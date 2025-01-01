品牌情报软件 - 最热门应用

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ProQuo AI是一个基于人工智能的品牌管理平台，帮助营销人员制定品牌策略、测试创意资产并实时监控品牌绩效。
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Audiense是一个帮助企业理解受众、优化营销和社交媒体策略的平台，提供受众分析和内容建议。
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StatSocial 是一个提供社交媒体受众洞察的平台，帮助用户分析受众特征、行为和趋势，优化营销策略。
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Brandwatch影响力是一个综合的影响者营销平台，支持影响者发现、关系管理和活动管理，适用于多个社交媒体平台。
Upsiide
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Comments Analytics
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评论分析应用通过深入分析客户反馈的非结构化文本，提供情感分析和关键见解，助力企业了解客户需求和改善服务。
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BrandOps
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