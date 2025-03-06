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营销领导者采用统一品牌智能 (UBI) 软件来增强品牌健康度并扩大营销渠道的覆盖范围。面向消费者的品牌营销团队利用 UBI 解决方案来深入了解消费者或买家的日常或定期情绪和看法。 UBI 平台系统地收集来自各种数字渠道的在线信号，包括广告、网络流量、社交媒体、公共关系和在线评论。这些平台通过综合分析，评估品牌知名度是否超越竞争对手，评估品牌营销与买家的共鸣。 UBI 平台提供量身定制的建议来指导品牌改进计划。
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics Corexm使用了13,000多个品牌和《财富500强》 500强的75％，是最受信任，最聪明，可扩展的多合一平台的体验管理平台。 Qualtrics Corexm是用于构建，启动和分析调查研究的基础研究工具。使用Corexm，您可以将孤立或外包的操作带入整体的端到端平台，以供您寻求收集和采取行动的所有见解。 Corexm为每个部门提供功能和解决方案，可帮助您在任何地方访问受众，以确保您比以往任何时候都更快地获得见解。 您甚至可以创建自己的项目，也可以使用Qualtrics专家设计的项目（用于品牌，客户洞察，产品研究或员工经验），因此您可以在最需要的情况下采取行动。借助Qualtrics Corexm，您可以使每个人都可以捕获，分析和分享可行的见解，并使用它们来识别或改善现有产品，服务和体验。现在是时候通过世界上最灵活的现代研究和反馈解决方案来提高您的体验数据效率了。 1）专注于正确的结果，以预测的见解和AI驱动的建议赋予每个决定，以采取正确的行动并改善经验。这包括AI驱动的文本分析，以了解大规模的开放式反馈，为每个利益相关者报告等等。 2）复杂的研究使创建，自定义和修改任何研究项目在几分钟内使用点击UI，博士学位支持的方法以及由调查科学家设计的100多种问题类型和模板组成的强大库。所有人都准备使用，无需编码。 3）通过专门建立的解决方案，工作流程和简单的协作，推动速度和敏捷性规模访问整个组织的见解。再加上一个灵活的平台，在组织已经使用的系统中具有无与伦比的集成。 4）节省时间和金钱将您的研究标准化在一个平台上，以为所有受访者数据构建全面的记录系统。成为AI的研究专家，为您带来繁重的工作，提供建议以提高调查质量和兼容性。 5）通过一个统一系统巩固和简化研究，该系统将每个人都倾听，理解和采取反馈和经验机会的能力集中，深入研究数据，更深入地研究数据，大规模设计个人经验，并大大提高研究效率。 6）减少具有无与伦比的企业级安全性，合规性和治理功能的风险敞口，Qualtrics Corexm是GDPR，HITRUST，ISO 27001认证和符合FEDRAMP的ISO。 7）通过按需专家扩展带宽，使您的数据更加努力地为您服务。请我们的研究服务和合作伙伴网络以设计，分析，报告和受访者来源提供支持。另外，由于一个完全灵活的参与模型，请尽可能多地使用我们。 关键Qualtrics Corexm产品功能 - 专家设计的模板 - 拖放调查构建器 - 自动XM解决方案 - 可自定义的调查主题 - 完整的协作工具 - 高级调查逻辑 - 配额管理 - 内置的，AI驱动的方法论和问题质量分析（ExpertReview） - AI驱动的分析和智能（Stats IQ＆Text IQ） -Crosstabs - REST API访问系统集成 - SMS分布 -WCAG 2.0合规 - 电子邮件和聊天支持
quantilope
quantilope.com
Quantilope 自动化消费者研究，以快速轻松地释放高质量的见解。我们的消费者智能平台提供人工智能驱动的先进定量和定性解决方案，以支持数据驱动的决策。 Quantilope 成立于 2014 年，被评为消费者研究领域排名第二的顶级技术提供商和全球 50 家最具创新性洞察供应商之一（Greenbook GRIT 商业与创新报告 2022）。 Quantilope 为雀巢、百事可乐、达能、德国电信、PBS、OMD 等 300 多个品牌提供品牌知名度、市场细分、广告测试、产品概念和定价分析方面的消费者洞察。公司详情：Quantilope 成立于 2014 年，总部位于德国汉堡，在纽约、伦敦和维尔纽斯设有办事处。 Quantilope 在全球拥有超过 250 名全职员工。全球销售@quantilope.com
Zinklar
zinklar.com
该 SaaS 平台可实时提供结果，并将消费者洞察转变为全球品牌的日常解决方案。它为品牌提供传统上通过市场研究机构按年订阅购买的产品。简单、轻松，并由专业研究人员团队协助，使品牌能够随时随地与消费者互动，并因其贴近消费而获得有关行为和态度的独特优质洞察。
Trensition
trendtracker.ai
Trensition 开发了一个名为 Trendtracker 的人工智能驱动的战略情报平台，支持组织做出更明智的战略决策。 Trendtracker 不断为您提供未来的个性化视图。 Trendtracker 为您提供 100% 定制、基于数据的、透明且客观的视图，让您了解今天、明天和后天的趋势。 Trendtracker 使用复杂的网络分析和自然语言处理来查找变化的早期信号，监控趋势的演变，并分析每月数亿个在线文档中的战略行动。没有任何团队能够如此高效地筛选噪音并发现与您相关的内容。在战略研究中节省时间、精力和金钱，同时率先发现新的机遇和威胁。
