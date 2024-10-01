机器人平台软件 - 最热门应用 - 喀麦隆

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机器人平台是专为构建和部署交互式聊天机器人而设计的工具。这些平台使公司能够创建智能的对话机器人，与客户互动并协助向用户传递信息。这些平台提供一系列开发工具，例如框架和 API 工具集，可实现可定制的机器人创建。通常，这些机器人是可扩展的，能够同时在各种通信平台和多个设备上提供服务。有些平台甚至提供广告和支付集成功能。此外，它们还提供维护功能来解决发布后可能出现的问题。 许多机器人平台利用人工智能和机器学习产品来实现先进的性能和分析。他们利用自然语言处理 (NLP) 工具来解释文本并与人工智能平台有效交互。 要纳入机器人平台类别，产品必须： 1.提供Bot部署能力。 2. 提供机器人开发框架，方便定制。 3. 使用户能够为其机器人定义行为和编程响应。 4. 为用户提供用于对已发布的机器人进行维护和更新的工具。
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ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非营利组织、餐厅、房地产公司的第一大全渠道平台。 Manychat 成立于 2016 年，每年支持超过 10 亿次对话，在 190 多个国家/地区使用。立即吸引您的客户。在 Instagram 私信、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自动进行交互式对话，以发展您的品牌。无论您是希望产生更多潜在客户、自动化营销活动，还是通过增加 SLA 时间来提高客户满意度，Manychat 都拥有满足您企业营销需求的所有工具。这就是聊天营销和Manychat。
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow 使雄心勃勃的团队能够构建有影响力的 AI 代理。 Voiceflow 深受设计师和开发人员的喜爱，可帮助团队共同构建、测试、交付、衡量和改进语音和聊天体验。中端市场和财富 500 强企业的对话式 AI 产品团队（从 ClickUp 和 Instacart 到摩根大通和家得宝）信赖 Voiceflow 作为他们的协作式 AI 代理构建平台。直观的代理构建器画布、知识库和内容管理系统与可扩展的开发人员工具包相结合，用于交付可在整个客户体验中扩展的高级人工智能代理。如今，全球有超过 250,000 个雄心勃勃的团队正在 Voiceflow 上构建代理。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一个用于构建 ChatGPT 聊天机器人的生成式 AI 平台，使用户能够创建具有直观构建体验的聊天机器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支持。 该平台提供广泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，后者提供了下一代聊天机器人编辑器。 此外，该平台还包括 Hub，这是用户可以用来将聊天机器人与其他工具和服务集成的最大集成集合。 它还提供各种资源，包括文档、视频教程、SDK 和 Discord 社区论坛。 Botpress Cloud 是该平台的新功能，用户可以尝试更快地构建和部署聊天机器人，而其可...
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 可让您在几分钟内使用不同的模板创建聊天机器人，并立即自动执行关键任务。轻松拖放新元素以使任何模板适应您的需求。 ChatBot 已准备好开箱即用，而 AI 算法可帮助您随着时间的推移改进响应。 设计流畅的对话体验，与客户建立更好的关系。发送动态响应，鼓励客户聊天和互动。混合搭配文本、图像、按钮和快速回复来展示您的品牌、产品和服务。 通过一键集成在不同平台和渠道上使用 ChatBot（Facebook Messenger、Slack、LiveChat、WordPress 等）。使用开放 API、Webhooks 和 Zapier 将您的聊天机器人连接到您能想到的任何东西。
