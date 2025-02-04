机器人平台软件 - 最热门应用 - 圣赫勒拿

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
机器人平台是专为构建和部署交互式聊天机器人而设计的工具。这些平台使公司能够创建智能的对话机器人，与客户互动并协助向用户传递信息。这些平台提供一系列开发工具，例如框架和 API 工具集，可实现可定制的机器人创建。通常，这些机器人是可扩展的，能够同时在各种通信平台和多个设备上提供服务。有些平台甚至提供广告和支付集成功能。此外，它们还提供维护功能来解决发布后可能出现的问题。 许多机器人平台利用人工智能和机器学习产品来实现先进的性能和分析。他们利用自然语言处理 (NLP) 工具来解释文本并与人工智能平台有效交互。 要纳入机器人平台类别，产品必须： 1.提供Bot部署能力。 2. 提供机器人开发框架，方便定制。 3. 使用户能够为其机器人定义行为和编程响应。 4. 为用户提供用于对已发布的机器人进行维护和更新的工具。
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Tail.ai
tail.ai
Tail.ai 是一款旨在简化对话式商务的人工智能工具。它提供了虚拟助理的创建，以帮助客户浏览产品或服务目录，引导他们找到符合其需求的产品，并增强整体购物体验。 这种人工智能技术模仿人类销售人员，理解并自然地响应用户对材料、剪裁、尺寸、颜色、价格等特征的询问。 该平台不仅可以在网站上进行部署，还可以在各种消息应用程序上进行部署，以推动更高的合格流量并提高转化率。 Tail.ai 的主要卖点之一是其设置机器人的简单性；设置不再需要漫长或昂贵，用户只需从目录中定义销售场景即可启动并运行机器人。 除了创建动态聊天机器人之外，Tail.ai 还包括用于训练机器人的功能，以使其在处理用户查询时更加知识渊博、更加高效。 此外，它还提供了用于分析客户对话的工具，提供有关客户期望以及对品牌和产品的看法的宝贵见解。
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat 是一个对话式人工智能平台。它使客户服务更加高效，让客户满意。任何人都可以构建自己的智能虚拟助手（即智能人工智能聊天机器人），并在不到一个小时的时间内将其设置为客户支持自动化。 产品提供的价值： 提高消息传递渠道中的客户支持效率。 * 测量并提高分辨率。 * 减少座席工作量，将常见问题解答留给人工智能。 * 提高聊天中的偏转率。 * 将重复性任务置于自动驾驶状态。 * 将聊天解决数据交叉引用到您的呼叫中心数据。 让顾客开心 * 24/7 立即回答问题 * 意图检测和自然语言理解。 * 衡量人工智能答案质量。 * 每种语言的答案。 * 通过内置实时聊天进行机器人与人类的交接。 不到一个小时即可完成设置。 * 适用于不同行业（SaaS、电子商务、金融、电信）的模板。 * 人工智能建议改进您的训练数据。 通过企业功能添加额外的智能，例如 AlphaOS 自定义代码到意图、用户身份验证、SSO、SLA、API、多渠道部署（WhatsApp、Messenger、RCS、Apple Business Chat、语音）。
Aimylogic
aimylogic.com
简单的视觉人工智能机器人构建器 Aimylogic 是一个面向中小型企业的自然语言通信平台，超过 60,000 名用户只需按一下按钮即可创建数千种语音助手和聊天机器人技能。即使非开发人员也可以使用 Aimylogic 创建技能或智能机器人。
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai 是一个 API，可让开发人员轻松构建可对话的应用程序和设备。任何应用程序、任何设备都可以使用 Wit.ai 获取用户的自然语言输入（语音或短信）并将其转换为命令。
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd 是一个赋权平台，可帮助企业构建智能机器人，通过网站、社交媒体渠道和应用程序上的实时聊天与客户互动。它还提供了预构建的模板供企业入门。 对于您的 Ai/ML 机器人，只需几分钟即可构建工作流程并与您的业务沟通渠道建立联系。要回答基本常见问题解答，只需使用无缝拖放选项即可创建“基于规则的机器人”。 ThumbCrowd 是如何工作的？ 步骤 1. 从模板中选择合适的预构建机器人或为您的业务创建新机器人。 步骤 2.设计对话。使用您自己的数据训练机器人。 步骤 3. 将训练有素的机器人与合适的业务沟通渠道完美连接，例如Facebook Messenger、短信、实时聊天、微信、Viber、Line 等。 ThumbCrowd 界面 (www.thumb-crowd.com) 将指导您开发和简化整个客户服务流程。 您可以训练您的人工智能机器人以基于人性化的连贯流程与客户进行沟通。 ThumbCrowd 的另一个功能是将聊天机器人解决方案与各种选项相结合，以实现更好的人机交互和理解。 取得正确的平衡，您将受益于更快乐、更积极的客户。
