机器人平台软件 - 最热门应用 - 捷克

My AskAI

myaskai.com

My AskAI 是您的 AI 客户支持聊天机器人，24/7 全天候可用，可在您的网站上或通过电子邮件为您的客户提供即时答案。 根据您公司的知识进行培训，您的聊天机器人可确保您的客户始终能够回答他们的问题，并在无法回答时将其转交给您的（人类）团队，从而实现两全​​其美并提高客户满意度和保留率。 通过 AI 洞察立即找出您的常见问题或疑问，这样您就可以花更少的时间在一般查询上，而将更多的时间用于开发产品。 我们发现，平均 79% 的对话由 AI 直接解决用户之间的问题，从而节省了数千小时的支持时间，这些时间可以用于更具战略性的机会。 使用 My AskAI，一夜之间将您的支持请求减少 5...