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI 是一个综合平台，旨在帮助企业建立和管理人工智能劳动力。它提供了招募人工智能代理的工具和解决方案，这些人工智能代理可以自动执行从销售和营销到客户支持和运营的各种任务。该平台提供无代码构建器，使任何人都可以轻松创建和部署强大的人工智能代理，而无需高级技术技能。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力于提供买家体验和对话式人工智能的公司，它激励企业创造更具吸引力的客户体验，一次一个对话。其以人为本、人工智能驱动的平台倾听、理解和学习买家的意见，在每个接触点提供个性化的体验和建议。 Drift 正在创造一个人工智能帮助人类将对话转化为关系的世界。 Drift 帮助全球数以千计的客户将对话数据和买家行为转化为更深层次的关系、更多渠道和更多收入。该公司成立于 2015 年，是对话式营销领域的先驱，旨在帮助消除 B2B 购买流程中的摩擦。随着买家期望不断提高，人工智能成为大规模赋能有意义的客户旅程的核心，Drift 正在颠覆它所创造的类别。
Botmake
botmake.io
Botmake.io 是一个超级简单、干净的无代码聊天机器人创建工具，适用于商业或娱乐目的。用户可以将聊天机器人添加到他们的网站并改善访问者的体验。
Chatbase
chatbase.co
为您的数据定制 ChatGPT。 只需上传您的文档或添加指向您网站的链接，即可获取类似 ChatGPT 的聊天机器人来存储您的数据。然后将其作为小部件添加到您的网站或通过 API 与其聊天。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Engati
engati.com
Engati 聊天机器人和实时聊天平台荣获 2021 年 CODiE 奖。它使您能够在几分钟内构建智能机器人，而无需编程。一次构建并在 15 个渠道上发布 - WhatsApp、Messenger、Instagram、Kik、Telegram、Line、Viber、Skype、Slack、微信、Twitter、Skype for Business、您的网站和移动应用。支持智能路径、训练、复制、分析和私人标签。使用 Engati，您可以利用机器学习、NLP/NLU 的力量来设计您自己的聊天机器人，并以 50 多种语言与您的客户互动。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 通过 WhatsApp Business API 帮助企业高效地与客户互动、产生更多潜在客户并增加销售额。借助适合您企业的 WhatsApp 聊天机器人，将客户对话转化为智能操作。 Gallabox 致力于为客户提供端到端的通信解决方案。这是通过 Gallabox 易于使用的多代理 WhatsApp 共享收件箱实现的。因此，企业迅速接受了该平台，在我们推出后的短短一年内，已有数百名客户使用 Gallabox。您可以使用 Gallabox 设置 WhatsApp 点滴营销活动，并向细分受众发送广播消息。 Gallabox 还提供与您现有系统和 CRM 的简单即插即用集成。使...
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI 是一个聊天机器人构建器，它使企业能够通过使用革命性的人工智能技术将客户沟通提升到一个新的水平。该平台提供了一种简单而强大的方法来创建聊天机器人，这些机器人可以以类人的、友好的方式与客户进行交流，并对他们的查询提供详细的答复。 该工具利用 Open AI 的内置 ChatGPT，使企业能够向客户介绍其产品和服务、回答他们的问题、推荐产品等。 Chatfuel AI 适用于 Telegram、Facebook Messenger、Instagram 和 WhatsApp 等流行通讯工具以及网站。 Chatfuel AI 提供两种定价计划，即 Grow 和 Enterpr...
Qualified
qualified.com
Qualified 是使用 Salesforce 的收入团队的管道生成平台。 Adobe、LaunchDarkly、SurveyMonkey、ThoughtSpot 和 VMWare 等领先的 B2B 品牌相信 Qualified 能够利用其最大的销售和营销资产（企业网站）来识别最有价值的买家、发现买家意图的信号，并立即扩大其渠道。开始销售对话。使用 Qualified 的客户报告，销售会议次数增加了 10 倍，潜在客户转化率增加了 4 倍，渠道增加了 6 倍。 Qualified 基于 Salesforce 构建，将网站与 Salesforce 数据连接起来，以识别基于帐户的买家意图并促进...
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai 使企业能够通过我们由人工智能驱动的生成式客户服务自动化平台创造令人难忘的客户对话。我们的愿景是推动完全自主的客户支持的未来，释放无与伦比的效率并显着降低运营成本。 Yellow.ai 总部位于圣马特奥，为 1000 多家企业提供服务，包括索尼、Domino's、现代、Ferrellgas、Waste Connections、Randstad、Tiket.com、Lulu Group International、Arabic Radio Network、Papa Johns、现代、大众、ITC Ltd、OYO 、斯柯达汽车，遍布超过 85 个国家/地区。 我们的平台建立在...