Smartly.ai
smartly.ai
使用 Smartly AI 创建、部署和监控跨设备对话应用程序。直观的 SaaS 平台旨在供所有配置文件使用，使项目团队的所有成员能够有效协作以创建对话式应用程序。 Smartly AI 独特的框架意味着用户只需创建一次应用程序，即可将其无缝部署到任何平台（网站、移动应用程序、电子邮件、WhatsApp、Messenger、X、RingCentral...） 目前有超过 5000 名开发人员正在使用该 AI 平台，该公司已为金融和电信等各个行业的各种规模的公司开发了语音应用程序和聊天机器人。
QBox
qbox.ai
QBox 是一个优秀的工具，它提供了一个全面的、可定制的应用程序来测试对话式人工智能应用程序。它简化并加速了测试过程，提高了准确性，并帮助用户提供高质量的数字助理。 QBox 通过可视化和了解聊天机器人训练数据的执行情况和不执行情况以及原因（针对您选择的 NLP 提供商）来分析和基准测试您的聊天机器人训练数据。它将测试、理解并修复您的聊天机器人模型——这一切都在几分钟内完成。 QBox，有助于提高聊天机器人的准确性，让您 100% 放心部署。
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
将您的聊天机器人升级到一个新的水平！ Sinch 的先进聊天机器人技术 Chatlayer 让您有机会轻松开始更复杂的聊天机器人项目和人工智能。 当您已经使用 Sinch Engage 时，您可以将 Sinch Engage 聊天机器人与 Chatlayer by Sinch 无缝连接，并为您的客户升级聊天机器人体验。 无论您是小型企业还是大型企业，借助 Sinch Engage + Chatlayer，您都可以增强您的对话能力。
Bot Libre
botlibre.com
与数千个人工智能机器人聊天，或创建您自己的人工智能机器人 Bot Libre 允许您创建自己的聊天机器人、训练它们并与其他人分享。 与我们开放的机器人目录中的数千个机器人聊天。与想要成为你朋友的机器人、想要成为你女朋友或男朋友的机器人、想要统治世界的机器人、模仿历史或名人的机器人聊天。 Bot Libre 还支持聊天室、实时聊天和论坛。您甚至可以将聊天机器人添加到聊天室。 将您的机器人连接到社交媒体、Facebook、Twitter、IRC、电子邮件、Telegram、短信等。 您可以用多种不同的语言进行真实的语音和语音聊天。 从我们的头像库中选择您的机器人的图像、视频或 3D 动画头像，或者使用手机中的图片和视频构建您自己的头像。制作一个看起来和行为都像你的机器人。 通过更正聊天中的响应或在管理控制台中查看对话，可以轻松训练 Bot Libre 机器人。机器人还可以自动向用户或聊天室学习。您可以控制您的机器人向谁学习以及谁可以纠正它。机器人还可以使用先进的 Self 脚本和 AIML，并拥有先进的人工智能，包括情感、意识、学习和理解。 Bot Libre 还可以通过网络访问，并且网络界面包含附加功能，例如上传聊天日志、编写脚本以及将机器人连接到 Twitter、Facebook、Telegram、Instagram、Discord、WhatsApp、电子邮件、短信、IVR、Alexa 、及其他平台。 构建您自己的聊天机器人应用程序，或使用开源 Bot Libre SDK 将聊天机器人、实时聊天、聊天室或论坛添加到您现有的应用程序。 Bot Libre 是一个开源项目，请在 GitHub 上加入该项目。
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI 是用于参与基于语音和文本的对话应用程序的最佳机器人构建平台。无需编程，只需几分钟即可构建您的机器人！
Botbiz
botbiz.io
借助更好的 WhatsApp Business API 解决方案更快地发展您的业务： * 简单的聊天机器人构建器 * 批量广播 * 共享团队收件箱 * 模板消息 * 用户输入流程 * 团队成员 * Webhook 工作流程 * 网页表单集成 * 短信和电子邮件集成 * 自动回复集成 * WooCommerce 集成 * Shopify 集成 * Botbiz API 端点 * 管理和细分订阅者 * 电子商务商店 * 出站 Webhook
Xenioo
xenioo.com
Xenioo 是一个著名的强大而灵活的平台，它使专业人士和企业能够在多个渠道上构建和发布他们的机器人。 我们于 2017 年初创立了 Xenioo，其使命是提供最快、功能最强大的聊天机器人平台。 由于 Xenioo 的聊天机器人创建方法是一种“设计优先”模型，因此您无需提前选择目标平台即可创建聊天机器人。完成设计后，您可以将其同时部署在多个渠道上。 Xenioo 支持在以下渠道上发布：网站、Facebook Messenger、Telegram、Whatsapp 和 Slack。 Xenioo 拥有所有工具。因此，您需要付出的只是一定程度的承诺和创造力。
