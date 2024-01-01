品牌宣传软件 - 最热门应用 - 文莱

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
推出品牌宣传软件：让您的客户支持您的品牌 品牌宣传软件通过将满意的客户转变为热情的品牌大使，彻底改变了企业利用口碑营销力量的方式。这种创新软件为组织提供了培养和扩大客户群中真实宣传所需的工具和资源。 从本质上讲，品牌宣传软件使公司能够识别、吸引和激励最忠实的客户，通过各种渠道（包括社交媒体、在线评论和推荐）积极宣传其品牌。通过利用满意客户的真诚热情和信任，企业可以显着提高其品牌知名度、可信度，并最终提高其利润。 通过利用品牌宣传软件，组织可以利用满意客户的真实声音来大规模提高品牌知名度、忠诚度和宣传。无论是产生积极的在线评论、引发病毒式社交媒体活动，还是推动推荐，品牌宣传软件都可以帮助企业将客户转变为热情的拥护者，向全世界宣传其品牌。
提交新应用
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 会满足您所有的联属营销和推荐营销需求。将 Tapfiliate 与 Shopify、WooCommerce 和 30 多个其他集成同步。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是面向本地品牌和多地点企业的顶级声誉管理和数字客户体验平台。超过 100,000 家企业利用 Birdeye 的人工智能平台与客户无缝互动、提高忠诚度并在当地市场脱颖而出。
BrandChamp
brandchamp.io
借助 BrandChamp，将您的客户转变为品牌拥护者。 BrandChamp 前所未有地简化了品牌宣传计划的启动和管理。与增长最快的品牌一起通过成功的宣传活动来提高推荐销售并激励用户生成内容。我们的一体化平台与顶级电子商务解决方案、社交媒体平台和市场无缝集成。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的电子商务保留营销平台可帮助各种规模的品牌加强与消费者的关系。 Yotpo 凭借统一的、数据驱动的忠诚度、短信和电子邮件营销、评论、订阅等解决方案，帮助品牌提供致胜、有凝聚力的客户体验，推动电子商务增长。 Yotpo 是福布斯云 100 强公司，在全球设有办事处，包括美国、加拿大、以色列、英国、保加利亚和澳大利亚。
Rewardful
rewardful.com
将您最大的粉丝变成您最好的营销人员。 Rewardful 是 SaaS 公司通过 Stripe & Paddle 设置联属网络营销和推荐计划的一种简单方式。只需连接您的帐户，让我们为您跟踪推荐、折扣和佣金！
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listi...
Haiilo
haiilo.com
Haiilo 是领先的员工沟通平台，可帮助您的员工通过沟通和社区实现目标。 前身为 COYO（德国）、Smarp（芬兰）和 Jubiwee（法国）
GrowSurf
growsurf.com
每晚一夜之间发展您的业务。 GrowSurf 是面向科技初创公司的推荐软件。我们的客户看到 300-1000% 的投资回报率 + 9-40% 的月度增长。
Talkable
talkable.com
很棒的推荐营销计划 ✅ 适用于在线商店、本地企业和 B2B 服务。增长营销的客户忠诚度计划。易于启动、测试和优化！奖励您的客户！
Smile.io
smile.io
Smile.io 是全球最大的忠诚度平台，提供易于使用的奖励计划，帮助扩大电子商务品牌规模，将一次性销售转化为回头客、忠诚客户。超过 100,000 个品牌使用微笑积分、推荐和 VIP 计划来最大限度地提高收购力度，并将交易性购买转化为热情的品牌拥护者，让他们情不自禁地一次又一次地回来。只需点击几下，您就可以启动精美且可定制的奖励计划。此外，Smile.io 允许您奖励客户的各种行为，包括社交媒体分享、产品评论等。 Smile 应用程序的数量也在不断增加，包括 MailChimp 和 Klaviyo。这些应用程序允许您将程序连接到您已经使用的工具。 Smile.io 可在以下应用商店中使用：S...
NiceJob
nicejob.com
NiceJob 帮助优秀的企业获得应有的声誉、获得最高评价并赢得更多销售额。它是一个声誉营销平台，旨在通过吸引更多潜在客户和完成更多销售来帮助您的企业发展。 NiceJob 通过自动化收集客户评论和推荐的过程来实现这一点，并在所有营销渠道中利用它们来提高转化率、减少客户担忧并帮助您的企业获得最高评价。 * 领先的声誉营销平台。 * 轻松成为顶级企业并赢得更多销售额。 * 受到超过 7000 家企业的评级和信任。 将 Convert 网站添加到任何 NiceJob 计划中。转换网站保证比您现有网站的销售额至少增加 10%，确保您的网站收回成本。 有了 NiceJob，如果您是一名水管工、...
