品牌宣传软件 - 最热门应用 - 坦桑尼亚

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Referral Rocket 为企业提供了一个启动和管理高效推荐计划活动的平台。我们用户友好的平台使企业能够挖掘客户拥护的巨大潜力，推动指数级增长并增加客户获取。
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MouthPublicity.io 是一个简单而有效的工具，可帮助企业、个人品牌或任何人在 Auto Pilot 上发起、管理和跟踪口碑营销活动。它有助于将客户转变为口碑营销团队并显着提高品牌知名度。
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只需几分钟即可设置推荐计划。自动跟踪推荐和积分。无限推荐 LoyalAs 为每个客户创建一个自定义推荐链接。通过我们的自动电子邮件与客户分享并寻求推荐。收到的推荐没有限制。寻找客户拥护者我们跟踪客户分享的推荐链接以及回复者。您会知道谁为您提供了最好的推荐，并轻松找到客户支持者。跟踪获得的积分 我们跟踪当前客户和推荐客户获得的积分。您可以设置信用金额以及申请的时间和地点
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LeadFellow 通过专注于个人推荐的推荐营销为 B2B 企业带来新的收入。以零初始成本扩展您的业务，或靠推荐谋生。
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Kudo Koala 不仅仅是一个忠诚度和评论平台。它是一套完整的客户保留套件，结合了忠诚度计划、客户反馈和创新的推荐系统。深入吸引客户，鼓励回头客，并轻松扩大您的客户群。
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Herdify 是一家行为分析公司，致力于检测围绕品牌形成的社区。从这个意义上说，社区并不意味着社交媒体粉丝、忠诚度计划或 CRM 数据。它指的是人们居住的现实世界社区（街道、城镇和城市）。即使在我们数字优先的世界中，这些社区对消费者的购买行为影响最大。它曾经是关于个人的——我们认为看起来相同的人，行为也相同。我们以同样的方式向他们进行营销，就像我们的竞争对手一样。当今最成功的品牌（例如 Huel、Gymshark 和 Airbnb）都专注于其社区。借助 Herdify 的 AI 技术，检测和监控您的社区，并像当今最成功的营销人员一样进行战略性增长。
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在 Harviist，我们相信，为了消除噪音，有效营销的未来在于真实、有机和值得信赖的推荐。为了利用客户推荐的力量，我们创建了一个简单且经济实惠的插件平台，您只需点击几下即可创建和跟踪推荐活动。 83% 的潜在客户相信朋友和家人的推荐，推荐客户的保留率高出 37%（尼尔森）。客户推荐营销通过提供使客户更容易谈论您的产品或服务的渠道和活动来促进和鼓励这些点对点推荐
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Genius Referrals 可以自动化您的推荐流程，创建品牌拥护者，并帮助您以更少的时间、成本和麻烦来发展业务。它与您已经使用的平台集成，自动执行耗时且令人沮丧的推荐流程，并将您的客户转变为品牌拥护者。我们利用尖端的自动化技术来释放推荐营销的不可思议的力量，围绕您的品牌引起轰动，并将满意的客户转变为直言不讳的品牌拥护者。 Genius Referrals 最适合需要更多动态解决方案和推荐计划流程自动化的品牌。我们为 B2B、B2C、SaaS、零售和企业提供端到端解决方案。
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通过打造团队的个人品牌来吸引更多潜在客户。 为您的销售团队提供自己的自动化营销助理，以发布内容和寻找潜在客户，并内置 LinkedIn 培训和报告。
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恢复废弃的购物车，赢回客户，并通过更好的电子邮件营销推动重复销售。轻松发送具有吸引力和转化率的电子邮件。
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ReferIn 是一种进入市场的工具，使销售团队能够通过热情地向客户介绍（而不是依赖于低转化率的冷外展）来建立渠道。 ReferIn 识别出在您的高管、投资者、顾问和员工网络中进行热情介绍的所有机会。这通常会释放您的 SDR/销售团队可能缺少的数百万美元的管道，现在只需点击几下即可执行！
