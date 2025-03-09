ThumbCrowd

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ThumbCrowd 是一个赋权平台，可帮助企业构建智能机器人，通过网站、社交媒体渠道和应用程序上的实时聊天与客户互动。它还提供了预构建的模板供企业入门。 对于您的 Ai/ML 机器人，只需几分钟即可构建工作流程并与您的业务沟通渠道建立联系。要回答基本常见问题解答，只需使用无缝拖放选项即可创建“基于规则的机器人”。 ThumbCrowd 是如何工作的？ 步骤 1. 从模板中选择合适的预构建机器人或为您的业务创建新机器人。 步骤 2.设计对话。使用您自己的数据训练机器人。 步骤 3. 将训练有素的机器人与合适的业务沟通渠道完美连接，例如Facebook Messenger、短信、实时聊天、微信、Viber、Line 等。 ThumbCrowd 界面 (www.thumb-crowd.com) 将指导您开发和简化整个客户服务流程。 您可以训练您的人工智能机器人以基于人性化的连贯流程与客户进行沟通。 ThumbCrowd 的另一个功能是将聊天机器人解决方案与各种选项相结合，以实现更好的人机交互和理解。 取得正确的平衡，您将受益于更快乐、更积极的客户。