Roster
getroster.com
每个人都有影响力，最好的品牌使用 Roster 来利用它。借助 Roster，公司可以将热情的客户转变为品牌大使，从而提高社交媒体上的知名度、推动评论等营销活动并增加收入。 Roster 的综合工具集可帮助公司：(1) 招募、参与和奖励社区 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用用户生成的内容 (4) 增加口碑收入
Referrizer
referrizer.com
世界上最先进的营销自动化平台，为您的本地业务提供支持。通过我们的免费试用帐户获得更多客户、最大限度地提高推荐并提高您的客户保留率。与当地企业主合作，发现大量优质应用程序和预构建的集成，以进一步提高业绩。免费注册（无需信用卡）。
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS 的联属网络营销和推荐跟踪。 在几分钟内启动您自己的联属网络营销和推荐计划。与 Stripe、Paddle、Recurly、Braintree、Chargebee 或我们的 API 快速集成。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial 是一个内容管理和数字通信平台，使金融服务专业人员、销售人员、专业服务专业人员和其他人能够充满信心和目标地参与社交媒体和其他数字通信平台。 LiveSocial 与 Proofpoint 和 SafeGuard Cyber 建立了牢固的合作伙伴关系和强大的集成，以满足每个 LiveSocial 客户不同的安全性、合规性和归档需求。表现出真正的专业知识和社交热情的卖家可以大规模建立信任。他们培养重要的关系。他们引发了商业建设对话。他们的表现优于竞争对手。大多数社交销售项目都举步维艰，因为它们没有为人们提供买家真正看重的内容。 Seismic LiveSocial 为每...
Referral Factory
referral-factory.com
即插即用软件，用于构建和跟踪您自己的推荐计划或联属计划。被全球营销人员评选为第一名。唯一获得HubSpot官方认证的推荐软件。 使用 Referral Factory 的拖放活动构建器，在几天而不是几周内构建您的计划。 Referral Factory 提供高级白标定制，无需编写一行代码！创建推荐计划、联属计划、大使计划、推荐赢得比赛等等！ * 访问 100 多个由营销专家设计的可编辑推荐计划模板。 * 与 HubSpot、Stripe、Salesforce、Pipedrive、Intercom、Zoho、Zapier 等集成。 * Referral Factory 还提供 webhook ...
LoudCrowd
loudcrowd.com
营销就是实验。数字营销策略的下一个伟大实验是利用用户生成的内容（UGC）来扩大受众群体、增强受众参与度并增加收入。 LoudCrowd 会发生这种情况。 LoudCrowd 与世界上增长最快的品牌合作，支持用户生成内容的增长策略。该平台通过衡量 UGC 价值的工具实现以客户为主导的增长，组织和自动化客户参与，并为产生有价值的 UGC 的客户创造奖励。 LoudCrowd 是一款社交 CRM，可通过社交媒体（历史上参与人数最多的受众）与客户和粉丝直接联系，您可以在其中组织社交标签、构建精选内容库并细分 UGC 增长计划。无论是专注于传播运动、提高客户忠诚度还是扩大粉丝群，任何组织都有一个 UGC...