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InviteReferrals 是最好的推荐软件，易于设置且价格实惠。 InviteReferrals 受到超过 10,000 家企业和小型企业的信任，包括 Microsoft、Motorola、Foursquare、Dominos、Cola-cola、American Express、Sky、Mozilla 等几个名字 & 自 2009 年以来一直在开展活动 特点 -无限推荐 -GDPR 合规性 -支付管理 -钱包集成 -多种营销活动 -2 种方式满足 -模板支持 -自定义要求 -多语言 45+ -API 支持
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Influence.io 是电子商务品牌通过创建个性化忠诚度和推荐计划来发展业务的理想即插即用解决方案。借助这种面向未来的工具，客户可以通过完成下订单等操作来赚取积分，然后可以兑换独家福利。通过引入 VIP 等级，您可以奖励最忠实的客户，同时推荐计划可以吸引新客户。此外，您可以识别和管理联营公司以提高客户保留率。
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适用于 SaaS 和电子商务业务的合作伙伴管理软件
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通过 OneLocal 以正确的方式发展您的业务。营销您的小型企业不再只是购买广告。您的客户正在网上寻找您 - 您需要为他们提供找到您的方式、购买您的服务的理由以及不断回来获取更多服务的理由。 OneLocal 让您的客户能够轻松执行以下操作，从而轻松智胜并赢得竞争： - 查找并找到您 - 随时与您联系 - 向您发送短信以获取报价 - 安排服务 - 支付服务费用 - 留下联系方式在线评论 OneLocal 是满足您所有营销需求的一站式商店。您可以从一个仪表板访问您需要的每一种营销工具，并有一位专门的营销专家全程陪伴您。要了解有关 OneLocal 的更多信息，请访问：https://onelocal.com/
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Please Share
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Please Share 是专门为 Slack 构建的员工倡导解决方案，是员工分享和参与批准的新闻和公告的最快、最简单的方式！各种规模和行业的公司都可以利用 Slack 的便利性、普遍性和熟悉性来鼓励员工在 Twitter、LinkedIn 和 Facebook 上分享和/或参与经批准的博客、新闻、职位发布和其他内容。 Please Share 价格实惠且有效，为公司提供了一种增强员工宣传营销、社交媒体和社交销售活动的方式，同时简化了鼓励团队成员在社交和专业网络上分享公司内容的流程。
Brandpad
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Brandpad 是设计工作室和品牌所有者标准化其品牌交付的品牌平台。从创建到共享和使用的一切都在云中的一个专用位置进行。每个参与者都可以使用，由您精心设计。
Denim Social
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Denim Social 是一家社交媒体管理软件公司，提供工具让受监管行业的营销人员能够在一个平台上管理有机社交媒体内容和付费社交媒体广告。 Denim Social 受到 250 多家银行、保险、抵押贷款和财富管理机构的信赖，使品牌能够在社交媒体上吸引消费者，加深与社区的关系，并在保持合规性的同时达成更多交易。 Denim Social 是唯一获得 ABA 认可的银行和金融服务公司社交媒体管理平台。
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli 是一个屡获殊荣的倡导营销和销售 SaaS 平台。通过美观且用户友好的界面，SoAmpli 帮助公司将其销售团队转变为社交销售明星，从而增加销售额并为品牌提供动力。 SoAmpli 平台有助于为营销主管和社交媒体经理创建一个集中空间，以便将完全批准的 100% 品牌内容快速分发给他们的销售团队和员工，使用户可以非常轻松地发布或安排在提前 - 他们的个人社交媒体资料上的公司内容。用户可以将许多社交媒体帐户附加到他们的 SoAmpli 个人资料中，包括 Twitter、Facebook、LinkedIn 和 Instagram。所有链接都会自动缩短，这样可以跟踪他们的网络旅程，并带回有关点击率、分享数量和总体覆盖范围的信息。然后，公司可以通过 SoAmpli 的实时统计数据和可下载的仪表板收集独特的见解，以帮助衡量成功并展示社交内容的投资回报率。在 30 天内，SoAmpli 可以为公司带来 30% 的相关性勘探，提高和展示其数字内容的投资回报率，同时获得独特的洞察力并在社交媒体上获取新的、未开发的市场途径。与此同时，SoAmpli 有助于弥合营销和销售学科之间昂贵的差距，有效地为销售团队提供由营销创建的内容弹药，以达成更多交易并在社交媒体上培养更牢固的关系。
MarketBeam
marketbeam.io
