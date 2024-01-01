品牌保护软件 - 最热门应用 - 巴巴多斯

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品牌保护软件允许公司管理与产品和服务相关的在线信息。它有助于保护品牌免受任何形式的滥用，例如诈骗、违规、假冒和侵权。该软件对于通过数字渠道销售产品的公司特别有利，因为控制大量产品和品牌信息具有挑战性。 品牌保护软件监控多个数字渠道，包括谷歌等搜索引擎、公司的零售网站、亚马逊和 eBay 等在线零售商以及社交媒体帐户。该软件有助于识别不同阶段的潜在违规行为，并确保这些威胁在到达客户之前被消除。此外，它还通过执行品牌政策并定期审查这些政策以跟上不断变化的标准来维护品牌声誉。
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DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时使客户能够在竞争...
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
搜索监控器捕获全球付费搜索、有机搜索、社交媒体、移动搜索和购物引擎上的广告活动，以确保品牌和附属机构合规性以及竞争情报。互动机构、搜索营销人员和联盟营销人员使用搜索监视器更有效地收集和分析竞争信息。要了解更多信息，请访问 http://www.thesearchmonitor.com。
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality 是一家服务公司，帮助品牌监控和执行其最低广告价格 (MAP) 政策。我们完善的流程和在线工具反映了我们团队独特的专业知识水平和对在线零售格局的洞察力。
IP Moat
ipmoat.ai
查找并删除在线市场中的假冒、侵权和复制列表 您是否面临竞争对手使用您的品牌名称来获得不公平优势；销售假冒产品的犯罪分子；或介于两者之间的任何东西。 IP 护城河是一种能立即产生影响的低成本解决方案。让您高枕无忧，品牌安全，让您可以专注于发展业务。不会有成本高昂、旷日持久的诉讼程序分散您的注意力。只需输入您的商标以及任何专利和设计注册号。然后在发现新列表时收到通知。单击按钮即可删除侵权列表。防范假冒商品。
Mimecast
mimecast.com
Mimecast 的 AI 驱动的高级电子邮件安全可阻止最危险的电子邮件攻击，从网络钓鱼和勒索软件到社会工程、支付欺诈和冒充。借助 Mimecast 的高级电子邮件安全，您可以获得： - 业界最佳的保护：通过人工智能驱动的行业领先检测来阻止基于电子邮件的威胁，受到超过 42,000 名客户的信赖。 - 部署灵活性：选择您的部署选项 - 使用或不使用网关提供电子邮件安全性。 - 人工智能驱动的世界级检测：利用人工智能、机器学习和社交图谱的力量，使安全变得更加智能并赋予员工权力。
Adthena
adthena.com
Adthena 是一个屡获殊荣的付费搜索广告市场情报平台。我们独特的人工智能技术和机器学习模型可以让您清楚地了解市场变化以及竞争对手在搜索领域的所有举动。这意味着您可以做出明智的战略决策，并从 PPC 预算中获得更多价值，从最大化投资回报率到保护您的品牌。强大的东西。而且你无法在其他地方得到它。与我们合作，制定您的成功付费搜索策略。奖项与认可： -- 最佳软件创新（本地视图） - 2021 年美国搜索奖 -- 最佳搜索软件工具（本地视图） - 2021 年美国搜索奖 -- 最佳软件创新（本地视图） - 2021 年英国搜索奖 -- 最佳数据使用 (PPC) - 银奖（Adthena x Sta...