Please Share
pleaseshare.co
Please Share 是专门为 Slack 构建的员工倡导解决方案，是员工分享和参与批准的新闻和公告的最快、最简单的方式！各种规模和行业的公司都可以利用 Slack 的便利性、普遍性和熟悉性来鼓励员工在 Twitter、LinkedIn 和 Facebook 上分享和/或参与经批准的博客、新闻、职位发布和其他内容。 Please Share 价格实惠且有效，为公司提供了一种增强员工宣传营销、社交媒体和社交销售活动的方式，同时简化了鼓励团队成员在社交和专业网络上分享公司内容的流程。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
LinkMink
linkmink.com
增加您的 SaaS 收入 无需服务器或代码。使用 Stripe 付款链接的公司可以通过我们的复制粘贴集成在 5 分钟内开始跟踪推荐！
ReferralCandy
referralcandy.com
想象一下您自己的客户帮助您推动新的销售！客户推荐是病毒式营销和业务蓬勃发展的关键。借助 ReferralCandy，将这种令人难以置信的同行影响力带入您自己的商店。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Affilae
affilae.com
Affilae 是一个联盟平台，使广告商、网络和买家能够创建自己的专用且安全的联盟网络。
Friendbuy
friendbuy.com
高增长品牌可以通过 Friendbuy 从每位客户身上获得更多收益。凭借一流的推荐和忠诚度计划，品牌可以通过推荐实现至少 5-10% 的销售额，生命周期价值提高 4 倍。 Friendbuy 与 Casper、AWAY 和 Dollar Shave Club 等 DTC 品牌以及沃尔玛、迪士尼和雀巢等财富 100 强公司合作。此外，Friendbuy 与您的技术堆栈无缝集成，因此您可以将推荐和忠诚度无缝地融入您的客户旅程中。
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence 是一个客户语音平台，可自动为 GTM 团队进行社交证明，在几分钟内生成经过验证的案例研究、推荐和统计数据。通过调查和第三方评论，UserEvidence 不断捕获整个客户旅程中的反馈，并创建一个客户故事库来证明您的产品的价值。 Pendo、Workato、Gong、Jasper.ai 和 Ramp 等改变游戏规则的 B2B 公司依靠 UserEvidence 大规模创建真实的客户故事。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先进的推荐和忠诚度营销软件，无论您的客户在哪里露营，无论是在您的移动或网络应用程序内还是外，都可以吸引他们。一些世界上最具创新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 来奖励他们的拥护者、建立忠诚的社区并加速收入增长。 SaaSquatch 可以灵活地处理最先进的忠诚度和推荐计划，让您可以奖励您选择的任何行为的拥护者，然后让他们通过推荐来帮助扩大您的客户群。我们的奖励引擎可让您设置独特的赚取条件、创建奖励等级并提供各种不同的奖励来创建完美的定制计划。此外，本机集成、企业级安全性、欺诈检测和多语言支持提供了与您一起扩展的强大功能和可扩展性。利用您已有的客户数据来开展活...
Paiger
paiger.co
通过打造团队的个人品牌来吸引更多潜在客户。 为您的销售团队提供自己的自动化营销助理，以发布内容和寻找潜在客户，并内置 LinkedIn 培训和报告。
CustomerGauge
customergauge.com
帐户体验软件会自动捕获帐户反馈（包括非调查数据）并将其实时分发给一线经理，以帮助他们减少客户流失、推动追加销售并通过基于推荐人的推荐来完成新业务。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 为内部沟通、员工宣传和员工敬业度提供顶级的移动优先企业解决方案。作为一种软件即服务 (SaaS)，我们的平台聚合了来自官方公司渠道（社交网络、公司网站等）和策展平台的内容，以及平台用户 (UGC) 和管理员建议的内容。内容是个性化的，并组织成主题频道，可以在移动设备、台式机、内联网、企业社交网络和显示屏上查看。授权内容可以一键分享到用户的社交媒体资料中。除了内容消费之外，员工还可以参与内置的测验和调查。 Sociabble 在不同级别的用户体验中使用用户激活、奖励和认可来最大限度地提高参与度。 Sociabble 独特的员工沟通和倡导平台使沟通变得简单、快速且有吸引力。员工...
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket 为企业提供了一个启动和管理高效推荐计划活动的平台。我们用户友好的平台使企业能够挖掘客户拥护的巨大潜力，推动指数级增长并增加客户获取。
Harviist
harviist.com
在 Harviist，我们相信，为了消除噪音，有效营销的未来在于真实、有机和值得信赖的推荐。为了利用客户推荐的力量，我们创建了一个简单且经济实惠的插件平台，您只需点击几下即可创建和跟踪推荐活动。 83% 的潜在客户相信朋友和家人的推荐，推荐客户的保留率高出 37%（尼尔森）。客户推荐营销通过提供使客户更容易谈论您的产品或服务的渠道和活动来促进和鼓励这些点对点推荐
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder 是一个端到端的企业创建者管理平台，适用于希望将大使、影响者和附属机构集中在一个屋檐下的营销团队。 Benefit Cosmetics、Kendra Scott、goPuff 和 Live Nation 等以消费者为中心的品牌都使用 SocialLadder 通过客户进行营销，并将其转化为增长动力，激活社区来创建内容并提高转化率。 SocialLadder 技术可让您简化沟通、分配数字和现实世界的任务、监控参与度，并奖励帮助推广您的品牌的成功大使。您的大使是为成功而准备的，同时让您能够专注于整体增长战略，而不是花时间管理日常事务。 SocialLadder 拥有您的品牌...