Kindly
kindly.ai
由人工智能驱动的生成式聊天机器人旨在实现自动化支持和推动销售。 我们是欧洲领先的优质聊天机器人提供商之一，专注于开发用于客户服务和通信的人工智能和自动化解决方案。 我们提供的平台结合了先进的机器学习技术和自然语言处理 (NLP)，以增强客户体验并提高客户服务流程的效率。 是什么让 Kindly 与众不同？ 更少的维护和更多的内容生产！ Kindly 的人工智能将建议新的训练数据，您只需单击按钮即可接受。 易于定制 聊天机器人无需编码即可适应您的品牌！ 不仅仅是按钮 Kindly 的聊天机器人可以回答特定问题，而不是强迫用户选择甚至可能不相关的按钮。 多种语言 用一种语言训练...
Sendbird
sendbird.com
Sendbird 相信对话是建立客户关系的核心。因此，我们为跨聊天、语音和视频的移动应用程序构建了世界上最成熟的对话平台。 Virgin Mobile、Hinge 和 Paytm 等行业领导者每月使用 Sendbird 来提高数亿用户的交易量和忠诚度。事实上，Sendbird 为超过 3 亿月度活跃用户的应用内对话提供支持，每月向 1200 个全球客户发送超过 70 亿条消息。演示 Sendbird 的实际应用：https://sendbird.com/products/demos Sendbird 总部位于加利福尼亚州圣马特奥，得到了 re ICONIQ Growth、STEADFAST C...
Bot Libre
botlibre.com
与数千个人工智能机器人聊天，或创建您自己的人工智能机器人 Bot Libre 允许您创建自己的聊天机器人、训练它们并与其他人分享。 与我们开放的机器人目录中的数千个机器人聊天。与想要成为你朋友的机器人、想要成为你女朋友或男朋友的机器人、想要统治世界的机器人、模仿历史或名人的机器人聊天。 Bot Libre 还支持聊天室、实时聊天和论坛。您甚至可以将聊天机器人添加到聊天室。 将您的机器人连接到社交媒体、Facebook、Twitter、IRC、电子邮件、Telegram、短信等。 您可以用多种不同的语言进行真实的语音和语音聊天。 从我们的头像库中选择您的机器人的图像、视频或 3D 动...
BotStar
botstar.com
BotStar 是一个综合性聊天机器人平台，可以轻松构建、开发和完善自动化系统来处理查询和生成潜在客户。 BotStar 提供多种功能，例如使用内置内容管理系统管理富媒体内容以及收集用户数据以发送到其他 CRM 系统。 BotStar 附带一个内置代码编辑器，可让程序员在聊天流上下文中执行复杂的代码。 与经验丰富的团队和最新技术一起构建您完美的聊天机器人。
Botsify
botsify.com
Botsify 是一个平台，供个人和企业在不知道如何编码的情况下创建自己的智能聊天机器人。 人们自己比任何人都更了解自己的业务，作为业务案例专家，他们可以自动执行常见问题解答、客户支持、填写表格以及从人们那里收集数据等任务。 我们的目标是改变商业、教育和人机界面与任何科技产品的对话。我们将对话/用例自动化，以便人们现在可以进行计算机谈话/表演/接受屏幕上的人的指示。我们以颠覆性的方式践行成为最好的使命，并推出新的语音产品！
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot 是一个智能 AI 虚拟助理平台，可大规模改善和自动化客户、员工和代理的体验。 SnatchBot 平台通过基于消息的界面简化了业务工作流程和通信，无需任何编码技能。借助我们的全渠道平台，SnatchBot 的工具支持聊天机器人的整个生命周期，从托管、开发和测试到部署、在您的首选渠道（例如您的网站、WhatsApp、Messenger 等）上发布。我们所有的聊天机器人都包括 NLP、ML 和语音识别。该平台提供强大的管理功能，以及符合所有监管要求的可扩展和企业级安全性。 借助 SnatchBot 的全渠道，您可以指定用户访问您的聊天机器人的渠道。此外，您可以使用单个 API...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate 是一个人工智能驱动的客户服务自动化平台，旨在提供卓越的客户体验。其主要功能包括能够使用生成式人工智能聊天机器人和实时聊天来实现客户服务自动化。 该平台有助于有效扩展和自动化客户沟通。该工具包括“Kompose Chatbot Builder”和“Generative AI Chatbot”，用于设计和实施针对特定业务需求定制的 AI 聊天机器人。 凭借其 Dialogflow 集成功能，它可以帮助企业简化聊天机器人的创建流程。其他功能包括常见问题解答聊天机器人、实时聊天以及针对电子商务、医疗保健、教育和银行等特定行业的解决方案。 可以与流行平台集成，增强全渠道消息...