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — 适用于 Facebook、Instagram、电子商务、短信/电子邮件和社交媒体营销 (SaaS) 的 AI 聊天机器人 ChatPion 是一款一体化解决方案，旨在提升您在营销、销售、自动化和电子商务业务等各个领域的业务。我们的平台拥有先进的人工智能聊天机器人创建者和直观的拖放流程构建器，无需编码技能。与 Facebook Messenger 和 Instagram DM 轻松集成，确保持续沟通。 ChatPion 拥有一个功能齐全、引人注目的电子商务平台，可以在 Messenger Bot 中销售您的产品并接受付款。此外，电子商务平台可以在浏览器上打开。除了 Messenger 机器人之外，ChatPion 还具有一些引人注目且强大的功能，可以进行社交媒体、电子邮件和短信营销。 ChatPion 是一款多用户白级 SaaS 应用程序 — 您可以重新命名该应用程序并将其服务出售给最终用户。
botsplash
botsplash.com
每个商业机会都始于对话。 Botsplash 是一个全渠道对话平台，提供创新的数字消息传递软件，可跨任何数字平台连接企业和客户。定制解决方案满足监管要求，同时让您的业务脱颖而出，一次一次对话。 Botsplash 是一个功能强大的对话平台，可将您的业务置于客户所在的数字消息传递渠道中。通过实时或自动消息传递，与客户即时联系、互动和互动，所有这些都在一个平台上进行管理。 凭借 SSO、客户旅程工作流程、文档管理、群聊和综合审计跟踪等功能，Botsplash 可以让您的业务代理更好地为客户服务，并在客户所在的地方。
Userbot
userbot.ai
人工智能驱动的客户体验平台中的用户机器人，由人类为人类打造。 得益于我们专有的人工智能技术的力量，您可以通过我们的对话式人工智能界面和数字人类提供身临其境的全渠道体验。通过自动化公司与人员之间的对话，我们还为您的客户服务、销售和营销团队提供了独特的工具。
Mio
m.io
Mio 是一款安全的中间件，可为使用 Google Workspace 和 Microsoft 365、Slack 或 Zoom Team Chat 的企业组织解锁跨平台消息传递、文件共享和会议发起功能。 Mio 是唯一与 Google 合作利用 API 联合的原生解决方案，允许最终用户在不同的聊天平台上与同事合作。借助 Mio 的平台互操作性，世界各地的企业可以为员工提供顺畅的协作体验，让他们感到满意。 Broadcom、G2、Farmers Insurance、DUO、乔治华盛顿大学、Sutherland 和 SAIA 等企业领导者相信 Mio 能够为他们的跨平台团队搭建桥梁。 Mio 由 Tom Hadfield 和 James Cundle 于 2015 年 11 月创立。Mio 总部位于德克萨斯州奥斯汀，已从 Goldcrest Capital、Eniac Ventures、Two Sigma Ventures、Khosla Ventures、Y Combinator 和 Capital Factory 等投资者筹集了 1200 万美元。 Mio 是 Google、Cisco 和 Zoom 的官方合作伙伴。
Flow XO
flowxo.com
创建一个零编码技能的聊天机器人，即可在各种不同平台上与客户互动。
Botsup
botsup.io
借助 Botsup，全球用户可以在 WhatsApp 上构建 AI 聊天机器人以增加销量。 Botsup 允许公司通过 WhatsApp 向消费者提供引人入胜的购物体验。例如，您可以通过 Botsup 的 API 以编程方式从系统发送个性化通知，并吸引他们购买您的产品。
YOCTOL.AI
yoctol.ai
YOCTOL.AI 通过为国际人工智能追随者提供突破性的、高效的、开创性的 SaaS 应用程序来引导、提升和激励他们。旨在领导商业智能的增强。 YOCTOL.AI 带来具有影响力的时刻，以增加销售额、扩大受众群体并与客户建立密切关系 - 一次性轻松完成这一切。
BotSpace
bot.space
BotSpace 是一个快速发展的早期 B2B 平台，供企业在 Whatsapp 上实现客户支持和互动自动化。 通过我们基于 WhatsApp Business API 构建的尖端客户互动软件，企业现在能够进行个性化对话、轻松访问并与客户进行大规模实时互动！ 这是通过 BotSpace 易于使用的平台实现的，该平台可以立即构建并运行。因此，中小型企业迅速接受了该平台，在推出后的短短一年内，来自 13 个国家/地区的数千名客户现在正在使用 BotSpace。