Ambassador
getambassador.com
大使使营销人员能够利用口碑的力量来增加客户、推荐和收入。他们的营销人员友好型软件简化了推荐营销，自动化了注册、跟踪、奖励和管理客户、附属机构、影响者和合作伙伴的过程。全球的消费品牌和 B2B 公司正在利用大使的开创性软件快速实施、扩展和优化他们的推荐营销计划、合作伙伴和联属计划以及影响者活动。
Reditus
getreditus.com
Reditus 是 B2B SaaS 公司的会员管理工具。它帮助公司通过其市场招募新的附属机构，帮助他们在自己的网络之外发展。他们的 USP 是干净的用户界面、实时聊天支持以及他们吸收客户反馈的方式。该公司是由前任客户成功主管创建的，他们对如何开展业务非常清楚；他们肯定希望人们从他们的产品中获得价值，并将帮助您实现这一目标。他们提供免费计划，当您购买高级套餐时，根据他们如何定义定价，您将很快获得投资回报。这是 SaaS 公司启动联属计划的好方法，无需高昂的前期成本。公司位于荷兰乌得勒支（符合GDPR），成立于2020年。
Visibly
visibly.io
在一个基于口碑消费产品、服务和工作的世界中，组织需要为求职者、员工、客户、合作伙伴和校友等提供卓越的体验。通过一个统一的平台，明显地将敬业且消息灵通的员工、快乐且福音派的客户之间的点连接起来。明显帮助组织管理所有员工和客户群体的参与、沟通、体验和宣传。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial 是一个员工倡导平台，使员工能够轻松创建和分享真实的内容，从而将他们转变为有影响力的人。包括 Qualtrics、Meta 和 Highspot 在内的一些全球绩效最高的组织都是EveryoneSocial 的客户，他们信任我们能够帮助大规模分发内容、扩大其品牌知名度，并通过员工网络的力量推动业务增长。无论您是一家小型初创企业，还是拥有数千名员工的全球工作场所，您的需求都是一样的。你需要成长，而为了成长：你需要雇用。你需要营销。你需要销售。
LoyalAs
loyalas.com
只需几分钟即可设置推荐计划。自动跟踪推荐和积分。无限推荐 LoyalAs 为每个客户创建一个自定义推荐链接。通过我们的自动电子邮件与客户分享并寻求推荐。收到的推荐没有限制。寻找客户拥护者我们跟踪客户分享的推荐链接以及回复者。您会知道谁为您提供了最好的推荐，并轻松找到客户支持者。跟踪获得的积分 我们跟踪当前客户和推荐客户获得的积分。您可以设置信用金额以及申请的时间和地点
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow 通过专注于个人推荐的推荐营销为 B2B 企业带来新的收入。以零初始成本扩展您的业务，或靠推荐谋生。
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala 不仅仅是一个忠诚度和评论平台。它是一套完整的客户保留套件，结合了忠诚度计划、客户反馈和创新的推荐系统。深入吸引客户，鼓励回头客，并轻松扩大您的客户群。
Influence.io
influence.io
Influence.io 是电子商务品牌通过创建个性化忠诚度和推荐计划来发展业务的理想即插即用解决方案。借助这种面向未来的工具，客户可以通过完成下订单等操作来赚取积分，然后可以兑换独家福利。通过引入 VIP 等级，您可以奖励最忠实的客户，同时推荐计划可以吸引新客户。此外，您可以识别和管理联营公司以提高客户保留率。
Loyoly.io
loyoly.io
我们认为，购置成本飙升是由过时的品牌对消费者营销模式造成的。是时候做出改变了。消费者正在寻求亲密感和信任，他们会向同行寻求产品推荐。传统的推荐计划可能会达不到要求，让您感觉与您的品牌脱节。这就是 Wiink 的用武之地。我们正在通过为品牌大使与品牌互动建立个性化空间来彻底改变推荐方法。他们可以执行任务，通过游戏化解锁奖励，并为您的品牌发展做出贡献。
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud 全面、敏捷且可扩展的忠诚度体验平台™ 使全球企业能够捕获零方和第一方数据并采取行动，从而在整个客户旅程（从认知到购买到保留、忠诚度）中无缝参与、认可、奖励和增加价值和宣传。与市场领先技术的超过 125 项集成可实现一致、个性化、全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.annexcloud.com。