500apps
500apps.com
500apps 的 CRM.io 是一款先进的 CRM 软件，可通过最好的基于云的客户关系管理软件来推动更多销售并更快地发展您的业务。每个用户只需 14.99 美元即可访问 50 个应用程序。 特征： 1. 潜在客户管理：潜在客户管理软件可以在一个中心位置添加和管理所有潜在客户。使用一流的联系人管理功能轻松管理客户信息并培养客户关系。以更少的工作完成更多交易。 2. 联系人管理软件：CRM.io 的联系人管理软件可以从一个中心位置管理客户信息并发展更牢固的客户关系。 3. 账户管理软件：智能账户管理软件了解客户的业务需求，并通过对销售活动中关键客户的战略视角赢得更多交易。 4. 交易管理：交...
Lindy
lindy.ai
Lindy 是一位人工智能助理，旨在管理您的日常任务，并充当忙碌的专业人士的行政助理。 Lindy AI 代理与您现有的工具集成，并具有自动化日常工作所需的个性化环境。 无论您是在寻找 * 自动化行政助理，用于整理电子邮件和计划旅行 * 抄写员抄写医疗记录 * 用于自动化客户支持的聊天机器人 * 或为您的业务职能和团队定制解决方案... 有一个林迪适合你。 如果没有，您可以在几分钟内构建一个专门构建的人工智能代理，无需一行代码。
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — 适用于 Facebook、Instagram、电子商务、短信/电子邮件和社交媒体营销 (SaaS) 的 AI 聊天机器人 ChatPion 是一款一体化解决方案，旨在提升您在营销、销售、自动化和电子商务业务等各个领域的业务。我们的平台拥有先进的人工智能聊天机器人创建者和直观的拖放流程构建器，无需编码技能。与 Facebook Messenger 和 Instagram DM 轻松集成，确保持续沟通。 ChatPion 拥有一个功能齐全、引人注目的电子商务平台，可以在 Messenger Bot 中销售您的产品并接受付款。此外，电子商务平台可以在浏览器上打开。除了 Mes...
Gupshup
gupshup.io
Gupshup 是一套人工智能驱动的工具，专注于通过对话自动化增强客户参与度。它包含各种用于创建和管理自动化聊天机器人以进行不同客户交互的工具。 这些工具旨在自动化客户参与的各个方面，包括获取、营销、商务和支持，所有这些都旨在最大化客户终身价值并最小化服务成本。 主要功能包括 Conversation Cloud（一种用于客户体验管理的高级解决方案）和 ACE LLM（提供生成式 AI 功能）。 Gupshup 还提供多渠道消息传递工具，包括预先批准的 WhatsApp 模板，促进与客户的实时双向对话。 除了聊天机器人工具外，Gupshup 还提供 Campaign Manager、Bo...
SentiOne
sentione.com
SentiOne 是一个人工智能客户服务自动化平台。该工具使用专有算法监控全球互联网（社交媒体、门户网站、论坛和博客），收集公众提及的内容，并自动分析它们以获取消费者见解。集成的交互模块允许客户服务团队管理多个渠道的在线对话并直接从一个平台进行响应。
Tars
hellotars.com
Tars 帮助营销和客户服务团队优化他们的转化渠道，自动化他们的客户服务交互，并使用聊天机器人重新定义他们的客户体验。 在聊天机器人或对话式登陆页面上，访客会看到一个自动聊天机器人，它会通过文本开始更加人性化的对话，仅向他们提供有关您的产品/服务的相关信息，并在正确的时间询问他们的联系信息。 通过这种方法，用户不会被典型静态登录页面上列出的所有信息淹没，他们可以专注于与聊天机器人进行一次对话。这增加了用户提供信息并将其转化为您的潜在客户的机会。 受到沃达丰、美国运通、博世、加州大学、Adobe、戴姆勒等 500 多个全球品牌的信赖。 Tars 拥有世界上最大的聊天机器人模板库，拥有超过...