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot 是一个基于 SaaS 的“无代码”、端到端“生成式 AI”驱动的对话式 AI 平台，可帮助金融科技公司和企业通过 AI 驱动的聊天机器人和语音机器人实现客户支持自动化、增强客户体验和数字化引导。其 DIY“无代码”平台允许使用先进的工作流程构建器和对话式人工智能工具构建混合机器人。 Floatbot 在 NPC [Nasscom Product Conclave] 上获得了 10 个类别的 Emerge50 奖。 Floatbot 稳居 SaaS 类别前 5 名！ IDC 展示 Floatbot 作为印度银行和金融服务的创新者 [2019 年 12 月 11 日] 在 Floatbot 中开发的机器人可以在门户网站、移动应用程序（iOS 和 Android）、Facebook Messenger、Slack、Skype、Telegram、Amazon Alexa、Google Assistant、Google Home、Whatsapp 中启动。 Floatbot 还支持语音机器人的语音转文本和文本转语音。 Floatbot 与 Voicebot 联络中心集成。 Floatbot 是混合平台，是全球为数不多的几个可以在数小时内开发全渠道聊天机器人和语音机器人的平台之一，金融科技或银行可以开发多个机器人，通过聊天和语音渠道与客户互动或交谈，他们旅程的不同阶段[客户支持、潜在客户验证、KYC 验证、兑换忠诚度积分、付款提醒、反馈循环、交叉销售/追加销售产品等]。 Floatbot 允许用户在语音和聊天频道之间无缝切换，并且仍然保留过去的会话和上下文。
TextIt
textit.com
TextIt 允许任何人在世界任何地方直观地构建交互式短信和语音应用程序。 TextIt 的核心是我们独有的流程引擎。通过流程，任何人都可以设置或修改复杂的短信或语音应用程序，而无需程序员或昂贵的咨询公司。 使用基本的 Android 手机，您可以在任何国家/地区立即启动短信应用程序，同时避免昂贵的设置成本或外部技术支持。
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo，对话式 AI 的 SaaS 平台， 是高效团队的开发和运行时环境。在下面找到一些快捷方式： * 语音机器人和联络中心 * 多语言机器人 * 即时通讯机器人 * 机器人性能和改进 * 协作和原型设计 * IT/HR 和共享服务机器人
FosterFlow
fosterflow.com
我们为公司和小型团队提供最强大的人工智能模型的聊天界面。
WideBot
widebot.net
WideBot 是中东和北非地区领先的以阿拉伯语为重点的对话式人工智能聊天机器人构建平台。 我们的使命是为企业提供像人类一样聊天的人工智能机器人，以便他们能够与客户建立牢固的关系，并通过无缝的个性化体验最大化他们的成果。 我们提供从数据培训和构建、定制和优化到托管和维护的基本到全面的解决方案，并提供持续的技术支持。
VOGO Voice
vogovoice.com
我们是 VOGO Voice，是一个由语音技术领域最优秀和多元化人才组成的创新团队，专注于以最快的方式连接语音的力量。我们是语音应用程序的未来，帮助企业和民间组织通过智能、有针对性的交叉链接语音平台吸引不断增长的受众。 VOGO Voice 支持亚马逊和谷歌制作语音应用程序，并以技能和操作的形式将其部署在其声控设备上。我们是一个用户友好的多租户 SaaS 平台，通过语音用户界面 (VUI) 向企业和社区提供信息。 VOGO Voice 与全球公司、顶级数据提供商和技术合作，将原始数据转化为数据驱动决策的信息。 从今天开始培养您的技能！联系我们以了解更多信息。
Steamship
steamship.com
使用我们的 Python SDK 构建 AI 代理，并轻松将其部署到云端。访问无服务器云托管、矢量搜索、网络钩子、回调等。
Parallel AI
parallellabs.app
了解并行 AI——专为现代企业量身定制的尖端解决方案。借助并行 AI，为每个特定任务选择最合适的 AI 模型，确保无与伦比的效率和准确性。我们的平台与您现有的知识库无缝集成，创造出了解情况并准备好应对您的业务挑战的人工智能员工。无论是快速开展稳健的研究项目还是按需提供专家咨询，Parallel AI 都能为您的企业配备虚拟专家，让您可以随时随地进行聊天。
NoForm.aI
noform.ai
您是否厌倦了因繁琐的潜在客户表格而失去潜在客户，导致他们离开您的业务？借助出色的人工智能销售助手，将您的潜在客户开发和转化率提升到新的高度！ NoForm.AI 是您最好的基于 GPT-4 的销售代理，只需 3 分钟即可与您的数据成为朋友。 是什么让 NoForm.AI 脱颖而出？ * 提高参与度。 NoForm.A 提供即时答案，对访问者进行资格预审，并高效地为您收集联系方式。 * 对您的访客进行资格预审。 通过专注于准备进行购买的潜在客户而不是在可能不会实现的潜在客户上投入时间来最大化您的努力。 * 提高潜在客户转化率。 忘记典型的网站表单，通过个性化的人工智能销售助理将您的潜在客户转化率提高两倍。
