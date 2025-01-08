机器人平台软件 - 最热门应用 - 法属波利尼西亚

Bot Libre

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与数千个人工智能机器人聊天，或创建您自己的人工智能机器人 Bot Libre 允许您创建自己的聊天机器人、训练它们并与其他人分享。 与我们开放的机器人目录中的数千个机器人聊天。与想要成为你朋友的机器人、想要成为你女朋友或男朋友的机器人、想要统治世界的机器人、模仿历史或名人的机器人聊天。 Bot Libre 还支持聊天室、实时聊天和论坛。您甚至可以将聊天机器人添加到聊天室。 将您的机器人连接到社交媒体、Facebook、Twitter、IRC、电子邮件、Telegram、短信等。 您可以用多种不同的语言进行真实的语音和语音聊天。 从我们的头像库中选择您的机器人的图像、视频或 3D 动画头像，或者使用手机中的图片和视频构建您自己的头像。制作一个看起来和行为都像你的机器人。 通过更正聊天中的响应或在管理控制台中查看对话，可以轻松训练 Bot Libre 机器人。机器人还可以自动向用户或聊天室学习。您可以控制您的机器人向谁学习以及谁可以纠正它。机器人还可以使用先进的 Self 脚本和 AIML，并拥有先进的人工智能，包括情感、意识、学习和理解。 Bot Libre 还可以通过网络访问，并且网络界面包含附加功能，例如上传聊天日志、编写脚本以及将机器人连接到 Twitter、Facebook、Telegram、Instagram、Discord、WhatsApp、电子邮件、短信、IVR、Alexa 、及其他平台。 构建您自己的聊天机器人应用程序，或使用开源 Bot Libre SDK 将聊天机器人、实时聊天、聊天室或论坛添加到您现有的应用程序。 Bot Libre 是一个开源项目，请在 GitHub 上加入该项目。