bant.io
bant.io
一体化潜在客户开发和销售加速平台，可通过数据驱动的实验帮助您实现客户获取自动化，让失败成为不可能。
Conversed.ai
conversed.ai
通过我们的对话式 AI PaaS 平台，我们设计、开发和优化聊天机器人和语音机器人，以自动回答员工的问题和请求，通过对话式商务推动业务目标，并实现客户服务自动化。 我们的聊天机器人在客户的网站或应用程序、Messenger、WhatsApp、微信、KakaoTalk、MSFT Teams 或任何其他聊天或语音平台上运行。 在为所选平台开发人工智能驱动的聊天或语音解决方案后，我们帮助客户优化机器人的性能，以实现最高的员工满意度、最大的投资回报或最大的成本节省。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 是移动消息传递和聊天商务创新领域的先驱。 Clickatell 聊天商务平台通过便利的消息传递、安全且大规模地提供创新、直观的对话式商务旅程，使品牌能够与消费者联系、互动和交易。全球品牌使用 Clickatell 值得信赖的聊天商务平台来降低成本，同时最大化价值并提升消费者生命周期各个阶段的客户体验。 Clickatell 总部位于湾区，并在加拿大、南非和尼日利亚设有办事处。了解更多信息，请访问 www.clickatell.com。
Userbot
userbot.ai
人工智能驱动的客户体验平台中的用户机器人，由人类为人类打造。 得益于我们专有的人工智能技术的力量，您可以通过我们的对话式人工智能界面和数字人类提供身临其境的全渠道体验。通过自动化公司与人员之间的对话，我们还为您的客户服务、销售和营销团队提供了独特的工具。
Steamship
steamship.com
使用我们的 Python SDK 构建 AI 代理，并轻松将其部署到云端。访问无服务器云托管、矢量搜索、网络钩子、回调等。
Botbiz
botbiz.io
借助更好的 WhatsApp Business API 解决方案更快地发展您的业务： * 简单的聊天机器人构建器 * 批量广播 * 共享团队收件箱 * 模板消息 * 用户输入流程 * 团队成员 * Webhook 工作流程 * 网页表单集成 * 短信和电子邮件集成 * 自动回复集成 * WooCommerce 集成 * Shopify 集成 * Botbiz API 端点 * 管理和细分订阅者 * 电子商务商店 * 出站 Webhook
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Message Services (GMS) 是全球企业和移动运营商值得信赖的通信服务提供商。 GMS 的 CPaaS 解决方案使品牌能够通过单一 API 和自助服务平台统一多渠道客户沟通。与之相辅相成的是人工智能驱动的聊天机器人和 CCaaS 平台，使品牌能够在任何接触点建立引人入胜的双向 24/7 沟通，从而显着增强客户体验。作为移动运营商的重要合作伙伴，GMS 通过优化 A2P、P2P 和 P2A 流量交换，同时防止短信和语音欺诈，增强其消息业务并保护收入。 GMS 成立于 2006 年，是安全、合法和透明消息传递的领导者和行业大使。其总部位于瑞士巴尔，在全球设有区域办事处...