My AskAI
myaskai.com
My AskAI 是您的 AI 客户支持聊天机器人，24/7 全天候可用，可在您的网站上或通过电子邮件为您的客户提供即时答案。 根据您公司的知识进行培训，您的聊天机器人可确保您的客户始终能够回答他们的问题，并在无法回答时将其转交给您的（人类）团队，从而实现两全其美并提高客户满意度和保留率。 通过 AI 洞察立即找出您的常见问题或疑问，这样您就可以花更少的时间在一般查询上，而将更多的时间用于开发产品。 我们发现，平均 79% 的对话是由人工智能直接解决用户之间的问题，从而节省了数千小时的支持时间，这些时间可以用于更具战略性的机会。 使用 My AskAI，一夜之间将您的支持请求减少 50% 以上。
Meya
meya.ai
Meya 是一个聊天机器人平台，允许用户使用 BFML 和 Python 编程语言构建和启动客户支持服务。该平台配备了先进的移动和网络聊天用户界面，允许用户创建自定义流程和组件。 Meya 的显着功能之一是浏览器内的开发人员控制台，它提供 CLI 访问，允许用户使用自己的代码和集成准确构建他们需要的内容。 该平台还支持与各种消息传递平台、客户支持提供商、自然语言理解工具和用户分析的集成。 Meya 的平台具有可扩展性和可定制性，允许用户连接任何系统、编写任何流程的脚本以及编写任何组件的代码。该平台使用 BFML（一种人性化的 YAML 语法）和带有异步 I/O 的 Python 3，允许用户安装任何 Python 包并扩展 SDK 元素类。 该平台还具有完整的系统参考文档、流程和组件介绍以及聊天 UI 自定义。 Meya 提供 14 天免费试用，无需信用卡，并提供 24/7 支持、协作解决方案、结对编程会话以及主动监控和事件升级。 Meya 的平台是面向事件的，允许用户通过其第三代架构使用自定义代码对任何事件做出反应。该平台提供可定制的 DevOps 工作流程，支持 GitHub 部署操作，并支持持续改进。
Lindy
lindy.ai
Lindy 是一位人工智能助理，旨在管理您的日常任务，并充当忙碌的专业人士的行政助理。 Lindy AI 代理与您现有的工具集成，并具有自动化日常工作所需的个性化环境。 无论您是在寻找 * 自动化行政助理，用于整理电子邮件和计划旅行 * 抄写员抄写医疗记录 * 用于自动化客户支持的聊天机器人 * 或为您的业务职能和团队定制解决方案... 有一个林迪适合你。 如果没有，您可以在几分钟内构建一个专门构建的人工智能代理，无需一行代码。
Konverse AI
konverse.ai
Konverse 是一个会话参与和聊天机器人平台，可帮助您跨 WhatsApp、Instagram、Facebook、实时聊天、Google 我的商家等构建、管理和部署自动参与机器人。
konversable
konversable.com
Konversable 是一款功能强大的聊天解决方案，旨在取悦您的客户并转化更多询问。 我们的解决方案可用于许多不同的用例。 Konversable 旨在通过多种方式帮助我们的客户： * 启用实时聊天备份的客户现在可以通过应用程序收到传入实时聊天请求的通知，甚至可以直接在应用程序内与用户聊天。 * 我们基于云的解决方案中存在的所有实时聊天功能都可以在应用程序中使用，包括在部门之间转移聊天的能力，以及创建/插入快速回复以提高易用性。 * 客户可以收到机器人生成的任何潜在客户的通知，确保可以快速采取行动。 * 可以在所有消息通道的连接处查看聊天记录；包括网站聊天、Whatsapp 聊天和 Messenger 聊天。 反应式和主动式功能可增加查询、聊天和转化。
Juji Studio
juji.io
无代码认知 AI 聊天机器人构建器 Juji Studio 将认知人工智能和计算心理学与直观的图形用户界面 (GUI) 相结合，使任何人都可以创建、部署和管理他们的自定义认知人工智能聊天机器人，无需任何代码和 IT 资源。轻松实现 100 倍的价值实现时间。 与任何其他人工智能聊天机器人不同，认知人工智能聊天机器人具有先进的人类软技能。凭借这些技能，他们可以积极倾听用户的意见并做出同理心的回应。他们还可以从言外之意中自动推断出每个用户的独特特征，例如 Big 5 人格特质和软技能，并利用这些洞察力为每个用户提供深度个性化的服务。 Juji Studio 已用于自动化各种复杂的人员参与任务，例如跨不同领域（包括教育、医疗保健和人才管理）的面试、培训/辅导和说服性信息演示。
CBOT
cbot.ai
CBOT 是一家领先的对话式人工智能公司，提供对话式人工智能和生成式人工智能方面的企业级人工智能解决方案。我们专注于通过基于人工智能的聊天机器人增强金融服务、电子商务、电信和客户服务领域的客户体验，帮助企业实现提高客户忠诚度和收入的目标。
