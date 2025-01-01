品牌情报软件 - 最热门应用

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Qualtrics

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qualtrics.com

Qualtrics是一个全方位的体验管理平台，帮助组织收集、分析和行动于客户、员工、产品和品牌体验数据。

Sprinklr

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Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。

ProQuo AI

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proquoai.com

ProQuo AI是一个基于人工智能的品牌管理平台，帮助营销人员制定品牌策略、测试创意资产并实时监控品牌绩效。

Trensition

Trensition

trendtracker.ai

Trensition是一个数据驱动的趋势分析应用，帮助用户实时监控和分析市场趋势，以便做出明智的战略决策。

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch Consumer Intelligence是一个数字消费智能平台，帮助企业分析社交媒体数据，了解受众情感和品牌在线表现。

BrandMentions

BrandMentions

brandmentions.com

BrandMentions 是一款在线监测品牌提及的工具，提供实时通知、情感分析和竞争对手策略分析，帮助企业优化营销。

Audiense

Audiense

audiense.com

Audiense是一个帮助企业理解受众、优化营销和社交媒体策略的平台，提供受众分析和内容建议。

BrandTruth

BrandTruth

brandtruth.com

BrandTruth是一个品牌体验管理平台，通过团队共同体验优化品牌的心理特征和核心价值，提高客户参与度和员工留任率。

Locobuzz

Locobuzz

locobuzz.com

Locobuzz是一款社交媒体分析和互动平台，帮助企业管理在线形象，优化社交策略，并提高客户参与度。

StatSocial

StatSocial

statsocial.com

StatSocial 是一个提供社交媒体受众洞察的平台，帮助用户分析受众特征、行为和趋势，优化营销策略。

Brandwatch Influence

Brandwatch Influence

brandwatch.com

Brandwatch影响力是一个综合的影响者营销平台，支持影响者发现、关系管理和活动管理，适用于多个社交媒体平台。

Upsiide

Upsiide

upsiide.com

Upsiide是一个由Dig Insights团队开发的SaaS平台，用于高效验证和优化创新想法，支持各种创新测试和市场分析。

Comments Analytics

Comments Analytics

commentsanalytics.com

评论分析应用通过深入分析客户反馈的非结构化文本，提供情感分析和关键见解，助力企业了解客户需求和改善服务。

Attest

Attest

askattest.com

Attest 是一个消费研究平台，帮助用户快速调查目标受众并获取可靠的消费者数据，支持团队使用。

Suzy

Suzy

suzy.com

Suzy是一个整合定量和定性消费者洞察的平台，帮助品牌跟踪和理解消费者趋势与行为。

BrandOps

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brandops.io

BrandOps是一个营销绩效平台，通过分析多个渠道的数据，为营销团队提供可操作的见解和决策支持，帮助提升品牌效能。

Wiser Solutions

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wiser.com

Wiser Solutions® 是一款商业执行SaaS产品，提供市场洞察、价格管理及零售执行的数据智能，帮助品牌和零售商做出更好的决策。

Latana

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latana.com

Latana是一款品牌跟踪工具，通过机器学习技术提供消费者见解，帮助品牌做出更好的市场决策。

Zinklar

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zinklar.com

Zinklar是一款SaaS平台，实时提供消费者见解，帮助品牌与全球消费者互动并制定策略。

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MFour 应用帮助企业轻松获得消费者数据和行为分析，以优化营销策略并推动业务增长。提供实时调查结果与行为数据的整合。

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Upwave是一款分析平台，帮助企业实时衡量品牌广告效果，优化市场活动的表现，提供多渠道数据可视化和个性化仪表板功能。

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quantilope自动化消费者研究，提供AI驱动的定量和定性解决方案，助力以数据为基础的决策，支持市场分析和品牌洞察。

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