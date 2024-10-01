票房软件 - 最热门应用 - 荷兰

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
票房软件是一种端到端的活动管理解决方案，可促进现场活动的票务、销售和与会者名单管理。活动组织者使用票房软件来收集注册、销售门票和商品、接受捐赠以及管理与会者资料。这些产品可以在活动期间和活动结束后利用，在现场出售门票、签到与会者并分析活动的成功情况。一些票房软件还包括用于管理客户或顾客资料的 CRM 软件功能。
提交新应用
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
pretix
pretix.eu
pretix 是一款高度复杂的票务软件，集在线商店、售票处和票务网点为一体，注重隐私和安全。 pretix 提供完整的多语言功能，高度适应您的活动，并可通过插件和 REST API 进行扩展。我们的软件已成功用于世界各地的会议、节日、音乐会、表演、展览、研讨会等。我们的定价 - 销售额的 2.5%（不包括支付提供商） - 无风险且完全透明。
Ticket Tailor
tickettailor.com
在 Ticket Tailor，我们的使命是让门票销售变得简单且经济实惠，从而为各种活动创作者提供支持。我们灵活且公平的定价有助于进一步节省活动预算。一流的客户服务意味着无论白天还是晚上，我们都随时提供支持。我们为能够以客户至上的心态构建一个简单的平台而感到自豪。用户可以选择即用即付或预先购买积分以节省费用。我们还为慈善机构、共益企业和 PTA 提供 20% 的折扣。如果一项活动是免费的，那么我们也是免费的。一旦票房启动并运行，活动就可以完全定制，我们提供大量的功能。对于初学者来说，考虑一下座位表、与流行工具的集成以及免费的登机应用程序。我们的团队虽小但很强大，以反馈为动力，注重简单性。我们每...
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 提供免费、易于使用、可靠的在线活动票务平台和一流的客户服务，使您能够放心地在线销售门票。与其他报价提供商不同，我们没有合同、隐藏费用或复杂的访问级别。通过单一、易于理解、诚实的预订费用结构，全面访问我们的完整系统。 TicketSource 与其他公司的区别在于我们致力于提供一流的客户支持。我们很友好并且乐于助人，当您与我们交谈时，您不会发现我们在照本宣科。无论您是精通技术还是技术恐惧者，我们都会以个人身份与您交谈，因为我们也是个人。
Tessitura
tessitura.com
Tessitura 是一家非营利性科技公司，致力于帮助艺术和文化组织蓬勃发展。 CRM 是我们使命和技术平台的核心。票务与筹款、会员资格、营销、教育和前台工作密切相关。直观的工具有助于发现业务洞察并将数据转化为行动。定时入场、集成流媒体和非接触式扫描等功能有助于构建可持续的未来。 Tessitura 社区包括 10 个国家的 750 多个艺术组织和文化景点。我们的员工提供 24/7 支持并提供增加收入和建立终身参与的指导。欲了解更多信息，请访问 www.tessituranetwork.com 或联系 [email protected]。
TicketSpice
ticketspice.com
使用 TicketSpice 在线销售门票并举办您有史以来最成功的活动。 TicketSpice 易于使用、高度可定制且价格实惠。每张票仅需 0.99 美元，您可以节省数千美元，同时提供无缝简单的票务体验。 TicketSpice 灵活且功能丰富，提供全面的品牌控制、定时票务、预留座位、移动扫描、票房、商品选项等。如果您对昂贵且限制性的票务系统感到沮丧，这些系统将其徽标放在您的票务页面顶部，您一定会喜欢 TicketSpice 如何帮助您控制整个票务体验。 TicketSpice 为您提供一个平台，其中包含销售门票、管理与会者、捕获数据等所需的一切。凭借超过 60,000 名客户和 12 年的...