安全合规的社交媒体平台。员工在自己的网络上分享公司内容，以扩大社交媒体影响力、提升品牌并在社交媒体上培养潜在客户。我们是唯一专门为在医疗保健、金融服务和网络安全等严格监管环境中运营的公司设计的平台。我们的客户说，他们。 LinkedIn 覆盖范围增加了 3000%。点击率增加 15 倍。通过 MarketBeam 进行了最成功的营销活动 询问我们最受欢迎的功能。社交滴水活动。执行品牌。内容和受众 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
用最好的演讲者在社交媒体上为您的品牌提供动力：您的员工员工的看法是社交网络中最有影响力的公司。但是，如何将这一宝贵资产参与品牌的社交媒体策略？ Beambassador是SaaS平台TAHA，可让您在社交媒体中提高品牌的有机覆盖范围，吸引您的公司，并通过员工的社交网络来增强您的社交销售。 功能Beambassador： - 通过邀请系统创建品牌大使网络。 - 按类别分类大使。 - 提出大使可以直接代表大使在事先授权的大使中共享其社交网络或计划内容的内容。 - 实时监控大使的活动，并分析其出版物的影响。 - 游戏化系统，该系统根据大使的活动提供排名，以奖励他们。也有可能创造挑战和竞争。 - 额外：iOS和Android的移动应用程序以及Google Chrome扩展 您准备好与员工一起提高社交媒体策略吗？ Beambassador非常适合您的公司，代理，大学，商学院，政府机构等等。
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
还有谁比您的员工和合作者更适合谈论您的品牌？ SocialPubli Advocacy 是一种企业沟通工具，公司可以通过该工具邀请其员工和合作伙伴通过自己的社交网络传播品牌传播。公司可以制定激励措施来鼓励这些合作。它是一个连接品牌和员工的平台，改善公司内部和外部的沟通，增加品牌信任度，提升品牌价值。 SocialPubli Advocacy 创建于 2016 年，目前拥有 Iberostar、Mutua Madrileña、Mapfre、MásMóvil 等客户。
Kickbooster
kickbooster.me
强大而有效的#crowdfunding 解决方案，帮助项目创建者将他们的想法变为现实。💡 Kickbooster 将电子商务方面的丰富知识和经验引入众筹行业，帮助项目创建者将他们的想法转化为盈利业务或扩展他们现有的产品。 Kickbooster 的工具旨在帮助项目创建者充分认识到众筹活动的好处，并成功从筹款过渡到销售。
Swaybase
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自 2010 年代初以来，员工倡导软件几乎没有变化。你值得更好的。 Swaybase 是一款现代员工倡导软件，您的同事一定会喜欢使用。内置病毒式传播功能、游戏化、个性化、人工智能和 ShareAnywhere™ 功能确保您永远不会留下过时的员工倡导工具。
PostBeyond
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PostBeyond 是一个员工宣传和社交销售平台，营销人员可以在其中激活并吸引员工代表其品牌在社交网络上分享内容。我们的愿景是让公司能够无所畏惧地推进社会转型。如今，全球超过 100 多家客户使用 PostBeyond 进行转型，提高品牌知名度、产生合格的销售线索、建立思想领导力并打造成功的雇主品牌。 PostBeyond 提供了一种将员工放在第一位的可扩展解决方案。这会影响我们构建的产品以及我们支持客户的方式——从用户体验到客户成功。
GaggleAMP
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GaggleAMP 是一个员工倡导平台，旨在通过简化社交媒体上的内容共享来帮助您实现业务成果。我们的平台使我们的 Gaggle 经理能够策划员工提倡分享的内容。我们还利用最新的人工智能驱动技术，帮助 Gaggle 经理一次性创建并永久分发独特的内容给每位员工倡导者。随着社交媒体活跃度的增加，您的员工可以打造个人品牌，同时扩大公司的品牌知名度、媒体机会、潜在客户开发和营销活动绩效。 GaggleAMP 会员受益于游戏化、排行榜和参与公司员工倡导工作的奖励，使会员能够快速、轻松地看到参与的好处。要了解员工倡导计划对您的公司有多大影响，请访问我们的投资回报率计算器（无需电子邮件地址）：https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
EveryoneSocial
