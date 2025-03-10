找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
品牌保护软件允许公司管理与产品和服务相关的在线信息。它有助于保护品牌免受任何形式的滥用，例如诈骗、违规、假冒和侵权。该软件对于通过数字渠道销售产品的公司特别有利，因为控制大量产品和品牌信息具有挑战性。 品牌保护软件监控多个数字渠道，包括谷歌等搜索引擎、公司的零售网站、亚马逊和 eBay 等在线零售商以及社交媒体帐户。该软件有助于识别不同阶段的潜在违规行为，并确保这些威胁在到达客户之前被消除。此外，它还通过执行品牌政策并定期审查这些政策以跟上不断变化的标准来维护品牌声誉。
提交新应用
Mimecast
mimecast.com
Mimecast是一款增强电子邮件安全的应用，利用AI和机器学习技术保护组织免受网络攻击和数据泄露。
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
搜索监视器是一款跟踪在线广告和搜索活动的工具，提供竞争分析和品牌合规性信息，帮助优化数字营销策略。
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs是一个数字风险管理平台，帮助组织保护其数字资产，提供域监视、品牌保护和社交媒体威胁防护等服务。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave是一个SaaS平台，提供数字货架分析和动态定价解决方案，帮助全球品牌和零售商提升销售、市场份额及竞争力。
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
ShoppingScraper是一款易于使用的电商数据抓取工具，帮助用户实时获取价格和产品信息，无需编码技能。
Red Points
redpoints.com
红点应用程序帮助企业识别和解决收入泄漏问题，提供AI驱动的检测和法律支持，以恢复数字收入。
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy是一款零售定价软件，帮助企业监控、分析并优化定价策略，识别市场机会，提供实时竞争对手价格更新。
IP Moat
ipmoat.ai
IP Moat 应用帮助用户在在线市场找到并移除侵犯品牌权益的假冒和复制商品列表，提供品牌安全与安心。
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality是一种服务，帮助品牌监控和执行最低广告价格（MAP）政策，支持在线零售环境的管理。
ChannelSight
channelsight.com
ChannelSight是一个电子商务情报平台，通过数据分析帮助企业优化在线销售和客户体验。
Prisync
prisync.com
Prisync是一款帮助电商优化定价策略的工具，实时跟踪竞争对手价格，提供动态调价和库存监控等功能。
Adthena
adthena.com
Adthena是一个市场情报平台，使用AI技术分析竞争对手的付费搜索广告，帮助企业优化搜索营销策略和提高投资回报。
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security 通过在客户成为受害者之前发现并阻止在线品牌假冒攻击来保护品牌。与传统方法相比，我们获得专利的人工智能驱动引擎可以更快、更准确地发现更多欺骗性网站、社交媒体帐户和移动应用程序。我们独特的多管齐下的管理响应方法（黑名单、诱饵数据和端到端删除）可显着缩短诈骗的生命周期及其可能造成的损害。
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor是一家品牌保护公司，可保护您的品牌收入免受伪造的优惠，灰色市场销售以及未经授权的受版权保护图像的使用。我们的基于AI的算法和人类情报团队共同努力，快速有效地检测和拆除这些侵权物品，以确保您品牌的知识产权保持安全。借助我们易于扩展的解决方案，您可以放心，无论您的产品在哪里出售世界，您的品牌都将受到保护。我们有一个由40多个IP顾问组成的团队，在80多个国家 /地区拥有3,000多个神秘购物者，这使我们成为在网上和离线伪装打击假货的最佳解决方案。不要让造假者和灰色市场卖家窃取您来之不易的收入。与假货作斗争。到处。
BrandVerity
brandverity.com
数字营销的基础知识并不复杂。消费者希望与他们信任的品牌互动。品牌希望赢得消费者的信任。但当一个品牌分布在各种营销渠道、网站和页面时，这种信任可能很难建立。这就是我们的切入点。我们为品牌提供工具来了解他们在网上的表现，并就对他们重要的事情采取行动。其结果是：更加一致、有效和合规的营销，促进消费者信任。
Dealavo
dealavo.com
Dealavo 是一家为在线商店和品牌提供电子商务分析解决方案的提供商。它专门为电子商店提供价格监控和自动化，并为制造商提供 DPSM（分销、定价、上架、推销）解决方案。 Dealavo 与 32 个市场的公司合作，其中既有国际公司，也有当地市场的代表。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商务执行 SaaS 产品的全球领导者。我们的商务执行套件为品牌、零售商、经纪人和分销商提供在线和店内做出更好决策所需的情报。 Wiser 的平台支持各种用例，从市场意识和价格管理到货架智能和零售执行。为什么 Wiser 是全球 500 多个品牌和零售商值得信赖的零售分析提供商？更好的数据。我们的使命是构建能够从数百万个网站和数万家实体店捕获并呈现最准确、最可操作的信息的服务。 Wiser 的近实时情报提供多渠道可视性，以优化每日和每小时的收入、利润和营销相关策略。如需了解更多信息，请访问 www.wiser.com 并关注@wiserinc。
VantageBP
vantagebp.com
在 VantageBP，我们通过消除假冒产品、识别流氓经销商以及利用我们专有的法律技术在电子商务市场上强制执行在线销售，帮助世界上最好的品牌阻止未经授权的经销商。