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
一款简单、智能的电子商务抓取工具，非常适合从网上商店和市场抓取实时价格和搜索结果，无需编码技能。使用我们的网络应用程序每天安排价格和卖家数据。使用我们的 API，您可以访问原始数据，例如您自己的应用程序或报告的卖家价格、类别数据和产品内容。
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security 通过在客户成为受害者之前发现并阻止在线品牌假冒攻击来保护品牌。与传统方法相比，我们获得专利的人工智能驱动引擎可以更快、更准确地发现更多欺骗性网站、社交媒体帐户和移动应用程序。我们独特的多管齐下的管理响应方法（黑名单、诱饵数据和端到端删除）可显着缩短诈骗的生命周期及其可能造成的损害。
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor 是一家品牌保护公司，可保护您的品牌收入免受假冒产品、灰色市场销售和未经授权使用受版权保护的图像的影响。我们基于人工智能的算法和人工智能团队共同努力，快速有效地检测并下架这些侵权商品，确保您品牌的知识产权安全。借助我们易于扩展的解决方案，无论您的产品销往世界何处，您都可以放心，您的品牌都会受到保护。我们拥有一支由 40 多名知识产权顾问和遍布 80 多个国家/地区的 3,000 多名神秘顾客组成的团队，使我们成为线上和线下打击假货的最佳解决方案。不要让造假者和灰色市场卖家窃取您辛苦赚来的收入。打击假货。到处。
BrandVerity
brandverity.com
数字营销的基础知识并不复杂。消费者希望与他们信任的品牌互动。品牌希望赢得消费者的信任。但当一个品牌分布在各种营销渠道、网站和页面时，这种信任可能很难建立。这就是我们的切入点。我们为品牌提供工具来了解他们在网上的表现，并就对他们重要的事情采取行动。其结果是：更加一致、有效和合规的营销，促进消费者信任。
ChannelSight
channelsight.com
适用于每种产品、每个旅程、每个 KPI 的领先电子商务智能平台。 ChannelSight 与世界上最成功的零售品牌合作，使他们能够最大限度地提高在线销售额。我们的产品（您可以组合使用或作为独立产品使用）包括：Where To Buy 技术、可购物媒体和数字货架。我们的软件使电子商务品牌能够提供卓越的客户体验、收集详细的见解并保持一流的品牌。通过与客户采取“合作第一”的方针，我们专业的品牌绩效团队确保我们共同实现我们的目标。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商务执行 SaaS 产品的全球领导者。我们的商务执行套件为品牌、零售商、经纪人和分销商提供在线和店内做出更好决策所需的情报。 Wiser 的平台支持各种用例，从市场意识和价格管理到货架智能和零售执行。为什么 Wiser 是全球 500 多个品牌和零售商值得信赖的零售分析提供商？更好的数据。我们的使命是构建能够从数百万个网站和数万家实体店捕获并呈现最准确、最可操作的信息的服务。 Wiser 的近实时情报提供多渠道可视性，以优化每日和每小时的收入、利润和营销相关策略。如需了解更多信息，请访问 www.wiser.com 并关注@wiserinc。
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy 是一款零售定价软件，全球各行业的各种规模的公司都在使用。基于人工智能和机器学习的零售定价软件可帮助电子商务专业人士监控和分析定价数据，并根据其市场策略对产品重新定价。为用户提供定价获取和多种数据分析报告机制。分析可帮助组织识别定价机会，例如哪些产品定价过低，或者是否可以降低价格，但仍保持在所需的利润率范围内。通过将 Price2Spy 与 Google Analytics 4 集成，您可以交叉引用和分析两组数据。这可以帮助您识别访问量高但销售量低的产品、通过不提高价格而浪费钱的产品，以及分析滞销产品的方法。 Price2Spy 的 API 能够与组织的软件紧密集成，并允许自...
VantageBP
vantagebp.com
在 VantageBP，我们通过消除假冒产品、识别流氓经销商以及利用我们专有的法律技术在电子商务市场上强制执行在线销售，帮助世界上最好的品牌阻止未经授权的经销商。
Smart Protection
smartprotection.com
在智能保护中，我们保护品牌免受在线假冒产品的侵害。我们的技术可以识别并删除品牌的非法复制和不当使用。我们专注于两个领域： 品牌保护，我们保护属于所有行业和所有非授权用途范围的产品和品牌。内容保护，我们保护电影、连续剧、直播活动、电子竞技、排放和电视频道免遭盗版。借助我们的平台，从已识别的复制品中剔除非法假冒产品的效率高达 95%。我们是市场和社交媒体专家，也是 Google TCRP 计划（受信任的版权删除计划）的成员，因此它使我们能够以最高的速度和效率删除 URL。我们不断寻找最聪明的人才来组建最好的工程团队，并利用人工智能的最新进展来增强我们的技术平台。
Rightlander
rightlander.com
Rightlander 是市场领先的联属合规和声誉管理监控商，积极扫描亚洲以外大多数国家的联属网站、社交媒体平台和侵权网站。我们受到家喻户晓的企业和中小企业的信赖，我们为自己是该领域的权威而感到自豪。目前，Rightlander 主要在 iGaming 市场运营，但将在 2020/21 年期间扩展到其他联盟主导市场
