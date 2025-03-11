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票房软件是一种端到端的活动管理解决方案，可促进现场活动的票务、销售和与会者名单管理。活动组织者使用票房软件来收集注册、销售门票和商品、接受捐赠以及管理与会者资料。这些产品可以在活动期间和活动结束后利用，在现场出售门票、签到与会者并分析活动的成功情况。一些票房软件还包括用于管理客户或顾客资料的 CRM 软件功能。
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Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一个事件管理和票务平台，允许用户浏览、创建和推广本地活动，提供在线售票服务。
Ticket Tailor
tickettailor.com
售票员是一款便捷的票务管理平台，支持创建定制票务页面，提供灵活的定价和移动售票选项，适用于各种活动。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource是一个在线票务平台，简化活动门票管理和销售，提供高效的票务服务和客户支持。
pretix
pretix.eu
Pretix是一个全面的票务软件，支持在线销售、现场售票，适用于各种活动，如音乐会和会议，注重隐私和安全。
Tessitura
tessitura.com
Tessitura是一款旨在支持艺术和文化组织的综合软件解决方案，提供票务、筹款和客户关系管理等功能。
TicketSpice
ticketspice.com
TicketSpice是一个在线票务和活动管理平台，提供灵活的定制、数据分析和现场票务工具，帮助组织者成功举办活动。
ViewStub
viewstub.com
ViewStub是一个混合活动平台，提供活动票务、注册、直播视频和市场推广解决方案，支持虚拟和现场活动
ShowClix
showclix.com
ShowClix是一款综合票务平台，帮助活动组织者创建和管理门票销售页面，同时提供无缝的购票体验给与会者。
Smeetz
smeetz.com
Smeetz是一个数据驱动的平台，旨在提高景点运营效率，提供动态定价、库存管理和工作流优化工具。
Showpass
showpass.com
Showpass是一个活动管理平台，简化活动组织者的票务、分发和发现流程，适合各类活动和组织者，提供用户友好的注册和票务工具。
Time.ly
time.ly
Time.ly是一个在线事件票务系统，支持销售门票和管理各类活动，适用于虚拟和现场活动，用户界面友好，易于使用。
Sparxo
sparxo.com
Sparxo 是一个活动管理和票务平台，帮助用户创建、管理和促进各种类型的活动，简化组织和参与的过程。
Hytix
hytix.com
Hytix是一款在线票务软件，简化活动组织者的票务管理，支持电子票、扫码验证和实时更新，提供便捷的票务销售和跟踪功能。
Yapsody
yapsody.com
Yapsody是一个高效的活动票务平台，帮助组织者创建、管理和推广活动，支持多种支付方式和客户服务，简化活动管理。
SimpleTix
simpletix.com
SimpleTix是一款在线票务管理应用，帮助活动组织者轻松创建和销售门票，无需合同，提供实时报告和定制选项。
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout是一款在线售票平台，提供注册趋势、网站流量和销售收入的实时信息，帮助组织活动和管理与会者。
Cooltix
cooltix.hu
Cooltix是一个简化活动票务购买的应用，用户可以浏览、购买各类活动门票，并管理售票和收入。
Eventix
eventix.io
Eventix是一款在线票务软件，帮助活动组织者快速无缝地管理门票销售与与会者注册，适用于各种规模的活动。
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee是一个自助活动管理平台，允许用户出售门票或预订活动，支持虚拟和线下活动。
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton门票是一个票务平台，简化用户购买和管理活动票的过程，提供便捷的界面和多种管理工具。
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