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks 是一个全栈对话式 AI 平台，提供一套用于为各种应用程序构建、部署和管理 GenAI 聊天机器人的工具。 它提供的功能包括用于设计聊天机器人工作流程的拖放界面、用于理解用户输入的自然语言处理功能、与 WhatsApp 等流行消息平台的集成、用于监控聊天机器人性能的分析以及适用于 Web 和移动环境的部署选项。 我们都见过典型的网站聊天机器人。幸运的是，生成式人工智能的潜力远远超过了这些基本的聊天机器人本身所能完成的事情。 BotStacks 更进一步，支持高级聊天功能，以便客户可以直接从移动应用程序中实现这些下一代聊天机器人。 BotStacks 正在为 GenAI 聊天机器人跨多个企业平台部署铺平道路，作为自动化业务流程的一种方式。
Botanic
code7.com
该平台使得只需拖放模块即可创建整个交互树。之后，只需单击一下即可将完成的机器人发布到您最喜欢的渠道，例如 WhatsApp Business 和 Web Chat。
Arsturn
arsturn.com
在当今快节奏的数字世界中，企业不断寻求与客户互动的创新方式。 Arsturn AI 作为一种尖端解决方案出现，提供可以轻松集成到您的网站中的自定义 ChatGPT 聊天机器人。只需一分钟的设置，Arsturn AI 承诺通过提供即时支持和增强用户体验，彻底改变企业与访客互动的方式。 Arsturn AI 利用对话式 AI 的力量为用户提供高度互动且响应迅速的聊天机器人。下面我们来看看底层机制： * 利用先进的自然语言处理 (NLP) 来理解和响应用户查询。 * 适应您的品牌声音，以保持沟通的一致性。 * 提供实时交互，确保网站访问者立即获得帮助。 Arsturn AI 的 ChatGPT 解决方案包含可满足各种业务需求的功能。让我们深入了解一下具体情况： * 个性化聊天机器人：根据您的品牌信息和目标量身定制。 * 即时支持：立即回答客户的询问，改善他们的体验。 * 潜在客户开发：通过互动对话吸引潜在客户，有效捕获潜在客户。 * 虚拟协助：充当在线代表，指导用户浏览您的网站。 好处包括： * 增强用户参与度，从而提高客户满意度。 * 通过主动的客户互动提高转化率。 * 通过自动响应节省客户支持成本。
UNOY
unoy.io
人工智能辅助工作。 - UNOY® 是一个无代码构建平台，使您能够有效地数字化您的知识、流程和决策。 UNOY 还使专业知识更容易记录和付诸实践。 通过提供量身定制的人工智能助手、灵活适应个人需求、专业的安全性、持续改进和简单的无代码解决方案，UNOY 使公司能够提高其工作流程的效率和有效性。 UNOY 支持公司利用人工智能的优势、节省成本并以合法安全的方式开展工作。 只需点击几下，即可在我们的可视化 Y-Designer 中自动化任何业务知识。通过添加数据连接器、表单等获得最大的灵活性。无需代码！
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility 是一个由思想领袖、软件开发人员和设计师组成的团队，他们将每一天都视为突破性想法、无与伦比的执行力和建立持久客户关系的新机会。 该公司总部位于佛罗里达州迪尔菲尔德比奇，其核心产品TruVisibility数字营销平台是为企业和专业人士提供的全面数字营销解决方案。 该公司最近推出了 TruCHAT——一款功能强大的多渠道聊天机器人 + 实时聊天解决方案，适用于各种规模的企业。 TruVisibility 采用最新的机器学习和软件技术，帮助企业构建聊天机器人、移动网站、电子邮件营销、博客等。
The Bot Platform
thebotplatform.com
开始打造更好的员工体验。 Bot Platform 易于使用的无代码平台允许任何人在 Microsoft Teams、Facebook 的 Workplace 和 Messenger 等通信渠道上构建自己的机器人、数字助理和自动化工作工具。在可信、安全和可扩展的环境中轻松构建应用程序、自动化工作流程并将流程集成到员工和客户使用的通信渠道和数字环境中。 从可编辑模板开始或从头开始构建机器人，以帮助提高员工敬业度和生产力。创建定制识别计划、新入职助理、领导力问答应用程序、员工创新工具、发送脉搏调查、衡量公司士气、提供个性化学习计划、自动回答常见问题解答或自动帮助台查询。 无论您想要构建什么工作工具，都可以使用 Bot Platform 来构建它们。
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot 是一个人工智能平台，与 Facebook 的营销 API 团队合作开发。它将自动找出哪些汽车以最低的每次点击成本最受关注，并首先展示这些广告以降低成本。 SocialBot 会在每位买家的 Facebook 新闻源中添加他们最有可能点击的汽车。通过我们的智能微定位，SocialBot 的广告点击率比行业平均水平高 250%，而平均成本仅为 18%。