WideBot
widebot.net
WideBot 是中东和北非地区领先的以阿拉伯语为重点的对话式人工智能聊天机器人构建平台。 我们的使命是为企业提供像人类一样聊天的人工智能机器人，以便他们能够与客户建立牢固的关系，并通过无缝的个性化体验最大化他们的成果。 我们提供从数据培训和构建、定制和优化到托管和维护的基本到全面的解决方案，并提供持续的技术支持。
The Bot Platform
thebotplatform.com
开始打造更好的员工体验。 Bot Platform 易于使用的无代码平台允许任何人在 Microsoft Teams、Facebook 的 Workplace 和 Messenger 等通信渠道上构建自己的机器人、数字助理和自动化工作工具。在可信、安全和可扩展的环境中轻松构建应用程序、自动化工作流程并将流程集成到员工和客户使用的通信渠道和数字环境中。 从可编辑模板开始或从头开始构建机器人，以帮助提高员工敬业度和生产力。创建定制识别计划、新入职助理、领导力问答应用程序、员工创新工具、发送脉搏调查、衡量公司士气、提供个性化学习计划、自动回答常见问题解答或自动帮助台查询。 无论您想要构建什么...
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI 是用于参与基于语音和文本的对话应用程序的最佳机器人构建平台。无需编程，只需几分钟即可构建您的机器人！
BotSpace
bot.space
BotSpace 是一个快速发展的早期 B2B 平台，供企业在 Whatsapp 上实现客户支持和互动自动化。 通过我们基于 WhatsApp Business API 构建的尖端客户互动软件，企业现在能够进行个性化对话、轻松访问并与客户进行大规模实时互动！ 这是通过 BotSpace 易于使用的平台实现的，该平台可以立即构建并运行。因此，中小型企业迅速接受了该平台，在推出后的短短一年内，来自 13 个国家/地区的数千名客户现在正在使用 BotSpace。
LivePerson
liveperson.com
LivePerson 是企业对话领域的全球领导者。包括 HSBC、Chipotle 和 Virgin Media 在内的数百个全球领先品牌使用我们的对话云平台安全、负责任地与数百万消费者互动。我们每月支持十亿次对话交互，提供独特的丰富数据集和安全工具，以释放生成式人工智能和大型语言模型的力量，从而实现更好的业务成果。借助 LivePerson 的解决方案，您可以了解客户的需求、连接到正确的渠道、协助您的客服人员并采用人工智能驱动的自动化——所有这些都是为了服务您的企业和客户。我们将这种良性循环称为“对话飞轮”，它是我们所做一切的核心。
Konverse AI
konverse.ai
Konverse 是一个会话参与和聊天机器人平台，可帮助您跨 WhatsApp、Instagram、Facebook、实时聊天、Google 我的商家等构建、管理和部署自动参与机器人。
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks 是一个全栈对话式 AI 平台，提供一套用于为各种应用程序构建、部署和管理 GenAI 聊天机器人的工具。 它提供的功能包括用于设计聊天机器人工作流程的拖放界面、用于理解用户输入的自然语言处理功能、与 WhatsApp 等流行消息平台的集成、用于监控聊天机器人性能的分析以及适用于 Web 和移动环境的部署选项。 我们都见过典型的网站聊天机器人。幸运的是，生成式人工智能的潜力远远超过了这些基本的聊天机器人本身所能完成的事情。 BotStacks 更进一步，支持高级聊天功能，以便客户可以直接从移动应用程序中实现这些下一代聊天机器人。 BotStacks 正在为 GenAI...
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio 是一个尖端的 SaaS 平台，使企业能够轻松构建智能对话。无需编码 - 这是一个用户友好的平台，利用包括 GPT 在内的最佳人工智能技术来增强您的对话体验。我们的工具可确保人工智能的安全使用并保护您的品牌和客户。 Humley Studio 超越基本的聊天机器人。创建自适应、动态的对话体验，将客户互动转变为增长引擎。简化运营、提供个性化体验并始终处于客户参与的最前沿。 一小时内免费构建您的第一个对话助手。
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat 是一个对话式人工智能平台。它使客户服务更加高效，让客户满意。任何人都可以构建自己的智能虚拟助手（即智能人工智能聊天机器人），并在不到一个小时的时间内将其设置为客户支持自动化。 产品提供的价值： 提高消息传递渠道中的客户支持效率。 * 测量并提高分辨率。 * 减少座席工作量，将常见问题解答留给人工智能。 * 提高聊天中的偏转率。 * 将重复性任务置于自动驾驶状态。 * 将聊天解决数据交叉引用到您的呼叫中心数据。 让顾客开心 * 24/7 立即回答问题 * 意图检测和自然语言理解。 * 衡量人工智能答案质量。 * 每种语言的答案。 * 通过内置实时聊天进行机器人与人类的切...
