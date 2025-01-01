票房软件 - 最热门应用

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票房软件是一种端到端的活动管理解决方案，可促进现场活动的票务、销售和与会者名单管理。活动组织者使用票房软件来收集注册、销售门票和商品、接受捐赠以及管理与会者资料。这些产品可以在活动期间和活动结束后利用，在现场出售门票、签到与会者并分析活动的成功情况。一些票房软件还包括用于管理客户或顾客资料的 CRM 软件功能。