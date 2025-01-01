机器人平台软件 - 最热门应用

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机器人平台是专为构建和部署交互式聊天机器人而设计的工具。这些平台使公司能够创建智能的对话机器人，与客户互动并协助向用户传递信息。这些平台提供一系列开发工具，例如框架和 API 工具集，可实现可定制的机器人创建。通常，这些机器人是可扩展的，能够同时在各种通信平台和多个设备上提供服务。有些平台甚至提供广告和支付集成功能。此外，它们还提供维护功能来解决发布后可能出现的问题。 许多机器人平台利用人工智能和机器学习产品来实现先进的性能和分析。他们利用自然语言处理 (NLP) 工具来解释文本并与人工智能平台有效交互。 要纳入机器人平台类别，产品必须： 1.提供Bot部署能力。 2. 提供机器人开发框架，方便定制。 3. 使用户能够为其机器人定义行为和编程响应。 4. 为用户提供用于对已发布的机器人进行维护和更新的工具。
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ManyChat
manychat.com
ManyChat 是一个自动化聊天平台，帮助企业通过 Facebook Messenger、Instagram、WhatsApp 等渠道与客户互动，管理营销活动。
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow是一个平台，帮助团队创建和部署AI对话代理，支持无编码构建多渠道聊天和语音体验，促进团队协作与项目管理。
Relevance AI
relevanceai.com
相关性AI是一个综合平台，帮助企业创建和管理AI代理，自动化销售、营销、客户支持等任务，支持无代码构建及多种集成功能。
Botpress
botpress.com
Botpress是一个生成AI平台，允许用户创建聊天机器人，支持多渠道部署和高度定制，适合开发者和企业使用。
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 是一个允许用户快速创建聊天机器人并自动化任务的平台，支持多种渠道和自定义选项，便于改善客户互动体验。
Signals
getsignals.ai
Signals是一款潜在客户生成和人工智能平台，帮助您了解网站访客的行为，吸引准备购买的访客，无需填写表单。
Chatbase
chatbase.co
ChatBase是一个AI聊天机器人构建平台，允许企业根据自身数据创建定制化的聊天机器人，支持多种语言并可与网站和应用集成。
Botmake
botmake.io
Botmake是一个无代码聊天机器人创建工具，用户可以轻松设计并集成聊天机器人以改善网站访客体验。
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel是一款无代码聊天机器人构建器，帮助企业自动化客户互动，支持多个平台，提供个性化的客户支持和销售管理。
Engati
engati.com
Engati 是一个聊天机器人和实时聊天平台，允许用户在多个渠道上快速创建和部署自定义聊天机器人，无需编程。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox是一个综合通信解决方案，利用WhatsApp Business API增强客户互动，简化销售流程并自动化客户交流。
Qualified
qualified.com
Qualified 是一个连接 Salesforce 的管道生成平台，帮助销售团队通过公司网站识别买方意图并进行实时销售对话。
Bot Libre
botlibre.com
Bot Libre是一个平台，让用户创建、训练和分享聊天机器人，支持多语言，与多种社交媒体连接，并提供互动功能。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai是一个对话AI平台，帮助企业实现自动化客户服务，支持多语言对话并提供机器人构建工具。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 是一款数据分析应用，帮助用户进行有效分析，提高对数据驱动决策的理解和信心。
Lindy
lindy.ai
Lindy是一个AI助手，帮助管理日常任务，支持自动化工作流和客户服务，用户可快速创建定制AI代理。
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate是一款AI驱动的客户服务自动化平台，提供聊天机器人和实时聊天功能，以提升客户体验和沟通效率。
BotStar
botstar.com
BotStar是一个聊天机器人平台，允许企业构建、管理聊天机器人，支持多渠道沟通和自动化工作流程。
Botsify
botsify.com
Botsify是一个平台，使用户无需编码即可创建智能聊天机器人，自动化客户支持和数据收集。
Kindly
kindly.ai
Kindly是一个AI驱动的聊天机器人平台，旨在自动化客户支持和销售，支持多种语言，易于定制和集成。
Drift
drift.com
Drift是一个客户通信平台，提供实时聊天和聊天机器人功能，帮助企业与客户互动并提升销售效率。
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot是一个智能AI虚拟助手平台，通过无编码界面自动化客户互动，支持多渠道聊天机器人创建和管理。
Sendbird
sendbird.com
Sendbird是一个集聊天、语音和视频功能于一体的通信平台，支持大规模用户的实时交流和互动。
500apps
500apps.com
CRM.io是500apps的高级CRM软件，提供客户管理、销售自动化和交易管理等功能，帮助企业提升销售和客户关系。
Tars
hellotars.com
Tars应用通过聊天机器人帮助市场营销和客户服务团队优化转化流程，自动化客户互动，提高客户体验。
Botbiz
botbiz.io
Botbiz 앱提供了便捷的WhatsApp Business API解决方案，包括聊天机器人构建、批量广播、共享团队收件箱等功能，支持电子商务集成。
ChatPion
