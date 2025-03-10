机器人检测和缓解软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
机器人检测和缓解软件可帮助公司防范未经授权的机器人活动和攻击。机器人可用于通过 DDoS 攻击破坏网站、窃取数据或进行欺诈交易。这些解决方案旨在检测机器人活动、识别有害机器人并阻止它们与网站、应用程序或网络交互。公司依靠这些工具来确保其系统在攻击期间保持运行并防止机器人实现其恶意目标。 虽然机器人检测和缓解工具可能与 DDoS 防护软件共享一些功能，但它们通过针对各种与机器人相关的活动而不是只关注一种类型的攻击来提供更广泛的保护。同样，虽然点击欺诈软件也具有重叠的功能，但它专门针对并防御按点击付费 (PPC) 广告中的欺诈性点击，这只是机器人检测和缓解工具解决的众多威胁之一。
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Castle
castle.io
Castle是一款身份和欺诈风险管理平台，帮助安全团队在注册、登录和交易时发现、调查和处理欺诈。
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint是一个设备智能平台，帮助开发者构建高效的欺诈检测解决方案，提供稳定的访客ID和实时决策的API。
Fastly
fastly.com
Fastly是一个边缘云平台，为开发者提供内容交付网络、图像优化、视频流、云安全和负载均衡服务。
Akamai
akamai.com
Akamai是一个领先的内容分发网络和云服务提供商，提供快速、安全的在线体验与强大的数据处理能力。
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha是一个隐私优先的安全工具，通过挑战响应测试保护网站免受机器人和滥用。支持多平台集成，提供不同版本以满足安全需求。
CHEQ
cheq.ai
CHEQ应用程序通过先进算法和实时监控，检测并阻止无效流量和恶意用户，确保数据安全和营销效果。
Stytch
stytch.com
Stytch是一个身份验证平台，提供无密码身份验证和各种安全选项，支持Web和移动应用程序的快速集成。
Imperva
imperva.com
Imperva是一个安全平台，提供Web应用防火墙、DDoS保护、API安全、数据监控及Cloud WAF，帮助保护数字资产免受网络威胁。
Friendly Captcha
friendlycaptcha.com
友好的CAPTCHA应用程序通过创新的验证码解决方案保护网站免受垃圾邮件和滥用，同时简化用户体验，确保隐私。
Synthient
synthient.com
Synthient是一款分析访客流量的安全平台，旨在识别恶意与安全流量，提供实时监控与管理网站安全的工具。
Edgio
edg.io
Edgio是一个综合平台，提供快速、安全的在线内容交付，支持静态和动态网站，具备强大的缓存和安全功能，适用于各种Web开发框架。
DataDome
datadome.co
DataDome 的机器人和在线欺诈防护以无与伦比的准确性和零妥协来阻止攻击。我们的平台由多层机器学习提供支持，每天分析 5 万亿个信号，并实时适应和扫描每个请求。 2023 年，DataDome 阻止了超过 3160 亿次欺诈攻击。全球领先企业（包括 Tripadvisor 和 Foot Locker）信任 DataDome 来保护其网站、移动应用程序和 API 免受帐户欺诈、支付欺诈、撞库、DDoS、广告欺诈等侵害。 DataDome 凭借创纪录的价值实现时间，提供透明的见解、24/7 SOC 专业知识、轻松部署和 50 多个集成。该解决方案不会给受保护的端点增加任何延迟，借助 26 个以上的区域 PoP 和自动扩展技术，可以在 2 毫秒内响应每个请求。 DataDome 对消费者来说是无摩擦的，同时提供最佳保护，并提供唯一安全、用户友好且符合隐私的验证码和设备检查，这是第一个隐形替代方案。 DataDome 提供额外的解决方案，专门用于打击帐户和广告欺诈。 DataDome Ad Protect 可检测广告欺诈，使营销人员能够优化其营销活动。 DataDome 的帐户保护解决方案通过分析用户意图，提供全面的保护，防止人为驱动和机器人驱动的帐户欺诈。
GeeTest
geetest.com
GeeTest 是一家验证码和机器人管理提供商，可保护网站、移动应用程序和 API 免受自动机器人驱动的攻击，例如 ATO、撞库、网络倒卖等。GeeTest 自 2012 年以来一直在开发人机机器人验证技术，并应用了一系列人工智能和深度学习模型（例如图卷积神经网络）到 GeeTest CAPTCHA 的结合，可实现更准确的检测和更好的用户体验。目前，每天处理 29 亿条验证码请求，服务区块链、网络游戏、电商等行业超过 32 万家企业。GeeTest 验证码自 2020 年以来连续第三年获得 Gartner 和 Forrester 市场报告认可。
Netacea
netacea.com
Netacea 机器人防护可检测并防止针对在线品牌的复杂机器人攻击。 Netacea 机器人管理位于技术基础设施的最边缘，无需使用代理，它将跨 API、应用程序和网站的所有流量的无与伦比的可见性与不断发展的检测、响应和威胁情报功能相结合。其结果是为高流量企业提供更有效的自动化机器人防护。 Netacea 机器人防护可为全球最大的在线品牌检测、缓解和防止复杂的机器人攻击。防止暴力攻击，例如帐户接管、撞库、支付滥用、API 攻击和在线欺诈。通过单一低代码无代理部署，Netacea 允许品牌分析 Web、应用程序和 API 上的所有流量源，以检测并阻止自动威胁，避免它们对您的企业或客户造成损害。