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品牌资产管理 (BAM) 软件可帮助企业有效管理支撑公司品牌形象的数据和媒体，例如徽标、品牌颜色、字体、社交媒体资产和富媒体内容。它提供了一个集中平台，营销人员可以在其中存储、组织和分发这些品牌资产。这确保了一致性并提高了企业品牌推广工作的有效性。通过利用 BAM 软件，组织可以确保其营销材料与其整体品牌战略保持一致。 BAM 软件简化了企业的品牌管理流程，节省时间并在所有沟通渠道中保持统一的品牌。 BAM 软件通常由营销团队使用，使他们能够跨各种平台（包括社交媒体、网站和营销活动）管理和分配品牌资产。创意团队、销售团队以及外部合作伙伴和代理机构也利用 BAM 平台来有效访问和利用公司的品牌资产。
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Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder是一个数字资产管理平台，帮助组织存储、管理和共享数字资产，提高协作效率和品牌一致性。
Canto
canto.com
Canto是一个数字资产管理平台，帮助组织集中、组织和共享数字媒体，提供强大的搜索和协作工具。
Brandy
brandyhq.com
白兰地是一个品牌管理平台，帮助用户集中管理和分享品牌资产，并创建品牌风格指南。适合代理商和企业使用。
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 是一款工具，可将您的设备变为销售、演示和培训平台，支持创建和分享互动演示，方便在线和离线使用。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud是一个营销自动化平台，帮助品牌通过渠道合作伙伴和前线员工进行本地化营销，提高效率与品牌一致性。
Frontify
frontify.com
Frontify是一个品牌资产管理平台，帮助用户集中、组织品牌资产，简化品牌管理和协作流程。
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit是一款集中管理品牌资产的工具，提供上传、组织和分发品牌元素的功能，帮助企业维护一致的品牌形象。
Pics.io
pics.io
Pics.io是一款综合数字资产管理软件，帮助企业组织和管理媒体资产库，支持云存储并提供集成的AI工具进行自动标记和搜索。
CELUM
celum.com
CELUM 是一款数字资产管理平台，帮助企业高效管理、协作和分发数字内容，简化工作流程，确保内容安全。
BrandBay
brandbay.io
BrandBay是一个多品牌数字资产管理平台，帮助用户组织、存储和访问品牌的图像、视频、文件等资产。
Pickit
pickit.com
Pickit是一款数字资产管理平台，提供资产存储、共享、组织和优化服务，集中管理视觉资产、文档和品牌资源。
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank是一款数字资产管理平台，帮助团队高效管理、共享和审批数字内容，确保品牌一致性和合规性。
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