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推出品牌宣传软件：让您的客户支持您的品牌 品牌宣传软件通过将满意的客户转变为热情的品牌大使，彻底改变了企业利用口碑营销力量的方式。这种创新软件为组织提供了培养和扩大客户群中真实宣传所需的工具和资源。 从本质上讲，品牌宣传软件使公司能够识别、吸引和激励最忠实的客户，通过各种渠道（包括社交媒体、在线评论和推荐）积极宣传其品牌。通过利用满意客户的真诚热情和信任，企业可以显着提高其品牌知名度、可信度，并最终提高其利润。 通过利用品牌宣传软件，组织可以利用满意客户的真实声音来大规模提高品牌知名度、忠诚度和宣传。无论是产生积极的在线评论、引发病毒式社交媒体活动，还是推动推荐，品牌宣传软件都可以帮助企业将客户转变为热情的拥护者，向全世界宣传其品牌。
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Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate是一款云端会员管理软件，帮助企业管理和优化其会员及推荐营销计划，支持多种电子商务平台的集成。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是一款在线声誉管理和客户体验平台，帮助企业监控评论、集成社交媒体、管理客户互动和优化业务信息。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo是一款电子商务营销平台，帮助企业通过客户忠诚度、短信、邮件营销和评论等工具增强与消费者的关系。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp是一个品牌大使管理平台，帮助企业高效管理影响者合作，跟踪活动效果，并优化营销策略。
Rewardful
rewardful.com
Rewardful 是一个简单的平台，帮助SaaS公司通过 Stripe 和 Paddle 创建和管理会员及推荐计划。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero是一款综合的推荐、影响者和会员营销软件，提供灵活工具和实时分析，以优化企业的营销效果。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是一个员工通信平台，帮助企业改善员工参与度、提高沟通效率和职场生产力。
Referrizer
referrizer.com
推荐器是一款推荐营销自动化平台，帮助企业管理推荐活动，跟踪业绩，提高客户保持率和参与度。
Roster
getroster.com
Roster 是一款帮助公司将热情客户转化为品牌大使的应用，增强品牌知名度并推动收入增长。
Referral Factory
referral-factory.com
推荐工厂是一款无代码软件，帮助企业快速创建和管理推荐及联盟程序，提供数据追踪和多种工具集成。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是一款帮助品牌通过创建个性化的影响者店面来提高创作者变现能力的应用，提升销售转化和订单价值。
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter是一款会员营销平台，帮助企业管理会员计划、跟踪销售和活动，简化佣金管理和营销传播。
Smile.io
smile.io
Smile.io是一个忠诚度管理平台，帮助电商品牌建立客户忠诚度，通过积分、推荐和VIP计划增强客户关系。
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence是一个客户声音平台，自动生成案例研究、推荐和统计数据，帮助团队展示产品价值。
NiceJob
nicejob.com
NiceJob是一款声誉营销平台，帮助企业自动收集客户评论，提高在线信誉和销售，简化市场营销过程。
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK是一款B2B营销软件，帮助企业通过网站流量获得潜在客户并更好地转化访客，执行完整的营销活动。
LinkMink
linkmink.com
LinkMink 应用帮助使用 Stripe 的支付链接的公司在 5 分钟内通过简单的复制粘贴集成开始跟踪推荐，无需服务器或编码.
Please Share
pleaseshare.co
Please Share是一款为Slack设计的员工倡导解决方案，帮助员工轻松分享公司批准的新闻和公告。
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social是一个员工倡导平台，帮助公司通过员工社交媒体分享内容来提升品牌知名度和收入。
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf是一个推荐软件，帮助企业管理推荐计划，监控性能并优化增长策略，以促进客户参与和获取。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
Seismic LiveSocial 是一个内容策划和数字沟通平台，帮助金融服务和销售专业人士在社交媒体上自信互动，提供高质量的第三方内容。
Ambassador
getambassador.com
大使应用旨在自动化推荐营销，提供工具管理和追踪推荐，支持自定义佣金，并提供分析和游戏化功能。
Affilae
affilae.com
Affilae是一个会员营销平台，帮助企业创建和管理自己的会员网络，提供实时跟踪、佣金管理和活动分析等工具。
Talkable
talkable.com
Talkable是一个营销技术平台，帮助电商品牌通过推荐和忠诚度计划获取和保留高价值客户。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
高地Adestra是一个电子邮件自动化软件，帮助企业通过个性化内容与受众互动，提升转化率和客户忠诚度。
Reditus
getreditus.com
Reditus是一个为B2B SaaS公司设计的会员管理工具，帮助企业扩大会员网络，并支持佣金跟踪和合作伙伴管理。
Visibly
visibly.io
Visibly是一款统一平台，帮助组织管理员工和客户的参与、沟通、体验和倡导，以提供卓越的服务和体验。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch是一个推荐和忠诚度营销软件，帮助企业激励客户并管理推荐计划，提升客户忠诚度和增加收入。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
每个人社会是一个员工倡导平台，帮助员工创建和分享内容，提升品牌知名度并推动业务增长。
Paiger