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
将您的聊天机器人升级到一个新的水平！ Sinch 的先进聊天机器人技术 Chatlayer 让您有机会轻松开始更复杂的聊天机器人项目和人工智能。 当您已经使用 Sinch Engage 时，您可以将 Sinch Engage 聊天机器人与 Chatlayer by Sinch 无缝连接，并为您的客户升级聊天机器人体验。 无论您是小型企业还是大型企业，借助 Sinch Engage + Chatlayer，您都可以增强您的对话能力。
Botsup
botsup.io
借助 Botsup，全球用户可以在 WhatsApp 上构建 AI 聊天机器人以增加销量。 Botsup 允许公司通过 WhatsApp 向消费者提供引人入胜的购物体验。例如，您可以通过 Botsup 的 API 以编程方式从系统发送个性化通知，并吸引他们购买您的产品。
UChat
uchat.au
UChat 是一个综合性聊天机器人平台，旨在帮助企业实现运营自动化。其定义特征之一是其无代码性质，这使企业能够在没有任何编程知识的情况下创建自己的聊天机器人。 UChat 被认为是一个基于视觉的平台，它实现了拖放流程构建器，使用户能够直观地设计和部署复杂的对话流程。 此外，UChat 提供了跨各种平台的覆盖范围，并承诺吸引无论身在何处的客户。支持的渠道包括但不限于 Facebook Messenger、WhatsApp、Google Business Messenger、Telegram、SMS、Voice、Line、Viber、微信、Slack 和电子邮件。此外，UChat 结合人工智能...
Ivy.ai
ivy.ai
Ivy.ai 超越了聊天机器人领域，成为一个可扩展的、人工智能驱动的通信平台，彻底改变了客户支持。作为行业领导者，Ivy 提供专为高等教育、医疗保健、政府和私营部门量身定制的高智商聊天机器人解决方案，提供丰富的功能集，通过 24/7 自主全渠道扩大信息访问、减少员工工作量并提高运营效率支持。借助尖端的人工智能，Ivy 的聊天机器人可以跨网络、短信、语音和电子邮件协调个性化的对话式帮助，将支持交互重塑为无缝的智能对话。
Hubtype
hubtype.com
Hubtype 正在为沟通的新时代铺平道路，在这个时代，品牌可以以一种无摩擦、有意义且鼓舞人心的方式与客户进行沟通。 Hubtype 使公司能够通过对话应用程序大规模地进行简单、有意义且以客户为中心的对话；一项超越聊天机器人的新技术，结合了最好的图形界面（如网站和移动应用程序），提供出色的用户体验和最好的消息应用程序（如 WhatsApp、FB Messenger 等）或网络聊天。
Joonbot
joonbot.com
Joonbot 是一款无代码且易于使用的聊天机器人构建器，可提高您的转化率。借助 Joonbot，您可以立即引导、收集并向受众推送信息。一些用例： 获得更多合格的潜在客户 增加销售额 自动化客户解决方案
Parallel AI
parallellabs.app
了解并行 AI——专为现代企业量身定制的尖端解决方案。借助并行 AI，为每个特定任务选择最合适的 AI 模型，确保无与伦比的效率和准确性。我们的平台与您现有的知识库无缝集成，创造出了解情况并准备好应对您的业务挑战的人工智能员工。无论是快速开展稳健的研究项目还是按需提供专家咨询，Parallel AI 都能为您的企业配备虚拟专家，让您可以随时随地进行聊天。
NoForm.aI
noform.ai
您是否厌倦了因繁琐的潜在客户表格而失去潜在客户，导致他们离开您的业务？借助出色的人工智能销售助手，将您的潜在客户开发和转化率提升到新的高度！ NoForm.AI 是您最好的基于 GPT-4 的销售代理，只需 3 分钟即可与您的数据成为朋友。 是什么让 NoForm.AI 脱颖而出？ * 提高参与度。 NoForm.A 提供即时答案，对访问者进行资格预审，并高效地为您收集联系方式。 * 对您的访客进行资格预审。 通过专注于准备进行购买的潜在客户而不是在可能不会实现的潜在客户上投入时间来最大化您的努力。 * 提高潜在客户转化率。 忘记典型的网站表单，通过个性化的人工智能销售助理将您的潜在客户转...