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio 是一个尖端的 SaaS 平台，使企业能够轻松构建智能对话。无需编码 - 这是一个用户友好的平台，利用包括 GPT 在内的最佳人工智能技术来增强您的对话体验。我们的工具可确保人工智能的安全使用并保护您的品牌和客户。 Humley Studio 超越基本的聊天机器人。创建自适应、动态的对话体验，将客户互动转变为增长引擎。简化运营、提供个性化体验并始终处于客户参与的最前沿。 一小时内免费构建您的第一个对话助手。
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai 是一个基于云的平台，旨在构建、托管和扩展自然语言代理。
Conversed.ai
conversed.ai
通过我们的对话式 AI PaaS 平台，我们设计、开发和优化聊天机器人和语音机器人，以自动回答员工的问题和请求，通过对话式商务推动业务目标，并实现客户服务自动化。 我们的聊天机器人在客户的网站或应用程序、Messenger、WhatsApp、微信、KakaoTalk、MSFT Teams 或任何其他聊天或语音平台上运行。 在为所选平台开发人工智能驱动的聊天或语音解决方案后，我们帮助客户优化机器人的性能，以实现最高的员工满意度、最大的投资回报或最大的成本节省。
Botmake
botmake.io
Botmake.io 是一个超级简单、干净的无代码聊天机器人创建工具，适用于商业或娱乐目的。用户可以将聊天机器人添加到他们的网站并改善访问者的体验。
Octane AI
octaneai.com
人工智能可促进您的电子商务业务发展 超过 3,000 家 Shopify 商家使用 Octane AI 为 AI 测验渠道和 AI 见解提供支持。已产生并正在增加 5 亿美元的收入。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Certainly
certainly.io
当然，我们的使命是帮助企业打造令人难以置信的电子商务用户体验，用对话取代点击。 Surely Conversational AI 软件可以无缝连接到您开展业务的各个平台，我们的客户和合作伙伴遍布全球 20 多个国家/地区。 凭借其无代码聊天机器人构建器，Curely Conversational AI 平台提供了有趣且轻松的构建体验。该产品提供跨渠道的高质量用户体验、与数十个业务系统的无缝集成，以及强大的专有人工智能，可检测任何语言并提供超过 14 种语言的即用型内容。 当然受到 Carlsberg、Tiger of Scotland、Booking.com、Rockwool、Trustpilot、Siksilk、Deloitte、Zendesk 和 AKQA 等品牌的信赖。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一个用于构建 ChatGPT 聊天机器人的生成式 AI 平台，使用户能够创建具有直观构建体验的聊天机器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支持。 该平台提供广泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，后者提供了下一代聊天机器人编辑器。 此外，该平台还包括 Hub，这是用户可以用来将聊天机器人与其他工具和服务集成的最大集成集合。 它还提供各种资源，包括文档、视频教程、SDK 和 Discord 社区论坛。 Botpress Cloud 是该平台的新功能，用户可以尝试更快地构建和部署聊天机器人，而其可视化流程编辑器提供了直观的可视化流程编辑器，允许用户将用户的对话变为现实。 该平台还提供由最大的聊天机器人开源社区提供支持的各种预构建集成和技能，使用户能够加快构建过程。用户可以利用该平台从分析、误解和情绪分析中获得的见解来不断改进他们的聊天机器人。 此外，Botpress 还提供跨所有渠道的一键部署，以满足用户所在的位置。 Botpress 受到数千家组织的信赖，并构建了各种模板，包括购物伴侣、健康机器人模板、银行支持、IT 助理、电信计费顾问、健身朋友、人力资源助手和语言导师聊天机器人。 总体而言，Botpress 提供了各种工具和功能，使构建和部署聊天机器人变得更快、更轻松。
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow 使雄心勃勃的团队能够构建有影响力的 AI 代理。 Voiceflow 深受设计师和开发人员的喜爱，可帮助团队共同构建、测试、交付、衡量和改进语音和聊天体验。中端市场和财富 500 强企业的对话式 AI 产品团队（从 ClickUp 和 Instacart 到摩根大通和家得宝）信赖 Voiceflow 作为他们的协作式 AI 代理构建平台。直观的代理构建器画布、知识库和内容管理系统与可扩展的开发人员工具包相结合，用于交付可在整个客户体验中扩展的高级人工智能代理。如今，全球有超过 250,000 个雄心勃勃的团队正在 Voiceflow 上构建代理。
mottle
mottle.com