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EveryoneSocial 是一个员工倡导平台，使员工能够轻松创建和分享真实的内容，从而将他们转变为有影响力的人。包括 Qualtrics、Meta 和 Highspot 在内的一些全球绩效最高的组织都是EveryoneSocial 的客户，他们信任我们能够帮助大规模分发内容、扩大其品牌知名度，并通过员工网络的力量推动业务增长。无论您是一家小型初创企业，还是拥有数千名员工的全球工作场所，您的需求都是一样的。你需要成长，而为了成长：你需要雇用。你需要营销。你需要销售。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble提供了内部交流，员工倡导和员工敬业度的顶级，移动优先解决方案。作为服务（SaaS）的软件，该平台汇总了来自官方公司渠道（社交网络，公司网站等）和策展平台的内容，以及平台用户（UGC）和管理员建议的内容。 内容是个性化的，并将其组织到主题渠道中，可以在移动设备，台式机，Intranet，企业社交网络和显示屏上查看。授权内容可以单击与用户的社交媒体配置文件共享。除了内容消耗之外，员工还可以参与内置的测验和调查。 功能包括： *新内容和内部公司新闻的通知 *一单击与您所有喜欢的社交媒体平台共享 *内部内容“喜欢”和“评论”功能 *创建自己的消息和内容 *参与并查看最新挑战和奖品 *排行榜的可访问性，以查看您和您的同事的排名 *创建并回应测验和民意调查 Sociabble在各个级别的用户体验中采用用户激活，奖励和认可，以最大程度地提高参与度。它独特的员工沟通和倡导平台使沟通变得容易，快速和引人入胜。员工可以更好地了解公司新闻，更新及其工作场所，从而导致更具参与和有影响力的员工队伍。 公司可以将Sociabble的用途扩展到其合作伙伴，外部影响者或品牌迷。 Sociabble于2014年由一支经验丰富的企业家团队在数字资产管理技术，社交媒体和内容营销方面成立，目前在80多个国家 /地区使用，并收购了一些世界上最负盛名的客户，包括Microsoft，Microsoft，BNP Paribas，L'Oréalal，L'Oréalal和PWC。 Sociabble的总部位于法国巴黎，还在纽约市，伦敦和孟买开展业务。
DSMN8
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品牌批准的，即将分享的内容在您的员工的指尖上。 通过您行业中最受信任的影响者 - 您的员工的内容分发： ✓可以提高内容范围，而无需提高您的广告预算 ✓驱动管道和缩短销售周期 ✓达到最佳人才并降低成本 DSMN8是排名的员工倡导平台。 DSMN8通过为员工提供简化的方式来在其专业和个人网络中共享品牌批准的内容，帮助品牌利用其第一资产的力量 - 员工。 实现更多内容参与度，更多的入站销售，并使用DSMN8找到您的下一个超级巨星员工。
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social 是领先的员工倡导平台，旨在帮助公司通过更有效、更系统地使用社交媒体来增加收入。 借助 Clearview Social，员工无需离开收件箱即可在 Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上进行分享，从而帮助公司带来更多业务并增加曝光度。 工作原理： * Clearview Social 使营销人员能够创建供员工共享的内容队列。 * 员工会收到一封建议分享内容的电子邮件，只需单击按钮，他们就可以在不离开收件箱的情况下分享到 Facebook、LinkedIn 和 Twitter。 * 我们怎么知道它有效？ Clearview Social 的测量工具跟踪谁共享以及有多少人点击或参与共享内容。 然后，员工可以“单击并选择”他们想要分享的文章或博客文章。通过直接点击电子邮件中的链接，他们立即在社交网络上传播内容，并帮助与客户和潜在客户建立关系。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial 是一个内容管理和数字通信平台，使金融服务专业人员、销售人员、专业服务专业人员和其他人能够充满信心和目标地参与社交媒体和其他数字通信平台。 LiveSocial 与 Proofpoint 和 SafeGuard Cyber 建立了牢固的合作伙伴关系和强大的集成，以满足每个 LiveSocial 客户不同的安全性、合规性和归档需求。表现出真正的专业知识和社交热情的卖家可以大规模建立信任。他们培养重要的关系。他们引发了商业建设对话。他们的表现优于竞争对手。大多数社交销售项目都举步维艰，因为它们没有为人们提供买家真正看重的内容。 Seismic LiveSocial 为每个卖家提供了独特的高质量第三方内容流，无论他们服务于哪个行业。这改变了一切。
Talkable
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Talkable 的营销技术使电子商务品牌能够通过推荐和忠诚度营销计划获取并留住高价值客户。作为满足您的推荐营销和忠诚度营销需求的单一来源解决方案，品牌能够创建无缝的用户体验，旨在提高品牌参与度和建立品牌亲和力。 对于推荐和忠诚度解决方案，Talkable 提供全面的细分功能、内置 A/B 测试套件以及一流的欺诈预防智能。 Talkable 不仅仅是一个技术解决方案，我们也是您的合作伙伴。因此，每个客户都有一个专门的专家团队，他们将制定战略、设想、创建、部署和优化您的所有活动。客户成功团队将作为营销团队的延伸，设计超出您期望的推荐和忠诚度计划。 Talkable 最适合年收入超过 400 万美元的品牌。其企业客户平均从推荐计划中获得 52 倍的投资回报率。 Talkable 的营销解决方案用于： * 通过深入的数据分析来识别、定位和奖励最有价值的客户。 * 以低成本获取并留住最高价值的客户 * 推动更多销售并增加收入 Talkable 成立于 2009 年，率先提供了数字化追踪口碑营销病毒式传播的能力，最终引发了推荐营销的诞生。如今，Talkable 制定并实施了长期增长战略，目标是获取新客户、提高保留率、提高生命周期价值，而所有这些的每次转化费用都显着低于其他营销渠道。