MFour
mfour.com
MFour 使企业能够轻松访问专家级消费者情报和行为数据，以更好地了解目标受众、优化营销策略并推动业务增长。 MFour Studio 基于最全面、最可靠的统一数据集，是唯一一个统一经过验证的消费者调查的平台，并由实时应用程序、网络和客流量数据支持，以确保响应与行动相匹配。其直观、易于导航的人工智能工具套件直接集成到 MFour Studio 平台中，使任何技能水平的个人都可以轻松地立即收集、分析和实施准确的见解。 MFour 通过将专家市场研究团队的力量交到每位专业人士手中，推动市场研究向前发展。
Upsiide
upsiide.com
Upsiide 是一个 SaaS 平台，由 Dig Insights 的消费者专家构建并不断改进。 Upsiide 使您能够更高效、更有效地完善和验证您的创新想法。 ... 显示更多 将创新流程转移到 Upsiide 平台的组织发现，上市时间显着缩短，市场成功率显着提高。创新常常与新产品联系在一起。但创新的范围要广泛得多，包括新产品、新变体、新功能、新服务、新主张、新沟通等。Upsiide 是一个单一平台，可以测试每个类别的每项创新。凭借我们内部的消费者研究专家及其数十年的专业知识，我们重塑了传统研究的 3 个核心要素： - 受访者体验：Upsiide 的游戏化界面可提高受访者的参与度和更准确的数据。 - 分析体验：直观的数据可视化，促进战略分析和决策。 - 创建研究：专业创建的、可定制的研究模板，涵盖一系列创新需求。 Upsiide 非常灵活，可以按照您想要的方式使用 - 作为整个组织的创新洞察平台或仅用于进行个人研究。单击顶部的按钮即可亲自查看 Upsiide（无风险）或与我们的销售团队聊天进行演示！
BrandTruth
brandtruth.com
BrandTruth 是一个品牌体验管理 (BXM) 平台，用于优化心理统计和核心价值观，同时激发团队协调。 BrandTruth 平台通过数十、数百甚至数千名贡献者的集体团队经验来发现和优化品牌原型。经过验证的心理学专有算法可提供即时结果，揭示数据、核心信念、心理统计数据和战略见解，从而确定明确的市场地位，通过提高员工保留率和敬业度来增强客户参与度。这些过程以及额外的经验和人工智能。工具可改善创意执行和沟通，而这一切都是为了经济的订阅。
Upwave
upwave.com
品牌广告分析平台我们知道您的短期指标并不能证明您的品牌投资的价值。 Upwave 为您提供统一的跨媒体解决方案，用于衡量漏斗顶部的长期品牌广告。实时仪表板，每日更新，适用于数字、线性、可寻址和 CTV。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商务执行 SaaS 产品的全球领导者。我们的商务执行套件为品牌、零售商、经纪人和分销商提供在线和店内做出更好决策所需的情报。 Wiser 的平台支持各种用例，从市场意识和价格管理到货架智能和零售执行。为什么 Wiser 是全球 500 多个品牌和零售商值得信赖的零售分析提供商？更好的数据。我们的使命是构建能够从数百万个网站和数万家实体店捕获并呈现最准确、最可操作的信息的服务。 Wiser 的近实时情报提供多渠道可视性，以优化每日和每小时的收入、利润和营销相关策略。如需了解更多信息，请访问 www.wiser.com 并关注@wiserinc。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一个屡获殊荣的社交媒体分析和参与平台，可以有效地部署该平台来倾听和响应品牌创建的在线嗡嗡声，并评估特定营销活动的有效性。 Locobuzz 不仅有助于“聆听”社交媒体，还可以使用内置的 CRM 功能以个性化方式与用户“互动”。强大的数据存储可以产生洞察并提供可操作的数据。我们为您的品牌设计一站式数字情报中心。通过结构化且强大的分析和可视化，可以轻松推动数字战略和品牌形象，而无需过多的复杂社交数据。我们为您提供实时体验、思想领导力和危机管理方面的帮助。 Locobuzz 还使企业能够利用机器学习和 NLP 的力量，使用多语言聊天机器人创建交互式体验。我们相信，对话式商务的潜力可以通过人工智能将人类智能融入机器来提高生产力。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一个由人工智能驱动的品牌管理平台，营销人员可以在其中实时制定品牌策略、测试创意资产并监控品牌绩效。 ProQuo 每天与消费者互动，衡量他们对您的品牌、竞争对手和品类的真实感受。 ProQuo 的人工智能会分析每一次互动的数据，生成定制的行动计划，确保您实现品牌目标 - 无论是转化非用户、寻找空白空间还是扩大市场份额。包括 Clorox、Harry’s、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在内的数百个品牌都在使用 ProQuo 来实现增长。
Comments Analytics
commentsanalytics.com
来自视频、社交帖子、产品页面非结构化文本数据的有价值、清晰、可观且卓越的见解 - 帮助您更好地了解客户的想法、感受、动机和决策过程。 Comments Analytics 是一款人工智能工具，可对非结构化文本数据进行深入分析，包括情感分析、评论类别、命名实体识别和关键词提取。 CommentsAnalytics 服务的主要优势： 1 - 客户洞察 2 - 品牌声誉管理 3 - 产品开发和创新 4 - 增强客户体验