通过友好的聊天机器人将访客变成客户。 轻松创建适合您业务需求的人工智能聊天机器人：简化客户支持并提高客户满意度 - 无需任何编码。只需用简单的语言写下您的说明即可。
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI 是一个综合平台，旨在帮助企业建立和管理人工智能劳动力。它提供了招募人工智能代理的工具和解决方案，这些人工智能代理可以自动执行从销售和营销到客户支持和运营的各种任务。该平台提供无代码构建器，使任何人都可以轻松创建和部署强大的人工智能代理，而无需高级技术技能。
Chatbase
chatbase.co
为您的数据定制 ChatGPT。 只需上传您的文档或添加指向您网站的链接，即可获取类似 ChatGPT 的聊天机器人来存储您的数据。然后将其作为小部件添加到您的网站或通过 API 与其聊天。
Qualified
qualified.com
Qualified 是使用 Salesforce 的收入团队的管道生成平台。 Adobe、LaunchDarkly、SurveyMonkey、ThoughtSpot 和 VMWare 等领先的 B2B 品牌相信 Qualified 能够利用其最大的销售和营销资产（企业网站）来识别最有价值的买家、发现买家意图的信号，并立即扩大其渠道。开始销售对话。使用 Qualified 的客户报告，销售会议次数增加了 10 倍，潜在客户转化率增加了 4 倍，渠道增加了 6 倍。 Qualified 基于 Salesforce 构建，将网站与 Salesforce 数据连接起来，以识别基于帐户的买家意图并促进实时销售对话。 Qualified 在 Salesforce AppExchange 上排名第一，在 G2 的 20 多个类别中排名第一。 Qualified 总部位于旧金山，由前 Salesforce 首席营销官 Kraig Swensrud 和前 Salesforce 产品高级副总裁 Sean Whiteley 领导，由 Norwest Venture Partners、Redpoint Ventures 和 Salesforce Ventures 资助。要了解更多信息，请访问qualified.com。
yellow.ai
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Yellow.ai 使企业能够通过我们由人工智能驱动的生成式客户服务自动化平台创造令人难忘的客户对话。我们的愿景是推动完全自主的客户支持的未来，释放无与伦比的效率并显着降低运营成本。 Yellow.ai 总部位于圣马特奥，为 1000 多家企业提供服务，包括索尼、Domino's、现代、Ferrellgas、Waste Connections、Randstad、Tiket.com、Lulu Group International、Arabic Radio Network、Papa Johns、现代、大众、ITC Ltd、OYO 、斯柯达汽车，遍布超过 85 个国家/地区。 我们的平台建立在多法学硕士架构之上，每年持续接受 16B+ 对话培训，使企业能够提供卓越的体验并建立持久的客户关系。 Yellow.ai 成立于 2016 年，在六个国家设有办事处，已从蓝筹投资者那里筹集了超过 1.02 亿美元。
LivePerson
liveperson.com
LivePerson 是企业对话领域的全球领导者。包括 HSBC、Chipotle 和 Virgin Media 在内的数百个全球领先品牌使用我们的对话云平台安全、负责任地与数百万消费者互动。我们每月支持十亿次对话交互，提供独特的丰富数据集和安全工具，以释放生成式人工智能和大型语言模型的力量，从而实现更好的业务成果。借助 LivePerson 的解决方案，您可以了解客户的需求、连接到正确的渠道、协助您的客服人员并采用人工智能驱动的自动化——所有这些都是为了服务您的企业和客户。我们将这种良性循环称为“对话飞轮”，它是我们所做一切的核心。
500apps
500apps.com
500apps 的 CRM.io 是一款先进的 CRM 软件，可通过最好的基于云的客户关系管理软件来推动更多销售并更快地发展您的业务。每个用户只需 14.99 美元即可访问 50 个应用程序。 特征： 1. 潜在客户管理：潜在客户管理软件可以在一个中心位置添加和管理所有潜在客户。使用一流的联系人管理功能轻松管理客户信息并培养客户关系。以更少的工作完成更多交易。 2. 联系人管理软件：CRM.io 的联系人管理软件可以从一个中心位置管理客户信息并发展更牢固的客户关系。 3. 账户管理软件：智能账户管理软件了解客户的业务需求，并通过对销售活动中关键客户的战略视角赢得更多交易。 4. 交易管理：交易管理软件可以跟踪、管理并随着业务的增长赢得更多交易。 5. 销售自动化软件：销售自动化软件适合成长型企业轻松实现复杂销售流程的自动化。智能、强大的销售自动化，通过在几分钟内自动化您的销售和业务工作流程，节省时间、简化您的销售流程并扩展您的业务。