Retail Shake
retailshake.com
最全面的竞争情报工具 您需要了解的有关竞争对手的一切信息。价格、库存地理位置、网站、产品视觉效果、文字描述甚至客户评论。 Retail Shake 是唯一可以同时对所有竞争对手信息进行基准测试的解决方案。实时监控和比较产品。领先竞争对手一步。 Retail Shake 为您提供有关哪些产品在哪些市场、其他分销商设定的价格以及客户在不同平台上留下的评论的实时信息。跟踪您的产品和竞争对手。
FrigginYeah
frigginyeah.com
该死的 是啊！ MAP 监控软件会在数百个电子商务网站上查看您品牌的产品，以识别可能违反您的最低广告价格 (MAP) 协议的卖家。
Profitero
profitero.com
Profitero 是全球领先的商业加速公司。我们为品牌提供一套灵活的智能驱动解决方案，以实现在线盈利增长。我们的集成产品将跨媒体、内容和运营的洞察与行动无缝连接。我们的解决方案受到 4,000 多个品牌的信赖，是其促进商业加速的首要合作伙伴，其基础是无与伦比的数据收集，涵盖 70 多个国家/地区的 1,200 多家零售商，以及多年的专业知识和思想领导力。凭借自动化工作流程、专有的预测分析、内容优化和生成式人工智能，我们确保您拥有合适的工具，在当今竞争激烈的市场格局中保持领先地位。
Red Points
redpoints.com
Red Points 是最广泛使用的恢复数字收入的解决方案。超过 1,300 家公司依靠我们的平台来打击假冒、盗版和冒充行为。他们利用红点来收回本来属于他们的收入。 Red Points 拥有 300 多名专业人士，并在纽约、巴塞罗那、北京和盐湖城设有办事处，通过可扩展、经济高效的解决方案颠覆了传统上由服务提供商主导的行业。
Netrivals
netrivals.com
拥有完整的全球市场视野是成功的关键。 Netrivals 在世界各地寻找电子商务产品。我们的系统每天监控和更新超过 50 个国家/地区超过 35,000 家商店的超过 8 亿种产品的价格，为我们的客户提供各行业的关键产品数据。我们知道更新数据和价格的重要性，这就是为什么我们将质量系统与双重价格验证相结合的原因。这就是 Netrivals 遵守 ISO 标准及其要求的原因。我们已经建立、实施并维护和改进信息安全管理系统（ISMS）来处理客户的业务数据。我们的模块是您评估定价和产品策略有效性的完美组合：价格监控、动态定价、转化、市场、市场研究、BI、竞争基准、评级和评论、产品分析、MAP 监控。 ...
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra 的 PhishLabs 是一家网络威胁情报公司，通过策划威胁情报和全面缓解来提供数字风险保护。 PhishLabs 为世界领先的品牌和公司提供品牌假冒、帐户接管、数据泄露和社交媒体威胁防护的一套完整解决方案。欲了解更多信息，请访问 https://www.phishlabs.com。 Fortra（帮助系统的新面貌）的关键部分 PhishLabs 很荣幸成为 Fortra 全面网络安全产品组合的一部分。 Fortra 通过将互补产品结合在一起以创新方式解决问题，简化了当今复杂的网络安全环境。这些集成的、可扩展的解决方案可以解决您在保护组织时面临的快速变化的挑战。借助 PhishL...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo 是一家为在线商店和品牌提供电子商务分析解决方案的提供商。它专门为电子商店提供价格监控和自动化，并为制造商提供 DPSM（分销、定价、上架、推销）解决方案。 Dealavo 与 32 个市场的公司合作，其中既有国际公司，也有当地市场的代表。
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TrackStreet™ 监控您的品牌在互联网上的动态，并提供可操作的销售情报来保护和发展您的品牌。 TrackStreet 是真正的品牌合作伙伴。我们利用深厚的行业专业知识和人工智能来帮助自动化 MAP（最低广告价格）政策执行，为您带来显着的竞争优势。我们的平台可以节省您的时间和金钱，并有助于保护您已建立的转售渠道免受亚马逊等网站上未经授权或未知卖家的侵害，这些卖家可能会损害您的品牌和利润。我们的客户使用我们的服务来： • 深入了解他们的在线销售渠道 • 评估新产品和品牌的市场机会 • 管理和实施 MAP 计划 • 了解市场反馈并在产品问题如滚雪球般越滚越大之前发现 TrackStreet ...
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Skuuudle
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Skuuudle 是最准确的价格和产品情报服务，可让您监控竞争对手的定价策略并做出制胜的定价决策。定价团队使用 Skuuudle 向客户提供公平的定价，而不会意外留下利润。 Skuuudle 可以跟踪价格、折扣、产品图片、可用性、评论等。我们可以以任何频率从任何领域、任何网站、任何国家收集信息。提供竞争对手数据，帮助您做出获胜的定价决策。