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GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listings 找到您，通过 Affiliate Hunt 搜索联属公司，然后让您的联属公司通过 MLM 为您招募更多联属公司。 - 奖励佣金、固定或手动奖励 - 跟踪注册、销售和订阅 - 与附属机构共享营销资产，确保其内容始终符合品牌要求。 - 开展活动 - 提供奖金或其他额外奖励来实现目标 # 影响者营销平台 - 搜索并联系 Instagram、Tik Tok 和 YouTube 影响者加入您的计划 - 创建活动，让影响者提交内容供您批准 - 向影响者支付固定的内容费用或者获得销售佣金 # 客户推荐营销工具 - 让客户将您的朋友推荐给他们的朋友。通过购买后模式和推荐小部件上的优惠来吸引他们 - 通过自定义电子邮件将您的客户培养成传道者 - 与影响者和附属机构分开 - 通过商店积分、佣金或其他固定奖励来奖励客户 - 您决定 14 天免费试用在所有计划上！
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saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先进的推荐和忠诚度营销软件，无论您的客户在哪里露营，无论是在您的移动或网络应用程序内还是外，都可以吸引他们。一些世界上最具创新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 来奖励他们的拥护者、建立忠诚的社区并加速收入增长。 SaaSquatch 可以灵活地处理最先进的忠诚度和推荐计划，让您可以奖励您选择的任何行为的拥护者，然后让他们通过推荐来帮助扩大您的客户群。我们的奖励引擎可让您设置独特的赚取条件、创建奖励等级并提供各种不同的奖励来创建完美的定制计划。此外，本机集成、企业级安全性、欺诈检测和多语言支持提供了与您一起扩展的强大功能和可扩展性。利用您已有的客户数据来开展活动，提供个性化的用户体验、提高客户忠诚度并提高保留率。增加新产品功能的采用，并吸引处于客户生命周期各个阶段的用户，不错过任何增长的机会。
Sprinklr
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Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Reditus
getreditus.com
Reditus 是 B2B SaaS 公司的会员管理工具。它帮助公司通过其市场招募新的附属机构，帮助他们在自己的网络之外发展。他们的 USP 是干净的用户界面、实时聊天支持以及他们吸收客户反馈的方式。该公司是由前任客户成功主管创建的，他们对如何开展业务非常清楚；他们肯定希望人们从他们的产品中获得价值，并将帮助您实现这一目标。他们提供免费计划，当您购买高级套餐时，根据他们如何定义定价，您将很快获得投资回报。这是 SaaS 公司启动联属计划的好方法，无需高昂的前期成本。公司位于荷兰乌得勒支（符合GDPR），成立于2020年。
Rewardful
rewardful.com
将您最大的粉丝变成您最好的营销人员。 Rewardful 是 SaaS 公司通过 Stripe & Paddle 设置联属网络营销和推荐计划的一种简单方式。只需连接您的帐户，让我们为您跟踪推荐、折扣和佣金！
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Smile.io
smile.io
Smile.io 是全球最大的忠诚度平台，提供易于使用的奖励计划，帮助扩大电子商务品牌规模，将一次性销售转化为回头客、忠诚客户。超过 100,000 个品牌使用微笑积分、推荐和 VIP 计划来最大限度地提高收购力度，并将交易性购买转化为热情的品牌拥护者，让他们情不自禁地一次又一次地回来。只需点击几下，您就可以启动精美且可定制的奖励计划。此外，Smile.io 允许您奖励客户的各种行为，包括社交媒体分享、产品评论等。 Smile 应用程序的数量也在不断增加，包括 MailChimp 和 Klaviyo。这些应用程序允许您将程序连接到您已经使用的工具。 Smile.io 可在以下应用商店中使用：Shopify、Shopify Plus、BigCommerce 和 Wix。寻求完全控制？通过 Smile Plus 访问我们的 API，开始以独特的方式奖励您的客户。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的电子商务保留营销平台可帮助各种规模的品牌加强与消费者的关系。 Yotpo 凭借统一的、数据驱动的忠诚度、短信和电子邮件营销、评论、订阅等解决方案，帮助品牌提供致胜、有凝聚力的客户体验，推动电子商务增长。 Yotpo 是福布斯云 100 强公司，在全球设有办事处，包括美国、加拿大、以色列、英国、保加利亚和澳大利亚。
