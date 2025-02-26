品牌资产管理软件 - 最热门应用 - 土库曼斯坦

CELUM

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即使是伟大的产品也需要出色的展示才能在数字货架上获胜。自从雇主品牌出现以来，每家公司都明白品牌本身需要尽可能有效地定位。 CELUM 以其独特的 SaaS 内容供应链管理平台解决了这一挑战。 CELUM 的软件使营销、品牌和产品团队能够通过创建、批准、管理内容并将其分发到每个所需渠道来构建引人入胜的体验，并了解内容的影响。 自 1999 年成立以来，CELUM 的员工人数已增至近 150 人，他们一直孜孜不倦、充满热情地工作，帮助我们的数百家客户将他们的品牌和产品带到了中心舞台。这正是客户做出购买决定的地方，也是品牌与公司价值观联系在一起的地方。 CELUM 很自豪拥有许多世界知名品牌的客户，例如 SCOTT Sports、Outfront Advertising、Essity、Shop Apotheke Europe 和 Sartorius。 CELUM 将颠覆性创新及其创业精神与可持续发展和长期规划相结合。位于奥地利林茨的超现代化总部和工程中心是该国最壮观的办公楼之一。 CELUM 园区结合了新工作原则、环保建筑和传统的阿尔卑斯风格设计特色。 CELUM 经验丰富的管理团队（Alessandro Kurzidim - 产品、Michael Wirth - 运营、Michael Kraeftner - 首席执行官/增长）带领公司实现了持续两位数的年增长率。自从完成媒体信息学的学习后，首席执行官 Michael Kraeftner 就继续深入研究与数字产品传播和参与相关的事务。他是行业公认的专家，也是“营销流程数字化”和“电子商务内容颠覆”领域的定期演讲者。