paiger.co
Paiger 应用帮助销售团队建立个人品牌，提供自动化营销助手，发布内容并寻找潜在客户，同时包含 LinkedIn 培训和报告功能。
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge是一款客户体验管理平台，自动收集反馈并与收入数据结合，帮助企业改善客户关系和降低流失率。
Seenit
seenit.io
Seenit是一款员工生成视频平台，帮助公司通过同事创建视频以吸引人才、增强雇主品牌并提高团队参与度。
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social是一款社交媒体管理软件，帮助企业在一个平台上管理社交内容和广告，适用于受监管行业，促进与客户的互动。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 是一个企业解决方案平台，通过内部沟通和员工参与工具，提升员工敬业度和品牌倡导，支持多渠道内容分享。
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8是一款员工倡导平台，帮助员工分享公司认可的内容，从而提高品牌知名度、销售和招聘效率。
Referral Rocket
referralrocket.io
推荐火箭是一个帮助企业启动和管理推荐计划的应用，旨在提升客户获取和保留率，提高客户满意度。
Harviist
harviist.com
Harviist 是一款简单实惠的插件平台，帮助企业创建和跟踪客户推荐活动，促进真实的口碑推荐。
Loyoly.io
loyoly.io
Loyoly.io是一个品牌推荐平台，旨在通过个性化空间和游戏化元素，增强品牌大使与品牌之间的互动和信任。
Annex Cloud
annexcloud.com
附件云是一个客户忠诚度平台，帮助企业收集和分析客户数据，提供个性化体验以提高客户参与和忠诚度。
Perkville
perkville.com
珀克维尔是一款面向健康、健身、美容和零售行业的忠诚度和奖励解决方案，支持定制化积分和奖励计划，帮助企业提升客户保留率。
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder是一款企业级管理平台，帮助品牌管理大使、影响者及联盟，优化沟通和任务分配，提升品牌影响力和转化率。
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy是一款推荐营销软件，帮助企业启动和优化推荐计划，支持多种奖励，易于与现有系统集成。
Social HorsePower
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通过SocialHP（SHP）将您的员工转变为最有力的拥护者。如果您想提高底线，更多地关注公司内容，或者吸引更多高质量的成员，SHP可以帮助您实现专业目标。这一切都始于我们的“永无止境”哲学。复杂的软件已成为过去。使用SHP，您的员工不必在复杂的培训中学习新软件或浪费时间。我们的平台简单，直观，旨在帮助团队成员立即开始共享内容。您的员工是您公司最有价值的资产。这就是为什么我们使他们简单地为您的业务倡导您的业务，从而使您更容易： - 新人 - 新朋友 - 对公司内容的社交参与 - 通过社交销售的力量增强销售。使用SHP的自动驾驶功能，您的员工不需要制定其内容日历。批准的内容自动与他们的社交共享，因此参与可以推进。为什么这很重要？超过80％的消费者在广告之前重视家人和朋友的建议。 SHP将您的员工变成有影响力的人，他们吸引更多的销售业务。您准备好使员工成为您最大的拥护者吗？您是否想了解有关SHP如何促进社交参与并让人们谈论您的产品和服务的更多信息？今天与我们的团队安排免费演示，并释放SHP的力量。
GaggleAMP
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GaggleAMP 是一个员工倡导平台，旨在通过简化社交媒体上的内容共享来帮助您实现业务成果。我们的平台使我们的 Gaggle 经理能够策划员工提倡分享的内容。我们还利用最新的人工智能驱动技术，帮助 Gaggle 经理一次性创建并永久分发独特的内容给每位员工倡导者。随着社交媒体活跃度的增加，您的员工可以打造个人品牌，同时扩大公司的品牌知名度、媒体机会、潜在客户开发和营销活动绩效。 GaggleAMP 会员受益于游戏化、排行榜和参与公司员工倡导工作的奖励，使会员能够快速、轻松地看到参与的好处。要了解员工倡导计划对您的公司有多大影响，请访问我们的投资回报率计算器（无需电子邮件地址）：https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
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只需几分钟即可设置推荐计划。自动跟踪推荐和积分。无限推荐 LoyalAs 为每个客户创建一个自定义推荐链接。通过我们的自动电子邮件与客户分享并寻求推荐。收到的推荐没有限制。寻找客户拥护者我们跟踪客户分享的推荐链接以及回复者。您会知道谁为您提供了最好的推荐，并轻松找到客户支持者。跟踪获得的积分 我们跟踪当前客户和推荐客户获得的积分。您可以设置信用金额以及申请的时间和地点
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Influence.io 是电子商务品牌通过创建个性化忠诚度和推荐计划来发展业务的理想即插即用解决方案。借助这种面向未来的工具，客户可以通过完成下订单等操作来赚取积分，然后可以兑换独家福利。通过引入 VIP 等级，您可以奖励最忠实的客户，同时推荐计划可以吸引新客户。此外，您可以识别和管理联营公司以提高客户保留率。
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Base 是一个 B2B 客户营销和宣传自动化平台，它使用 AI 使营销人员能够简化参与、生成客户参考、获得见解、捕获 VoC 和规模宣传。其平台使客户营销人员能够管理他们的计划并在每周不到 2 小时的时间内获得结果。在客户群的旅程中以情境方式与他们互动，无论是应用内/产品、社区、培训门户还是生命周期中的任何数字接触点。
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Synup 通过三管齐下的方法转变品牌的在线形象：本地列表、声誉管理和社交媒体管理。借助 Synup，品牌可以在一个整体仪表板中跨所有地点和媒体渠道提供相关且值得信赖的业务内容。品牌现在可以管理和优化其所有营业地点的列表和内容，同时提高其在线评论、排名和参与度。 Synup 将所有在线资料和平台转变为营销渠道以提高投资回报率。
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