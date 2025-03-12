机器人检测和缓解软件 - 最热门应用

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机器人检测和缓解软件可帮助公司防范未经授权的机器人活动和攻击。机器人可用于通过 DDoS 攻击破坏网站、窃取数据或进行欺诈交易。这些解决方案旨在检测机器人活动、识别有害机器人并阻止它们与网站、应用程序或网络交互。公司依靠这些工具来确保其系统在攻击期间保持运行并防止机器人实现其恶意目标。 虽然机器人检测和缓解工具可能与 DDoS 防护软件共享一些功能，但它们通过针对各种与机器人相关的活动而不是只关注一种类型的攻击来提供更广泛的保护。同样，虽然点击欺诈软件也具有重叠的功能，但它专门针对并防御按点击付费 (PPC) 广告中的欺诈性点击，这只是机器人检测和缓解工具解决的众多威胁之一。