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions 是在互联网上监控您的品牌的最有效方法。该工具可以在所有数字角落中搜索提及您的品牌或与您的业务相关的关键字。以下是您可以使用 BrandMentions 执行的一些操作： - 获取有关任何品牌或主题的实时通知 - 获得准确的情绪分析 - 执行高效的网络和社交聆听 - 安排白标报告 - 揭示竞争对手的营销策略 可视化您获得的优势https://www.youtube.com/watch?v=Lof02PMrlbM
Attest
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Attest 是一个用事实代替猜测的消费者研究平台。我们让任何人都能简单、快速地访问目标受众并利用消费者数据发现机会。我们通过汇集最好的研究技术和人类专业知识来做到这一点。联合利华、桑坦德银行、Walgreens/Boots、Klarna、Brew Dr. Kombucha、Trustpilot、JCDecaux 等标志性品牌依靠我们提供他们可以信赖的见解。在我们的自助服务平台上，您可以在几分钟内调查 59 个国家的 1.25 亿消费者；他们平均在 48 小时内回答您的紧迫问题。我们的混合小组方法意味着我们的回答保证没有偏见。准确的数据质量对我们来说确实很重要，这就是为什么我们使用人工和人工智能检查您的数据三次。我们为拥有一个如此直观的平台而感到自豪，几乎任何人都可以使用它。但我们知道并非每个人都是研究专家，因此如果您需要一些帮助来制定调查，我们的客户研究团队可以为您提供建议。我们不会因他们的专业知识向您收取额外费用。 Attest 是为团队构建的。无限的团队成员可以使用它，我们的定价模型很简单：1 个学分 = 1 个答案（无论答案来自哪里。将我们用于提前几个月计划的大型研究项目，以及最后弹出的紧急临时数据请求 -因此，您可以用现实世界的证据来支持从大局到日常的每一个决定，因为当您始终了解目标消费者的变化、行为、感受和购买方式时，您就始终知道您的下一步行动。正确的一个。
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Suzy 是一个端到端消费者洞察平台，它将定量、定性和高质量的受众集成到一个互联的研究云中。 Suzy 的产品套件可让您高效、大规模地进行稳健、迭代的研究。
StatSocial
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StatSocial 是业界唯一的跨平台社交受众洞察提供商，为全球机构和财富 500 强品牌提供明智的、数据驱动的营销决策。 StatSocial 的 Silhouette™ 平台提供丰富的全渠道社交受众数据，使营销人员能够通过多种方式对任何受众采取行动： > 了解任何受众的独特兴趣、兴趣和偏好 > 对任何消费者、竞争对手、品牌或社交受众进行研究> 识别社交和影响者活动中有机暴露的受众 > 在全平台上部署品牌衡量研究 > 识别与您的受众互动的影响者并验证现有合作伙伴关系 > 丰富任何第一方或第三方数据集 > 创建用于监控的社交面板，或上传社交信息受众进行进一步分析 > 发现高度个性化、程序化营销活动的首选媒体渠道
BrandOps
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营销团队使用 BrandOps 按需获取营销最棘手问题的答案。 BrandOps 是一个营销绩效平台，可显示您的营销在所有数字渠道中相对于竞争对手、目标、业务成果、英雄品牌和行业基准的有效性。 BrandOps 通过来自评论网站、社交媒体平台、6,000 多个新闻来源、播客、搜索等渠道的数千个信号提供增长见解。 BrandOps 减轻了运营团队的数据负担。数据被自动收集、维护和理解。快速发展的公司使用品牌运营来发展业务并建立健康的营销机器。 https://www.brandops.io/
Sprinklr
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Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Brandwatch Influence
brandwatch.com
在一个地方管理所有影响者营销。 发现影响者、处理关系并管理营销活动，所有这些都在一个端到端解决方案中进行。
Audiense
audiense.com
了解受众并获得更好的营销结果、社交媒体结果、影响者结果、媒体策略、增长策略或广告支出回报所需的一切。 将消费者细分和文化洞察置于战略的中心，让您的团队能够以前所未有的方式了解受众。 了解什么能激励您的受众、感动他们并影响他们。
Latana
latana.com
在机器学习技术的支持下，Latana Brand Tracking 通过提供可扩展的品牌管理见解来帮助品牌做出更好的营销决策。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜索数据，并使用图表、分类、情感分析等功能来提供进一步的信息和分析。 Brandwatch 可以访问超过 8000 万个资源。