My AskAI
myaskai.com
My AskAI 是您的 AI 客户支持聊天机器人，24/7 全天候可用，可在您的网站上或通过电子邮件为您的客户提供即时答案。 根据您公司的知识进行培训，您的聊天机器人可确保您的客户始终能够回答他们的问题，并在无法回答时将其转交给您的（人类）团队，从而实现两全其美并提高客户满意度和保留率。 通过 AI 洞察立即找出您的常见问题或疑问，这样您就可以花更少的时间在一般查询上，而将更多的时间用于开发产品。 我们发现，平均 79% 的对话由 AI 直接解决用户之间的问题，从而节省了数千小时的支持时间，这些时间可以用于更具战略性的机会。 使用 My AskAI，一夜之间将您的支持请求减少 5...
Juji Studio
juji.io
无代码认知 AI 聊天机器人构建器 Juji Studio 将认知人工智能和计算心理学与直观的图形用户界面 (GUI) 相结合，使任何人都可以创建、部署和管理他们的自定义认知人工智能聊天机器人，无需任何代码和 IT 资源。轻松实现 100 倍的价值实现时间。 与任何其他人工智能聊天机器人不同，认知人工智能聊天机器人具有先进的人类软技能。凭借这些技能，他们可以积极倾听用户的意见并做出同理心的回应。他们还可以从言外之意中自动推断出每个用户的独特特征，例如 Big 5 人格特质和软技能，并利用这些洞察力为每个用户提供深度个性化的服务。 Juji Studio 已用于自动化各种复杂的人员参与任务，...
FosterFlow
fosterflow.com
我们为公司和小型团队提供最强大的人工智能模型的聊天界面。
Arsturn
arsturn.com
在当今快节奏的数字世界中，企业不断寻求与客户互动的创新方式。 Arsturn AI 作为一种尖端解决方案出现，提供可以轻松集成到您的网站中的自定义 ChatGPT 聊天机器人。只需一分钟的设置，Arsturn AI 承诺通过提供即时支持和增强用户体验，彻底改变企业与访客互动的方式。 Arsturn AI 利用对话式 AI 的力量为用户提供高度互动且响应迅速的聊天机器人。下面我们来看看底层机制： * 利用先进的自然语言处理 (NLP) 来理解和响应用户查询。 * 适应您的品牌声音，以保持沟通的一致性。 * 提供实时交互，确保网站访问者立即获得帮助。 Arsturn AI 的 ChatGPT ...
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot 是一个人工智能平台，与 Facebook 的营销 API 团队合作开发。它将自动找出哪些汽车以最低的每次点击成本最受关注，并首先展示这些广告以降低成本。 SocialBot 会在每位买家的 Facebook 新闻源中添加他们最有可能点击的汽车。通过我们的智能微定位，SocialBot 的广告点击率比行业平均水平高 250%，而平均成本仅为 18%。
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai 是一个 API，可让开发人员轻松构建可对话的应用程序和设备。任何应用程序、任何设备都可以使用 Wit.ai 获取用户的自然语言输入（语音或短信）并将其转换为命令。
QBox
qbox.ai
QBox 是一个优秀的工具，它提供了一个全面的、可定制的应用程序来测试对话式人工智能应用程序。它简化并加速了测试过程，提高了准确性，并帮助用户提供高质量的数字助理。 QBox 通过可视化和了解聊天机器人训练数据的执行情况和不执行情况以及原因（针对您选择的 NLP 提供商）来分析和基准测试您的聊天机器人训练数据。它将测试、理解并修复您的聊天机器人模型——这一切都在几分钟内完成。 QBox，有助于提高聊天机器人的准确性，让您 100% 放心部署。