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票房软件 - 最热门应用

票房软件是一种端到端的活动管理解决方案，可促进现场活动的票务、销售和与会者名单管理。活动组织者使用票房软件来收集注册、销售门票和商品、接受捐赠以及管理与会者资料。这些产品可以在活动期间和活动结束后利用，在现场出售门票、签到与会者并分析活动的成功情况。一些票房软件还包括用于管理客户或顾客资料的 CRM 软件功能。

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Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite 是一个事件管理和票务平台，允许用户浏览、创建和推广本地活动，提供在线售票服务。

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

售票员是一款便捷的票务管理平台，支持创建定制票务页面，提供灵活的定价和移动售票选项，适用于各种活动。

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource是一个在线票务平台，简化活动门票管理和销售，提供高效的票务服务和客户支持。

pretix

pretix

pretix.eu

Pretix是一个全面的票务软件，支持在线销售、现场售票，适用于各种活动，如音乐会和会议，注重隐私和安全。

Tessitura

Tessitura

tessitura.com

Tessitura是一款旨在支持艺术和文化组织的综合软件解决方案，提供票务、筹款和客户关系管理等功能。

TicketSpice

TicketSpice

ticketspice.com

TicketSpice是一个在线票务和活动管理平台，提供灵活的定制、数据分析和现场票务工具，帮助组织者成功举办活动。

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

ViewStub是一个混合活动平台，提供活动票务、注册、直播视频和市场推广解决方案，支持虚拟和现场活动

ShowClix

ShowClix

showclix.com

ShowClix是一款综合票务平台，帮助活动组织者创建和管理门票销售页面，同时提供无缝的购票体验给与会者。

Smeetz

Smeetz

smeetz.com

Smeetz是一个数据驱动的平台，旨在提高景点运营效率，提供动态定价、库存管理和工作流优化工具。

Showpass

Showpass

showpass.com

Showpass是一个活动管理平台，简化活动组织者的票务、分发和发现流程，适合各类活动和组织者，提供用户友好的注册和票务工具。

Time.ly

Time.ly

time.ly

Time.ly是一个在线事件票务系统，支持销售门票和管理各类活动，适用于虚拟和现场活动，用户界面友好，易于使用。

Sparxo

Sparxo

sparxo.com

Sparxo 是一个活动管理和票务平台，帮助用户创建、管理和促进各种类型的活动，简化组织和参与的过程。

Hytix

Hytix

hytix.com

Hytix是一款在线票务软件，简化活动组织者的票务管理，支持电子票、扫码验证和实时更新，提供便捷的票务销售和跟踪功能。

Yapsody

Yapsody

yapsody.com

Yapsody是一个高效的活动票务平台，帮助组织者创建、管理和推广活动，支持多种支付方式和客户服务，简化活动管理。

SimpleTix

SimpleTix

simpletix.com

SimpleTix是一款在线票务管理应用，帮助活动组织者轻松创建和销售门票，无需合同，提供实时报告和定制选项。

EventSprout

EventSprout

eventsprout.com

EventSprout是一款在线售票平台，提供注册趋势、网站流量和销售收入的实时信息，帮助组织活动和管理与会者。

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Cooltix是一个简化活动票务购买的应用，用户可以浏览、购买各类活动门票，并管理售票和收入。

Eventix

Eventix

eventix.io

Eventix是一款在线票务软件，帮助活动组织者快速无缝地管理门票销售与与会者注册，适用于各种规模的活动。

Bookitbee

Bookitbee

bookitbee.com

Bookitbee是一个自助活动管理平台，允许用户出售门票或预订活动，支持虚拟和线下活动。

Afton Tickets

Afton Tickets

aftontickets.com

Afton门票是一个票务平台，简化用户购买和管理活动票的过程，提供便捷的界面和多种管理工具。

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