ViewStub
viewstub.com
ViewStub 是一款交钥匙混合活动平台以及活动和体验软件。我们为活动票务和注册、直播视频和点播流媒体、营销和促销提供全方位的解决方案。客户可以使用 ViewStub 的白标软件直接从自己的网站出售门票、收集注册并举办虚拟活动和体验。我们还提供免费的活动市场，供您在全球范围内获利、直播和举办活动。 ViewStub 是商务会议、体育赛事、音乐节、音乐会以及任何希望将活动体验转变为混合方式的人士的完美解决方案。还在寻找传统的解决方案吗？ ViewStub 提供现场活动票务解决方案以及严格的虚拟选项。
ShowClix
showclix.com
ShowClix 的功能不仅仅限于活动票务。创建完全品牌化的活动页面，利用内置的营销和分析工具，与活动专家合作等等。
Smeetz
smeetz.com
无论您是想改进票务、跟踪完整的访客旅程，还是想优化工作流程以提高业务效率；我们的统一景点商务解决方案由人工智能提供支持，将成为您实现目标的盟友。
Time.ly
time.ly
及时的活动票务软件是一个基于网络的全方位服务活动票务系统。控制活动门票销售。在线和售票处出售虚拟和现场活动的门票。 - 通过白标解决方案增加网站流量并提升您的品牌，让您能够掌控您的活动品牌。 - 支持所有类型的活动，如艺术、音乐、体育和旅游。 - 与任何类型的活动场所兼容：剧院、博物馆、当地景点、节日等。 - 易于设置、学习和使用。 - 移动友好。 - 简单安全的结帐。 - 实时报告和分析。
Sparxo
sparxo.com
创造更好的活动。在您的网站上出售门票。适合您发展品牌、社区和 SEO 的活动票务解决方案！还可以办理登机手续和 POS！
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout 是一个票务平台，提供有关注册趋势、网站流量和销售收入的实时信息。
Cooltix
cooltix.hu
票务促进您的成长 - 以最低的费用比以往更轻松地出售您的门票！ - 为您的活动提供独特的个性化页面 - 易于使用的平台，您可以在其中管理您的活动 - 用于跟踪您的销售业绩的报告和分析工具 - 每天获取收入 - 等等。
Eventix
eventix.io
为转换而创建的在线票务软件 (SaaS)。我们帮助各种规模的活动组织者快速、无缝地售完他们的活动。受到全球超过 16,000 家客户的信赖。 https://eventix.io
Yapsody
yapsody.com
Yapsody 是一个高效的活动票务平台，可为活动主持人和与会者创造无缝体验。借助 Yapsody，活动组织者可以制作可定制的门票、跟踪门票销售情况，并通过社交媒体集成和电子邮件营销等功能来宣传他们的活动。演示者可以通过 14 多个支付网关接受付款，并通过电子邮件、打印件甚至上门签到来交付门票，打造无忧无虑的体验。 Yapsody 具有竞争力的价格、卓越的客户服务和一系列功能，使其成为各类活动组织者的首选，是打造成功活动的一站式商店。
SimpleTix
simpletix.com
在线销售景点、节日、音乐会、博物馆等的门票。 SimpleTix 没有合同，提供即时付款，并且易于使用。
Hytix
hytix.com
Hytix 是一款先进的在线票务软件，彻底改变了活动组织者管理门票销售的方式。作为活动票务平台，Hytix 提供全面的在线售票解决方案，使其成为从音乐会到会议、闹鬼景点到密室逃脱等各种活动的绝佳选择。 Hytix 强大的活动票务系统使组织者能够简化流程、减少体力工作并提高效率。借助 Hytix，您可以快速、便捷地销售活动门票，通过宣传您的活动来吸引更多受众。此外，Hytix 凭借其尖端的票房票务软件在其他活动票务平台中脱颖而出。此功能使您可以在票房平台上进行售票。无论您计划举办小型本地聚会还是大型国际活动，Hytix 的在线票务软件都能满足您的需求，并确保为组织者和与会者提供顺畅的票务体验。
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee 是一个自助服务平台，您可以通过虚拟或面对面方式出售门票或预订您的活动或课程。今天就报名吧！
Showpass
showpass.com
Showpass 是活动技术、主要票务和分销以及为数以万计的活动主办方提供混合体验（现场、虚拟和流媒体）的全球领导者。 Showpass 提供对全球发行和发现渠道的访问，包括 Facebook 的本地票务、Google Reserve 和专有的出版商网络。 Showpass 为复杂的活动、大型组织和大容量活动制作人创建解决方案，并很自豪能够为数百万客户提供服务。
Afton Tickets
aftontickets.com
在价格、客户支持、现场设备、备用 Wifi、功能集、每日支付和提高活动盈利能力方面，雅富顿票务公司击败了所有其他票务公司。如何？雅富顿门票 (Afton Tickets) 就是以更少的成本做更多的事情。通过将我们的小额服务费转嫁给您的与会者，雅富顿为您所做的一切都可以真正以 0.00 美元的成本获得。