品牌资产管理软件 - 最热门应用

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品牌资产管理 (BAM) 软件可帮助企业有效管理支撑公司品牌形象的数据和媒体，例如徽标、品牌颜色、字体、社交媒体资产和富媒体内容。它提供了一个集中平台，营销人员可以在其中存储、组织和分发这些品牌资产。这确保了一致性并提高了企业品牌推广工作的有效性。通过利用 BAM 软件，组织可确保其营销材料与其整体品牌战略保持一致。 BAM 软件简化了企业的品牌管理流程，节省时间并在所有沟通渠道中保持统一的品牌。 BAM 软件通常由营销团队使用，使他们能够跨各种平台（包括社交媒体、网站和营销活动）管理和分配品牌资产。创意团队、销售团队以及外部合作伙伴和代理机构也利用 BAM 平台来有效访问和利用公司的品牌资产。
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Brandfolder
brandfolder.com
排名第一的企业可用性数字资产管理平台。 Brandfolder 帮助营销人员和创意人员管理和分配他们的所有资产，并了解他们的表现。
Frontify
frontify.com
一流的软件，通过一个连接对品牌发展重要的一切（和每个人）的平台来简化品牌管理。
CELUM
celum.cloud
让内容适合您的产品。 CELUM 提供云软件，帮助营销团队创建、管理和路由大量产品文件。
Brandy
brandyhq.com
将您的资产放在这里并开始品牌推广。 一处管理多个品牌！通过分享来自世界上最强大的品牌管理平台的风格指南链接，立即在利益相关者面前脱颖而出。 Brandy 是一项品牌管理服务，可帮助您改进组织和分配品牌资产的方式。我们强大的平台可让您在云端快速创建品牌风格指南。机构、企业和个人品牌也可以使用白兰地给您的客户和团队留下持久的印象。
Brandkit
brandkitapp.com
排名第一的品牌门户和品牌工具包服务，大规模地将世界与您的内容连接起来。第一个将 DAM、CMS、内容联合和文件传输服务结合在一个平台中的平台。查找、管理和分发您的内容，策划和分享您的品牌故事，无需来回。图像、视频、徽标、指南、图形、音频、PDF、演示文稿、帖子、新闻稿、故事创意、免费媒体链接等。一切都集中在一个设计精美的地方。您品牌的单一事实来源。
SproutLoud
sproutloud.com
通过渠道营销自动化 一个平台可满足您所有分布式营销需求
Canto
canto.com
与数字资产管理领域的领导者一起克服内容混乱。 了解 Canto 如何改进您管理数字资产的方式、简化内容工作流程并提高团队的工作效率。
Pics.io
pics.io
Pics.io 是一款一体化数字资产管理软件，可帮助企业管理其媒体资产库。 Pics.io 是所有媒体文件的集中中心，提供对数字信息的受控访问、自动化营销工作流程和进度跟踪。您可以将 Pics.io 存储用于您的媒体资产库。或者，您可以开始在 Google Drive 或 Amazon S3 云存储上管理数字资产。您将如何从 Pics.io 中受益？： • 获得经济高效的 DAM 解决方案，无需将文件移动到任何地方，也无需为将资产保留在第三方服务器上而支付额外费用 • 使用关键字、元数据可搜索您的无限存储空间和其他功能 • 根据效率、成本和您的需求，决定选择哪种 AI 模型来进行自动关键字标记...
BrandBay
brandbay.io
BrandBay 是面向机构、营销人员、设计师和企业主的即时访问多品牌数字资产管理平台。从桌面应用程序到 Chrome 扩展程序，BrandBay 可帮助您组织、存储和访问所有品牌的图像、视频、文件、链接、字体、颜色、注释等。 BrandBay 的简化用户界面、共享选项和可共享的品牌套件功能使该平台非常独特，并且易于与您的团队一起利用。创建集合和组以按照您想要的方式组织您的品牌资产。然后将它们呈现给您的客户和团队，作为日常风格指南。存储和托管您的图像和视频，甚至使用简单的代码将它们嵌入您的网站。单独共享资产、在集合中共享资产或通过自定义权限共享整个品牌。立即免费试用 BrandBay，开始利用...
Pickit
pickit.com
Pickit 的目标是成为地球上最智能、最简单的 DAM 平台，使获取、存储、共享、组织和优化数字资产变得比以往更加容易。据统计，70% 的数字资产没有得到充分利用或根本没有被利用，使得大多数内容创作完全是浪费时间。还有美元。常见原因是分散的文件、多个存储系统以及没人愿意使用的复杂 DAM。 Pickit 通过所有视觉资产、文档、模板和指南的单一事实来源解决了这个问题，所有这些都与您喜爱的应用程序集成。 Pickit Enterprise 包括： - 媒体资产管理 - 文档管理 - 品牌管理 - 许可证管理 - 见解仪表板 - 内容创建 - Pickit Family™ 多品牌 - Picki...
Showcase Workshop
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Showcase Workshop 将您的 iOS、Android 或 Windows 设备转变为强大的销售、演示和培训工具包。创建令人惊叹的交互式演示文稿，您的同事可以直接从他们的设备下载、演示和共享。让您的内容保持最新、品牌化，并为您遇到的任何远程销售演示或屏幕到屏幕共享做好准备。 - 导入您现有的销售和营销资产并在几分钟内开始创建。使用照片、PDF 文档、链接、视频、动画和交互式表格或计算器创建引人入胜的演示文稿。 - 下载演示文稿以离线查看和演示 — 再也不用担心 WiFi 不可靠了！ - 直接从您的设备发送潜在客户内容 - 然后跟踪他们何时打开设备、查看内容以及查看时长。通过针对客户...