品牌资产管理软件 - 最热门应用 - 卡塔尔

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品牌资产管理 (BAM) 软件可帮助企业有效管理支撑公司品牌形象的数据和媒体，例如徽标、品牌颜色、字体、社交媒体资产和富媒体内容。它提供了一个集中平台，营销人员可以在其中存储、组织和分发这些品牌资产。这确保了一致性并提高了企业品牌推广工作的有效性。通过利用 BAM 软件，组织可以确保其营销材料与其整体品牌战略保持一致。 BAM 软件简化了企业的品牌管理流程，节省时间并在所有沟通渠道中保持统一的品牌。 BAM 软件通常由营销团队使用，使他们能够跨各种平台（包括社交媒体、网站和营销活动）管理和分配品牌资产。创意团队、销售团队以及外部合作伙伴和代理机构也利用 BAM 平台来有效访问和利用公司的品牌资产。
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Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder 是一款外观优雅且用户友好的数字资产管理软件，可帮助各行业的营销人员和创意人员最大限度地发挥其品牌管理潜力。 Brandfolder 不仅仅是数字资产的存储空间；借助我们解决方案的云优先架构，用户可以从单一事实来源组织、操作、分发和分析他们最重要的数字抵押品。凭借先进的人工智能驱动的智能搜索、资产编辑和操作、带有批准和通知的注释工作流程以及可操作的品牌洞察，Brandfolder 的功能套件增强了跨团队协作和生产力，并使外部用户能够以前所未有的轻松方式访问他们所需的内容。
CELUM
celum.com
即使是伟大的产品也需要出色的展示才能在数字货架上获胜。自从雇主品牌出现以来，每家公司都明白品牌本身需要尽可能有效地定位。 CELUM 以其独特的 SaaS 内容供应链管理平台解决了这一挑战。 CELUM 的软件使营销、品牌和产品团队能够通过创建、批准、管理内容并将其分发到每个所需渠道来构建引人入胜的体验，并了解内容的影响。 自 1999 年成立以来，CELUM 的员工人数已增至近 150 人，他们一直孜孜不倦、充满热情地工作，帮助我们的数百家客户将他们的品牌和产品带到了中心舞台。这正是客户做出购买决定的地方，也是品牌与公司价值观联系在一起的地方。 CELUM 很自豪拥有许多世界知名品牌的客户，例如 SCOTT Sports、Outfront Advertising、Essity、Shop Apotheke Europe 和 Sartorius。 CELUM 将颠覆性创新及其创业精神与可持续发展和长期规划相结合。位于奥地利林茨的超现代化总部和工程中心是该国最壮观的办公楼之一。 CELUM 园区结合了新工作原则、环保建筑和传统的阿尔卑斯风格设计特色。 CELUM 经验丰富的管理团队（Alessandro Kurzidim - 产品、Michael Wirth - 运营、Michael Kraeftner - 首席执行官/增长）带领公司实现了持续两位数的年增长率。自从完成媒体信息学的学习后，首席执行官 Michael Kraeftner 就继续深入研究与数字产品传播和参与相关的事务。他是行业公认的专家，也是“营销流程数字化”和“电子商务内容颠覆”领域的定期演讲者。
Frontify
frontify.com
Frontify 是一个品牌建设平台，其中用户友好的 DAM 与定制门户相结合。借助 Frontify 的用户友好界面，每个人都可以正确认识您的品牌。促进内容创作，像发条一样协作并快速启动活动，无需陡峭的学习曲线。 以下是您可以使用 Frontify 完成的任务： * 有意义的上下文 - 为您的资产提供上下文，使每个人都能正确使用它们 * 真正直观 - 简化您组织和共享资产的方式，让任何人都可以发现和贡献 * 易于扩展——在全球和本地团队中大规模开展品牌活动，利用现有资产并证明投资回报率 * 独特的个性化 — Frontify 允许您连接、修改和定制，以获得真正个性化的端到端体验
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud 是领先的分布式营销平台，帮助品牌到本地团队通过渠道合作伙伴、地点和一线员工进行有效的营销和销售。 SproutLoud 的人工智能平台将数字资产管理、渠道激励、合作营销基金和最后一英里营销履行相结合，让您可以轻松地通过传统、数字和社交媒体策略协作部署本地化、合规的内容。 SproutLoud 是唯一专门为多层分销行业打造的平台，使品牌能够影响最接近为消费者提供服务的各方的行为。 SproutLoud 的软件提高了上市速度、品牌合规性以及数百或数千本地用户规模的监管合规性。借助 SproutLoud，客户可以通过数据驱动的决策快速响应当地市场状况。
Brandkit
brandkitapp.com
排名第一的品牌门户和品牌工具包服务，大规模地将世界与您的内容连接起来。第一个将 DAM、CMS、内容聚合和文件传输服务结合在一个平台中的平台。查找、管理和分发您的内容，策划和分享您的品牌故事，无需来回。图像、视频、徽标、指南、图形、音频、PDF、演示文稿、帖子、新闻稿、故事创意、免费媒体链接等。一切都集中在一个设计精美的地方。您品牌的单一事实来源。
Brandy
brandyhq.com
将您的资产放在这里并开始品牌推广。 一处管理多个品牌！通过分享来自世界上最强大的品牌管理平台的风格指南链接，立即在利益相关者面前脱颖而出。 Brandy 是一项品牌管理服务，可帮助您改进组织和分配品牌资产的方式。我们强大的平台可让您在云端快速创建品牌风格指南。机构、企业和个人品牌也可以使用白兰地给您的客户和团队留下持久的印象。
Canto