Perkville
perkville.com
Perkville 是健康、健身、沙龙、水疗和零售行业领先的保留和推荐解决方案。我们的奖励计划直接与 POS 或调度系统集成，可以为每个企业量身定制。 Perkville 系统在世界各地的企业中得到应用，可以推动推荐、奖励客户回访和购买，甚至生成社交媒体帖子。了解 Perkville 如何帮助您增加客户群并发展业务。
Synup
synup.com
Synup 通过三管齐下的方法转变品牌的在线形象：本地列表、声誉管理和社交媒体管理。借助 Synup，品牌可以在一个整体仪表板中跨所有地点和媒体渠道提供相关且值得信赖的业务内容。品牌现在可以管理和优化其所有营业地点的列表和内容，同时提高其在线评论、排名和参与度。 Synup 将所有在线资料和平台转变为营销渠道以提高投资回报率。
Seenit
seenit.io
我们帮助企业与员工一起制作视频。借助 Seenit 的员工生成视频平台，您可以在一处收集、编辑和共享视频。通过员工视频吸引、吸引和留住顶尖人才。专为希望提升 Amazon、Sky、Vodafone 和 H&M 等公司员工声音的雇主品牌和传播团队而打造。
Brandpad
brandpad.io
Brandpad 是设计工作室和品牌所有者标准化其品牌交付的品牌平台。从创建到共享和使用的一切都在云中的一个专用位置进行。每个参与者都可以使用，由您精心设计。
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social 是一家社交媒体管理软件公司，提供工具让受监管行业的营销人员能够在一个平台上管理有机社交媒体内容和付费社交媒体广告。 Denim Social 受到 250 多家银行、保险、抵押贷款和财富管理机构的信赖，使品牌能够在社交媒体上吸引消费者，加深与社区的关系，并在保持合规性的同时达成更多交易。 Denim Social 是唯一获得 ABA 认可的银行和金融服务公司社交媒体管理平台。
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli 是一个屡获殊荣的倡导营销和销售 SaaS 平台。通过美观且用户友好的界面，SoAmpli 帮助公司将其销售团队转变为社交销售明星，从而增加销售额并为品牌提供动力。 SoAmpli 平台有助于为营销主管和社交媒体经理创建一个集中空间，以便将完全批准的 100% 品牌内容快速分发给他们的销售团队和员工，使用户可以非常轻松地发布或安排在提前 - 他们的个人社交媒体资料上的公司内容。用户可以将许多社交媒体帐户附加到他们的 SoAmpli 个人资料中，包括 Twitter、Facebook、LinkedIn 和 Instagram。所有链接都会自动缩短，这样可以跟踪他们的网络旅程，并带回...
MarketBeam
marketbeam.io
安全合规的社交媒体平台。员工在自己的网络上分享公司内容，以扩大社交媒体影响力、提升品牌并在社交媒体上培养潜在客户。我们是唯一专门为在医疗保健、金融服务和网络安全等严格监管环境中运营的公司设计的平台。我们的客户说，他们。 LinkedIn 覆盖范围增加了 3000%。点击率增加 15 倍。通过 MarketBeam 进行了最成功的营销活动 询问我们最受欢迎的功能。社交滴水活动。执行品牌。内容和受众 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
通过最好的发言人：您的员工，在社交媒体上增强您的品牌 员工的意见是公司在社交网络中最有影响力的声音。然而，如何将这一宝贵资产融入到品牌的社交媒体策略中呢？ BeAmbassador 是一个 SaaS 平台 taha，可让您增加品牌在社交媒体中的有机影响力、吸引人才到您的公司并通过员工的社交网络提高您的社交销售。 BeAmbassador 功能： - 通过邀请系统创建品牌大使网络。 - 按类别对大使进行细分。 - 提出大使可以在其社交网络中分享的内容，或在事先授权的情况下直接代表大使提出节目内容。 - 实时监控大使的活动并分析其出版物的影响。 - 游戏化系统，根据大使的活动对他们进行排名，以奖励...
