品牌情报软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

Attest

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Attest 是一个用事实代替猜测的消费者研究平台。我们让任何人都能简单、快速地访问目标受众并利用消费者数据发现机会。我们通过汇集最好的研究技术和人类专业知识来做到这一点。联合利华、桑坦德银行、Walgreens/Boots、Klarna、Brew Dr. Kombucha、Trustpilot、JCDecaux 等标志性品牌依靠我们提供他们可以信赖的见解。在我们的自助服务平台上，您可以在几分钟内调查 59 个国家的 1.25 亿消费者；他们平均在 48 小时内回答您的紧迫问题。我们的混合小组方法意味着我们的回答保证没有偏见。准确的数据质量对我们来说确实很重要，这就是为什么我们使用人工和人工智能检查您的数据三次。我们为拥有一个如此直观的平台而感到自豪，几乎任何人都可以使用它。但我们知道并非每个人都是研究专家，因此如果您需要一些帮助来制定调查，我们的客户研究团队可以为您提供建议。我们不会因他们的专业知识向您收取额外费用。 Attest 是为团队构建的。无限的团队成员可以使用它，我们的定价模型很简单：1 个学分 = 1 个答案（无论答案来自哪里。将我们用于提前几个月计划的大型研究项目，以及最后弹出的紧急临时数据请求 -因此，您可以用现实世界的证据来支持从大局到日常的每一个决定，因为当您始终了解目标消费者的变化、行为、感受和购买方式时，您就始终知道您的下一步行动。正确的一个。