canto.com
作为数字资产管理 (DAM) 领域的领导者，Canto 是市场上最简单但功能最强大的 DAM 平台。 Canto 允许组织集中、组织和共享资产。借助 AI 视觉搜索，您可以使用自然语言立即发现内容，而无需仅依赖元数据。 Canto 拥有 30 多年的经验，能够帮助品牌从其内容中提取更多价值、最大化投资回报率并加快上市时间。
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 将您的 iOS、Android 或 Windows 设备转变为强大的销售、演示和培训工具包。创建令人惊叹的交互式演示文稿，您的同事可以直接从他们的设备下载、演示和共享。让您的内容保持最新、品牌化，并为您遇到的任何远程销售演示或屏幕到屏幕共享做好准备。 - 导入您现有的销售和营销资产并在几分钟内开始创建。使用照片、PDF 文档、链接、视频、动画和交互式表格或计算器创建引人入胜的演示文稿。 - 下载演示文稿以离线查看和演示 — 再也不用担心 WiFi 不可靠了！ - 直接从您的设备发送潜在客户内容 - 然后跟踪他们何时打开设备、查看内容以及查看时长。通过针对客户真正感兴趣的内容量身定制的见解，让您的后续通话顺利进行！ - 每当您更新演示文稿时，通过推送通知让您的销售团队随时了解最新情况。不再需要寻找最新版本或让过时的材料让客户感到困惑。 - 通过切换到数字演示，节省打印成本，减少碳足迹，并种植新西兰本土树木。请访问showcaseworkshop.com 了解更多信息，或访问bit.ly/my-showcase-demo 索取免费视频演示。
Pickit
pickit.com
Pickit 的目标是成为地球上最智能、最简单的 DAM 平台，使获取、存储、共享、组织和优化数字资产变得比以往更加容易。据统计，70% 的数字资产没有得到充分利用或根本没有被利用，使得大多数内容创作完全是浪费时间。还有美元。常见原因是分散的文件、多个存储系统以及没人愿意使用的复杂 DAM。 Pickit 通过所有视觉资产、文档、模板和指南的单一事实来源解决了这个问题，所有这些都与您喜爱的应用程序集成。 Pickit Enterprise 包括： - 媒体资产管理 - 文件管理 - 品牌管理 - 许可证管理 - 见解仪表板 - 内容创建 - Pickit Family™ 多品牌 - Pickit Boards™ - Pickit Transfer™ - 外部共享与协作 - 组织访问和 SSO - 用户管理 - 媒体市场 - Pickit Stock™ - 皮克特学院™ - 即插即用集成 - Pickit API DAM 智能。 DAM 简单。™
BrandBay
brandbay.io
BrandBay 是面向机构、营销人员、设计师和企业主的即时访问多品牌数字资产管理平台。从桌面应用程序到 Chrome 扩展程序，BrandBay 可帮助您组织、存储和访问所有品牌的图像、视频、文件、链接、字体、颜色、注释等。 BrandBay 的简化用户界面、共享选项和可共享的品牌套件功能使该平台非常独特，并且易于与您的团队一起利用。创建集合和组以按照您想要的方式组织您的品牌资产。然后将它们呈现给您的客户和团队，作为日常风格指南。存储和托管您的图像和视频，甚至使用简单的代码将它们嵌入您的网站。单独共享资产、在集合中共享资产或通过自定义权限共享整个品牌。立即免费试用 BrandBay，开始利用即时访问多品牌管理平台来增加您的在线工作流程并组织您的品牌资产。
Pics.io
pics.io
Pics.io 是一款一体化数字资产管理软件，可帮助企业管理其媒体资产库。 Pics.io 是所有媒体文件的集中中心，提供对数字信息的受控访问、自动化营销工作流程和进度跟踪。您可以将 Pics.io 存储用于您的媒体资产库。或者，您可以开始在 Google Drive 或 Amazon S3 云存储上管理数字资产。 您将如何从 Pics.io 中受益？ * 获得经济高效的 DAM 解决方案，无需将文件移动到任何地方，也无需为将资产保存在第三方服务器上而支付额外费用 * 使用关键字、元数据和其他功能使您的无限存储空间可搜索 * 根据效率、成本和您的需求，决定选择哪种 AI 模型来进行自动关键字标记。为您的文件创建由 AI 支持的资产描述。 * 在数字图书馆内控制您的团队活动，获取对文件所做更改的通知，提供反馈并向所需资产添加评论，在一处跟踪相关通信 * 控制团队对数字内容的访问，为团队成员分配角色和权限 * 使您的数字图书馆可与客户、合作伙伴和同事共享，定制对您资产的访问 * 控制云存储中 Pics.io 中的全新上传、元数据修改、关键字以及所有其他更改
IntelligenceBank
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IntelligenceBank 是领先的数字资产管理、品牌门户和营销运营平台，弥合了数字内容爆炸和内容审批之间的差距。 IntelligenceBank 帮助全球营销团队更快地进入市场，保持跨渠道品牌完整性，并利用其数字资产管理、在线品牌门户和营销运营软件实现合法合规。 IntelligenceBank 通过缩小营销效率、合规性和绩效之间的差距来转变营销运营。 IntelligenceBank 被全球营销、品牌、传播、法律和合规专业人士使用。数百家公司使用 IntelligenceBank，包括航空航天、银行、教育、政府、保险、医疗保健、酒店、零售、体育等领域的公司。 IntelligenceBank 深受 55 个国家/地区客户的喜爱，采用人工智能和自动化来确保品牌快速进入市场、保持品牌一致性并遵守监管合规性。 IntelligenceBank 还为风险经理和公司董事会提供一系列内容合规服务。