品牌资产管理软件 - 最热门应用 - 阿曼

BrandBay

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BrandBay 是面向机构、营销人员、设计师和企业主的即时访问多品牌数字资产管理平台。从桌面应用程序到 Chrome 扩展程序，BrandBay 可帮助您组织、存储和访问所有品牌的图像、视频、文件、链接、字体、颜色、注释等。 BrandBay 的简化用户界面、共享选项和可共享的品牌套件功能使该平台非常独特，并且易于与您的团队一起利用。创建集合和组以按照您想要的方式组织您的品牌资产。然后将它们呈现给您的客户和团队，作为日常风格指南。存储和托管您的图像和视频，甚至使用简单的代码将它们嵌入您的网站。单独共享资产、在集合中共享资产或通过自定义权限共享整个品牌。立即免费试用 BrandBay，开始利用...