮助组织保护其数字资产，提供域监视、品牌保护和社交媒体威胁防护等服务。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave是一个SaaS平台，提供数字货架分析和动态定价解决方案，帮助全球品牌和零售商提升销售、市场份额及竞争力。
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
ShoppingScraper是一款易于使用的电商数据抓取工具，帮助用户实时获取价格和产品信息，无需编码技能。
Red Points
redpoints.com
红点应用程序帮助企业识别和解决收入泄漏问题，提供AI驱动的检测和法律支持，以恢复数字收入。
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy是一款零售定价软件，帮助企业监控、分析并优化定价策略，识别市场机会，提供实时竞争对手价格更新。
IP Moat
ipmoat.ai
IP Moat 应用帮助用户在在线市场找到并移除侵犯品牌权益的假冒和复制商品列表，提供品牌安全与安心。
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality是一种服务，帮助品牌监控和执行最低广告价格（MAP）政策，支持在线零售环境的管理。
ChannelSight
channelsight.com
ChannelSight是一个电子商务情报平台，通过数据分析帮助企业优化在线销售和客户体验。
Prisync
prisync.com
Prisync是一款帮助电商优化定价策略的工具，实时跟踪竞争对手价格，提供动态调价和库存监控等功能。
Adthena
adthena.com
Adthena是一个市场情报平台，使用AI技术分析竞争对手的付费搜索广告，帮助企业优化搜索营销策略和提高投资回报。
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security 通过人工智能监控应用商店，帮助品牌发现和阻止在线冒名攻击，保护用户免受欺诈。
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor是一款品牌保护应用，利用人工智能和人力团队快速识别和删除假冒商品，保护您的品牌知识产权和收入安全。
BrandVerity
brandverity.com
BrandVerity是一款帮助企业监控和管理在线形象的工具，提供会员营销、品牌保护和合规性分析。
Dealavo
dealavo.com
Dealavo是一款电商分析解决方案应用，专注于在线商店的价格监控和自动化，以及为制造商提供DPSM解决方案。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是一款商业执行SaaS产品，提供市场洞察、价格管理及零售执行的数据智能，帮助品牌和零售商做出更好的决策。
VantageBP
vantagebp.com
VantageBP应用程序帮助品牌防止未授权转售商，打击假冒产品，识别不当转售商，并在电子商务市场上执行在线销售。
Smart Protection
smartprotection.com
Smart Protection 应用保护品牌免受在线假冒，识别并移除非法复制和不当使用，包括品牌产品和内容保护。
Rightlander
rightlander.com
Rightlander是一款帮助企业管理和优化会员营销的工具，提供合规监控、活动跟踪和性能分析等功能。
Retail Shake
retailshake.com
Retail Shake是一款竞争情报工具，提供竞争对手的价格、库存位置、产品视觉和顾客评论，实时监控和比较产品信息。
FrigginYeah
frigginyeah.com
FrigginYeah! MAP监测软件会监测数百个电商网站上您的品牌产品，识别可能违反最低广告价格协议的卖家。
Profitero
profitero.com
Profitero是一个综合平台，集成了产品信息管理（PIM）和高级分析工具，帮助企业优化产品数据，提高市场表现。
Netrivals
netrivals.com
Netrivals是一款监控和分析在线市场产品价格与趋势的工具，帮助企业做出明智的定价和市场决策。
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet监控互联网销售渠道，帮助品牌管理价格合规、保护分销网络并提供市场洞察资料。
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle是一款精准的价格与产品情报服务，帮助用户监控竞争对手的定价策略，收集价格、折扣、产品图片等信息。