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
还有谁比您的员工和合作者更适合谈论您的品牌？ SocialPubli Advocacy 是一种企业沟通工具，公司可以通过该工具邀请其员工和合作伙伴通过自己的社交网络传播品牌传播。公司可以制定激励措施来鼓励这些合作。它是一个连接品牌和员工的平台，改善公司内部和外部的沟通，增加品牌信任度，提升品牌价值。 SocialPubli Advocacy 创建于 2016 年，目前拥有 Iberostar、Mutua Madrileña、Mapfre、MásMóvil 等客户。
Social HorsePower
socialhp.com
借助 SocialHP (SHP)，将您的员工转变为最有力的倡导者。如果您希望提高利润、更多地关注公司内容或为团队引入更多高素质成员，SHP 可以帮助您实现职业目标。这一切都始于我们的“永不登录”理念。复杂的软件已成为过去。借助 SHP，您的员工无需学习新软件或浪费时间进行复杂的培训。我们的平台简单、直观，旨在帮助团队成员立即开始共享内容。您的员工是您公司最宝贵的资产。这就是为什么我们让他们能够轻松地为您的业务代言，让您更轻松地： - 招募新员工 - 增加公司内容的社交参与度 - 通过社交销售的力量促进销售。借助 SHP 的 AutoPilot 功能，您的员工永远不需要制定内容日历策略。批准的...
Swaybase
swaybase.com
自 2010 年代初以来，员工倡导软件几乎没有变化。你值得更好的。 Swaybase 是一款现代员工倡导软件，您的同事一定会喜欢使用。内置病毒式传播功能、游戏化、个性化、人工智能和 ShareAnywhere™ 功能确保您永远不会留下过时的员工倡导工具。
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond 是一个员工宣传和社交销售平台，营销人员可以在其中激活并吸引员工代表其品牌在社交网络上分享内容。我们的愿景是让公司能够无所畏惧地推进社会转型。如今，全球超过 100 多家客户使用 PostBeyond 进行转型，提高品牌知名度、产生合格的销售线索、建立思想领导力并打造成功的雇主品牌。 PostBeyond 提供了一种将员工放在第一位的可扩展解决方案。这会影响我们构建的产品以及我们支持客户的方式——从用户体验到客户成功。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP 是一个员工倡导平台，旨在通过简化社交媒体上的内容共享来帮助您实现业务成果。我们的平台使我们的 Gaggle 经理能够策划员工提倡分享的内容。我们还利用最新的人工智能驱动技术，帮助 Gaggle 经理一次性创建并永久分发独特的内容给每位员工倡导者。随着社交媒体活跃度的增加，您的员工可以打造个人品牌，同时扩大公司的品牌知名度、媒体机会、潜在客户开发和营销活动绩效。 GaggleAMP 会员受益于游戏化、排行榜和参与公司员工倡导工作的奖励，使会员能够快速、轻松地看到参与的好处。要了解员工倡导计划对您的公司有多大影响，请访问我们的投资回报率计算器（无需电子邮件地址）：https:/...
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 是排名第一的员工倡导平台，可帮助您使员工成为有影响力的人。员工拥护会影响您业务的所有领域，从营销和销售到人力资源和招聘。因此，无论您是在寻求扩大覆盖范围和参与度、增加入站销售，还是寻找下一位超级明星员工，DSMN8 都能提供解决方案。我们使组织能够轻松地利用员工的影响力，帮助他们的员工成为品牌倡导者和更有效的社交卖家。我们的创新解决方案使您的员工能够轻松查找、创建和共享公司认可的内容。最简单的形式是其工作原理：第 1 步：将组织的内容集中到自定义新闻源中。第 2 步：为员工提供共享公司批准内容的访问权限。第 3 步：使用我们行业领先的分析套件跟踪结果和投资回报率。全球最大的公司信赖...
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social 是领先的员工倡导平台，旨在帮助公司通过更有效、更系统地使用社交媒体来增加收入。 借助 Clearview Social，员工无需离开收件箱即可在 Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上进行分享，从而帮助公司带来更多业务并增加曝光度。 工作原理： * Clearview Social 使营销人员能够创建供员工共享的内容队列。 * 员工会收到一封建议分享内容的电子邮件，只需单击按钮，他们就可以在不离开收件箱的情况下分享到 Facebook、LinkedIn 和 Twitter。 * 我们怎么知道它有效？ Clearview Social ...
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io 是一个简单而有效的工具，可帮助企业、个人品牌或任何人在 Auto Pilot 上发起、管理和跟踪口碑营销活动。它有助于将客户转变为口碑营销团队并显着提高品牌知名度。