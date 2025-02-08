品牌保护软件 - 最热门应用 - 塞拉利昂

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TrackStreet™ 监控您的品牌在互联网上的动态，并提供可操作的销售情报来保护和发展您的品牌。 TrackStreet 是真正的品牌合作伙伴。我们利用深厚的行业专业知识和人工智能来帮助自动化 MAP（最低广告价格）政策执行，为您带来显着的竞争优势。我们的平台可以节省您的时间和金钱，并有助于保护您已建立的转售渠道免受亚马逊等网站上未经授权或未知卖家的侵害，这些卖家可能会损害您的品牌和利润。我们的客户使用我们的服务来： • 深入了解他们的在线销售渠道 • 评估新产品和品牌的市场机会 • 管理和实施 MAP 计划 • 了解市场反馈并在产品问题如滚雪球般越滚越大之前发现 TrackStreet 服务 - 市场可视性 TrackStreet 监控互联网市场和独立网站来跟踪谁在销售您的产品、在哪里销售产品及其价格，并为您提供工具来了解销售和分销趋势，从而推动基于数据的市场决策。 - 最低广告价格 (MAP) 合规性 凭借业内最强大、最有效的 MAP 执行平台，TrackStreet 可以自动执行许多其他手动流程，例如发送 MAP 违规通知、跟踪政策合规性以及创建和分发定制的禁止事项- 销售清单。 - 产品评论跟踪和聚合 TrackStreet 评论跟踪是一项主动监控服务，可跟踪所有互联网销售渠道的新评论或更新评论，然后在一个易于访问的界面中编译您的消费者反馈，您可以在其中运行详细分析并启用自动警报通知您需要您关注的新评论。 - 经销商门户和其他模块可帮助您改善现有授权经销商和卖家网络的管理，并从转售渠道中获得更多收入。我们怎样才能最好地帮助您？请致电我们安排免费咨询或在 TrackStreet.com 上查找更多信息