chatpion.net
ChatPion是一款多功能AI聊天机器人应用，支持Facebook、Instagram、电子商务、社交媒体营销等，方便企业实现自动化沟通和销售。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell是一个移动消息和聊天商务平台，帮助品牌通过安全的消息方式与消费者进行连接和互动。
bant.io
bant.io
Bant.io是一个全面的潜在客户生成和销售加速平台，通过自动化和数据驱动实验来简化客户获取过程。
Gupshup
gupshup.io
Gupshup是一款基于AI的工具套件，自动化客户互动，支持聊天机器人和多渠道消息，适用于多个行业。
Conversed.ai
conversed.ai
Conversed.ai是一个对话AI平台，用于自动化客户服务、回答查询，并优化商业流程。支持多种沟通渠道，如网站、Messenger和WhatsApp等。
UChat
uchat.au
UChat是一个无代码聊天机器人平台，帮助企业自动化客户沟通，支持多种消息渠道，具备实时聊天和电商功能。
Meya
meya.ai
Meya是一个聊天机器人平台，帮助用户使用BFML和Python构建和管理客户支持服务，支持与多种应用集成。
BotSpace
bot.space
BotSpace是一个基于WhatsApp Business API的B2B平台，帮助企业自动化客户支持和互动。
Userbot
userbot.ai
Userbot是一个AI驱动的客户体验平台，支持开发和管理聊天机器人，提供个性化交流和客户支持功能。
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai是一个无代码对话AI平台，帮助企业构建和管理虚拟助手和聊天机器人，提高客户互动和运营效率。
TextIt
textit.com
TextIt是一款允许用户轻松创建和管理互动短信和语音应用的平台，无需程序员和复杂的设置。
SentiOne
sentione.com
SentiOne是一个AI客户服务自动化平台，通过监控社交媒体和网络提及，分析消费者洞察，支持客户服务团队管理在线对话。
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat是一个对话式人工智能平台，用户可以在一个小时内创建智能虚拟助手，自动化客户支持，提高效率并提供24/7服务。
Steamship
steamship.com
Steamship 是一款应用，允许用户使用 Python SDK 构建 AI 代理，并轻松将其部署到云端，提供无服务器托管、向量搜索等功能。
Konverse AI
konverse.ai
Konverse AI是一款对话互动和聊天机器人平台，帮助用户在多个社交媒体和聊天工具上构建和管理自动化交互机器人。
The Bot Platform
thebotplatform.com
机器人平台是一个无代码工具，允许用户在多种通讯渠道上构建聊天机器人和数字助理，自动化工作流程，提高员工体验。
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai是一个API，帮助开发者将自然语言输入（语音或文本）转化为应用程序的命令，支持多种语言和对话机器人开发。
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI是一个无需编程的聊天机器人构建平台，支持语音和文字交互，帮助企业自动化客户支持和潜在客户生成。
Mio
m.io
Mio应用是一个安全的中间件，支持在Google Workspace和Microsoft 365、Slack、Zoom等平台之间进行消息、文件分享和会议发起。
CBOT
cbot.ai
CBOT是一款领先的对话式AI应用，提供企业级解决方案，专注于金融、电商、电信和客服领域，提升客户体验。
Babble AI
babble-ai.com
Babble AI应用提供高质量聊天机器人，易于设置，具有人性化互动体验，适合提升客户满意度和留存率。
Global Message Services
gms.net
全球消息服务（GMS）是企业和移动运营商的通信服务提供商，提供简化多渠道客户沟通的解决方案和自助平台。
LivePerson
liveperson.com
LivePerson是一个对话AI平台，帮助企业通过个性化数字对话与客户互动，提升客户满意度和忠诚度。
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks是一个全栈对话AI平台，提供工具以创建、部署和管理生成式AI聊天机器人，支持自然语言处理和多种集成。
WideBot
widebot.net
WideBot是一个专注于阿拉伯语的聊天机器人平台，帮助企业创建个性化的对话式AI，以改善客户支持和互动体验。
Parallel AI
parallellabs.app
平行AI是一个为现代企业量身定制的应用，帮助用户选择合适的AI模型并集成现有知识库，以提高效率和准确性。
QBox
qbox.ai
QBox是一款用于测试对话AI应用的工具，能够快速分析和修复聊天机器人模型，提高准确性，帮助用户交付高质量的数字助手。
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo Developers应用程序为开发人员提供了管理和开发对话AI解决方案的环境，包括设计、部署和分析功能。
Joonbot
joonbot.com
Joonbot是一款无代码聊天机器人构建工具，帮助用户快速创建聊天机器人以提高销售和客户互动，支持多种平台集成。
My AskAI
myaskai.com
My AskAI 是一个 24/7 在线客服聊天机器人，能快速回答客户问题，并在无法解答时转给人工支持，提高客户满意度。
Juji Studio
juji.io
Juji Studio 是一个无代码的认知人工智能聊天机器人构建工具，允许用户轻松创建并管理自定义聊天机器人，具备深入个性化服务的能力。
FosterFlow
fosterflow.com
FosterFlow应用为公司和小团队提供聊天界面，方便接入最强大的人工智能模型。
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot 是一个人工智能平台，通过分析广告表现，自动优化汽车广告的投放，提升点击率，降低每次点击成本。