Smart Protection
smartprotection.com
在智能保护中，我们保护品牌免受在线假冒产品的侵害。我们的技术可以识别并删除品牌的非法复制和不当使用。我们专注于两个领域： 品牌保护，我们保护属于所有行业和所有非授权用途范围的产品和品牌。内容保护，我们保护电影、连续剧、直播活动、电子竞技、排放和电视频道免遭盗版。借助我们的平台，从已识别的复制品中剔除非法假冒产品的效率高达 95%。我们是市场和社交媒体专家，也是 Google TCRP 计划（受信任的版权删除计划）的成员，因此它使我们能够以最高的速度和效率删除 URL。我们不断寻找最聪明的人才来组建最好的工程团队，并利用人工智能的最新进展来增强我们的技术平台。
Rightlander
rightlander.com
Rightlander 是市场领先的联属合规和声誉管理监控商，积极扫描亚洲以外大多数国家的联属网站、社交媒体平台和侵权网站。我们受到家喻户晓的企业和中小企业的信赖，我们为自己是该领域的权威而感到自豪。目前，Rightlander 主要在 iGaming 市场运营，但将在 2020/21 年期间扩展到其他联盟主导市场
Retail Shake
retailshake.com
最全面的竞争情报工具 您需要了解的有关竞争对手的一切信息。价格、库存地理位置、网站、产品视觉效果、文字描述甚至客户评论。 Retail Shake 是唯一可以同时对所有竞争对手信息进行基准测试的解决方案。实时监控和比较产品。领先竞争对手一步。 Retail Shake 为您提供有关哪些产品在哪些市场、其他分销商设定的价格以及客户在不同平台上留下的评论的实时信息。跟踪您的产品和竞争对手。
FrigginYeah
frigginyeah.com
该死的 是啊！ MAP 监控软件会在数百个电子商务网站上查看您品牌的产品，以识别可能违反您的最低广告价格 (MAP) 协议的卖家。
Profitero
profitero.com
Profitero 是全球领先的商业加速公司。我们为品牌提供一套灵活的智能驱动解决方案，以实现在线盈利增长。我们的集成产品将跨媒体、内容和运营的洞察与行动无缝连接。我们的解决方案受到 4,000 多个品牌的信赖，是其促进商业加速的首要合作伙伴，其基础是无与伦比的数据收集，涵盖 70 多个国家/地区的 1,200 多家零售商，以及多年的专业知识和思想领导力。凭借自动化工作流程、专有的预测分析、内容优化和生成式人工智能，我们确保您拥有合适的工具，在当今竞争激烈的市场格局中保持领先地位。
Netrivals
netrivals.com
拥有完整的全球市场视野是成功的关键。 Netrivals 在世界各地寻找电子商务产品。我们的系统每天监控和更新超过 50 个国家/地区超过 35,000 家商店的超过 8 亿种产品的价格，为我们的客户提供各行业的关键产品数据。我们知道更新数据和价格的重要性，这就是为什么我们将质量系统与双重价格验证相结合的原因。这就是 Netrivals 遵守 ISO 标准及其要求的原因。我们已经建立、实施并维护和改进信息安全管理系统（ISMS）来处理客户的业务数据。我们的模块是您评估定价和产品策略有效性的完美组合：价格监控、动态定价、转化、市场、市场研究、BI、竞争基准、评级和评论、产品分析、MAP 监控。 Netrivals 收集的所有数据都是集中且同质化的，因此您公司中的任何团队（采购、销售、营销、定价、商业智能、产品团队和品类经理）都可以利用这些数据。 Netrivals 是一个由 50 名专业人士组成的团队，帮助全球数百家电子商务企业实现其目标。我们拥有专门的客户成功和支持团队，使我们共同构建的旅程成为有益的体验。 Netrivals 的灵活性允许高度个性化。 Netrivals 不仅仅是一个平台，还是一个帮助您制定策略和实现目标的框架。我们希望为您提供优化主要 KPI 的杠杆。我们帮助您获得在当前竞争环境中取得成功所需的市场愿景。
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ 监控您的品牌在互联网上的动态，并提供可操作的销售情报来保护和发展您的品牌。 TrackStreet 是真正的品牌合作伙伴。我们利用深厚的行业专业知识和人工智能来帮助自动化 MAP（最低广告价格）政策执行，为您带来显着的竞争优势。我们的平台可以节省您的时间和金钱，并有助于保护您已建立的转售渠道免受亚马逊等网站上未经授权或未知卖家的侵害，这些卖家可能会损害您的品牌和利润。我们的客户使用我们的服务来： • 深入了解他们的在线销售渠道 • 评估新产品和品牌的市场机会 • 管理和实施 MAP 计划 • 了解市场反馈并在产品问题如滚雪球般越滚越大之前发现 TrackStreet 服务 - 市场可视性 TrackStreet 监控互联网市场和独立网站来跟踪谁在销售您的产品、在哪里销售产品及其价格，并为您提供工具来了解销售和分销趋势，从而推动基于数据的市场决策。 - 最低广告价格 (MAP) 合规性 凭借业内最强大、最有效的 MAP 执行平台，TrackStreet 可以自动执行许多其他手动流程，例如发送 MAP 违规通知、跟踪政策合规性以及创建和分发定制的禁止事项- 销售清单。 - 产品评论跟踪和聚合 TrackStreet 评论跟踪是一项主动监控服务，可跟踪所有互联网销售渠道的新评论或更新评论，然后在一个易于访问的界面中编译您的消费者反馈，您可以在其中运行详细分析并启用自动警报通知您需要您关注的新评论。 - 经销商门户和其他模块可帮助您改善现有授权经销商和卖家网络的管理，并从转售渠道中获得更多收入。我们怎样才能最好地帮助您？请致电我们安排免费咨询或在 TrackStreet.com 上查找更多信息
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Skuuudle 是最准确的价格和产品情报服务，可让您监控竞争对手的定价策略并做出制胜的定价决策。定价团队使用 Skuuudle 向客户提供公平的定价，而不会意外留下利润。 Skuuudle 可以跟踪价格、折扣、产品图片、可用性、评论等。我们可以以任何频率从任何领域、任何网站、任何国家收集信息。提供竞争对手数据，帮助您做出获胜的定价决策。
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