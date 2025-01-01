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机器人检测和缓解软件可帮助公司防范未经授权的机器人活动和攻击。机器人可用于通过 DDoS 攻击破坏网站、窃取数据或进行欺诈交易。这些解决方案旨在检测机器人活动、识别有害机器人并阻止它们与网站、应用程序或网络交互。公司依靠这些工具来确保其系统在攻击期间保持运行并防止机器人实现其恶意目标。 虽然机器人检测和缓解工具可能与 DDoS 防护软件共享一些功能，但它们通过针对各种与机器人相关的活动而不是只关注一种类型的攻击来提供更广泛的保护。同样，虽然点击欺诈软件也具有重叠的功能，但它专门针对并防御按点击付费 (PPC) 广告中的欺诈性点击，这只是机器人检测和缓解工具解决的众多威胁之一。
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Castle
castle.io
Castle是一款身份和欺诈风险管理平台，帮助安全团队在注册、登录和交易时发现、调查和处理欺诈。
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint是一个设备智能平台，帮助开发者构建高效的欺诈检测解决方案，提供稳定的访客ID和实时决策的API。
Fastly
fastly.com
Fastly是一个边缘云平台，为开发者提供内容交付网络、图像优化、视频流、云安全和负载均衡服务。
Akamai
akamai.com
Akamai是一个领先的内容分发网络和云服务提供商，提供快速、安全的在线体验与强大的数据处理能力。
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha是一个隐私优先的安全工具，通过挑战响应测试保护网站免受机器人和滥用。支持多平台集成，提供不同版本以满足安全需求。
Stytch
stytch.com
Stytch是一个身份验证平台，提供无密码身份验证和各种安全选项，支持Web和移动应用程序的快速集成。
CHEQ
cheq.ai
CHEQ应用程序通过先进算法和实时监控，检测并阻止无效流量和恶意用户，确保数据安全和营销效果。
Imperva
imperva.com
Imperva是一个安全平台，提供Web应用防火墙、DDoS保护、API安全、数据监控及Cloud WAF，帮助保护数字资产免受网络威胁。
Friendly Captcha
friendlycaptcha.com
友好的CAPTCHA应用程序通过创新的验证码解决方案保护网站免受垃圾邮件和滥用，同时简化用户体验，确保隐私。
Synthient
synthient.com
Synthient是一款分析访客流量的安全平台，旨在识别恶意与安全流量，提供实时监控与管理网站安全的工具。
Edgio
edg.io
Edgio是一个综合平台，提供快速、安全的在线内容交付，支持静态和动态网站，具备强大的缓存和安全功能，适用于各种Web开发框架。
DataDome
datadome.co
DataDome 是一款网络安全应用，专门保护网站和应用免受恶意流量和攻击，提供实时监控、恶意流量识别及用户行为分析。
GeeTest
geetest.com
GeeTest是一款CAPTCHA和机器人管理应用，保护网站和应用免受自动攻击，如凭证填充和网络抓取。支持多种验证模式，提升安全性。
Netacea
netacea.com
Netacea 是一个防护应用，可检测和防止针对在线品牌的复杂机器人攻击，保护网站、应用和API免受恶意活动。
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