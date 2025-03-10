找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
品牌资产管理 (BAM) 软件可帮助企业有效管理支撑公司品牌形象的数据和媒体，例如徽标、品牌颜色、字体、社交媒体资产和富媒体内容。它提供了一个集中平台，营销人员可以在其中存储、组织和分发这些品牌资产。这确保了一致性并提高了企业品牌推广工作的有效性。通过利用 BAM 软件，组织可以确保其营销材料与其整体品牌战略保持一致。 BAM 软件简化了企业的品牌管理流程，节省时间并在所有沟通渠道中保持统一的品牌。 BAM 软件通常由营销团队使用，使他们能够跨各种平台（包括社交媒体、网站和营销活动）管理和分配品牌资产。创意团队、销售团队以及外部合作伙伴和代理机构也利用 BAM 平台来有效访问和利用公司的品牌资产。
提交新应用
Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder是一个数字资产管理平台，帮助组织存储、管理和共享数字资产，提高协作效率和品牌一致性。
Canto
canto.com
Canto是一个数字资产管理平台，帮助组织集中、组织和共享数字媒体，提供强大的搜索和协作工具。
Brandy
brandyhq.com
白兰地是一个品牌管理平台，帮助用户集中管理和分享品牌资产，并创建品牌风格指南。适合代理商和企业使用。
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 是一款工具，可将您的设备变为销售、演示和培训平台，支持创建和分享互动演示，方便在线和离线使用。
Frontify
frontify.com
Frontify是一个品牌资产管理平台，帮助用户集中、组织品牌资产，简化品牌管理和协作流程。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud是一个营销自动化平台，帮助品牌通过渠道合作伙伴和前线员工进行本地化营销，提高效率与品牌一致性。
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit是一款集中管理品牌资产的工具，提供上传、组织和分发品牌元素的功能，帮助企业维护一致的品牌形象。
Pics.io
pics.io
Pics.io是一款综合数字资产管理软件，帮助企业组织和管理媒体资产库，支持云存储并提供集成的AI工具进行自动标记和搜索。
CELUM
celum.com
CELUM 是一款数字资产管理平台，帮助企业高效管理、协作和分发数字内容，简化工作流程，确保内容安全。
BrandBay
brandbay.io
BrandBay 是面向机构、营销人员、设计师和企业主的即时访问多品牌数字资产管理平台。从桌面应用程序到 Chrome 扩展程序，BrandBay 可帮助您组织、存储和访问所有品牌的图像、视频、文件、链接、字体、颜色、注释等。 BrandBay 的简化用户界面、共享选项和可共享的品牌套件功能使该平台非常独特，并且易于与您的团队一起利用。创建集合和组以按照您想要的方式组织您的品牌资产。然后将它们呈现给您的客户和团队，作为日常风格指南。存储和托管您的图像和视频，甚至使用简单的代码将它们嵌入您的网站。单独共享资产、在集合中共享资产或通过自定义权限共享整个品牌。立即免费试用 BrandBay，开始利用即时访问多品牌管理平台来增加您的在线工作流程并组织您的品牌资产。
Pickit
pickit.com
Pickit 的目标是成为地球上最智能、最简单的 DAM 平台，使获取、存储、共享、组织和优化数字资产变得比以往更加容易。据统计，70% 的数字资产没有得到充分利用或根本没有被利用，这使得大多数内容创作完全是浪费时间。还有美元。常见原因是分散的文件、多个存储系统以及没人愿意使用的复杂 DAM。 Pickit 通过所有视觉资产、文档、模板和指南的单一事实来源解决了这个问题，所有这些都与您喜爱的应用程序集成。 Pickit Enterprise 包括： - 媒体资产管理 - 文件管理 - 品牌管理 - 许可证管理 - 见解仪表板 - 内容创建 - Pickit Family™ 多品牌 - Pickit Boards™ - Pickit Transfer™ - 外部共享与协作 - 组织访问和 SSO - 用户管理 - 媒体市场 - Pickit Stock™ - 皮克特学院™ - 即插即用集成 - Pickit API DAM 智能。 DAM 简单。™
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank 是领先的数字资产管理、品牌门户和营销运营平台，弥合了数字内容爆炸和内容审批之间的差距。 IntelligenceBank 帮助全球营销团队更快地进入市场，保持跨渠道品牌完整性，并利用其数字资产管理、在线品牌门户和营销运营软件实现合法合规。 IntelligenceBank 通过缩小营销效率、合规性和绩效之间的差距来转变营销运营。 IntelligenceBank 被全球营销、品牌、传播、法律和合规专业人士使用。数百家公司使用 IntelligenceBank，包括航空航天、银行、教育、政府、保险、医疗保健、酒店、零售、体育等领域的公司。 IntelligenceBank 深受 55 个国家/地区客户的喜爱，采用人工智能和自动化来确保品牌快速进入市场、保持品牌一致性并遵守监管合规性。 IntelligenceBank 还为风险经理和公司董事会提供一系列内容合规服务。
© 2025 WebCatalog, Inc.