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 会满足您所有的联属营销和推荐营销需求。将 Tapfiliate 与 Shopify、WooCommerce 和 30 多个其他集成同步。
Roster
getroster.com
每个人都有影响力，最好的品牌使用 Roster 来利用它。借助 Roster，公司可以将热情的客户转变为品牌大使，从而提高社交媒体上的知名度、推动评论等营销活动并增加收入。 Roster 的综合工具集可帮助公司：(1) 招募、参与和奖励社区 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用用户生成的内容 (4) 增加口碑收入
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
ReferralCandy
referralcandy.com
想象一下您自己的客户帮助您推动新的销售！客户推荐是病毒式营销和业务蓬勃发展的关键。借助 ReferralCandy，将这种令人难以置信的同行影响力带入您自己的商店。
NiceJob
nicejob.com
NiceJob 帮助优秀的企业获得应有的声誉、获得最高评价并赢得更多销售额。它是一个声誉营销平台，旨在通过吸引更多潜在客户和完成更多销售来帮助您的企业发展。 NiceJob 通过自动化收集客户评论和推荐的过程来实现这一点，并在所有营销渠道中利用它们来提高转化率、减少客户担忧并帮助您的企业获得最高评价。 * 领先的声誉营销平台。 * 轻松成为顶级企业并赢得更多销售额。 * 受到超过 7000 家企业的评级和信任。 将 Convert 网站添加到任何 NiceJob 计划中。转换网站保证比您现有网站的销售额至少增加 10%，确保您的网站收回成本。 有了 NiceJob，如果您是一名水管工、女佣、律师或其他服务提供商，您可以成为该领域的佼佼者，而不必成为营销天才来吸引客户。 NiceJob 让您的客户为您说话。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是领先的员工通信平台，使您能够保持整个员工的状态，提高员工的敬业度并提高工作场所的生产力。 Haiilo通过沟通和社区帮助您的员工将您的员工联系起来。 包括亚马逊，Google，Deutsche Telekom，Salesforce和Deutsche Bahn在内的1,000多个国际客户已经使用Haiilo来吸引，参与并了解超过250万员工。 以前是Coyo（德国），Smarp（Finland）和Jubiwee（法国）
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每晚一夜之间发展您的业务。 GrowSurf 是面向科技初创公司的推荐软件。我们的客户看到 300-1000% 的投资回报率 + 9-40% 的月度增长。
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帐户体验软件会自动捕获帐户反馈（包括非调查数据）并将其实时分发给一线经理，以帮助他们减少客户流失、推动追加销售并通过基于推荐人的推荐来完成新业务。 CustomerGauge 是一个 B2B 客户体验管理平台，使客户能够： - 收集帐户中多个利益相关者的客户反馈 - 创建自定义仪表板以显示实时结果 - 设定与客户建立闭环的目标和目标 - 按地区、产品、设施等细分客户洞察。 - 并协调员工与客户体验相关的业务计划 CustomerGauge 也是第一个也是唯一一个自动将客户洞察与收入数据结合起来的客户体验管理解决方案。这使得 CX 经理能够： - 确定最有影响力的客户体验改进并确定优先级 - 预测未来 CX 改进对整个客户旅程的影响 - 并报告有价值的客户体验计划的投资回报率
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Synup 通过三管齐下的方法转变品牌的在线形象：本地列表、声誉管理和社交媒体管理。借助 Synup，品牌可以在一个整体仪表板中跨所有地点和媒体渠道提供相关且值得信赖的业务内容。品牌现在可以管理和优化其所有营业地点的列表和内容，同时提高其在线评论、排名和参与度。 Synup 将所有在线资料和平台转变为营销渠道以提高投资回报率。
Prefinery
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Prefinery 是一个病毒式客户获取平台，用于产品发布和口碑推荐计划。