机器人检测和缓解软件 - 最热门应用 - 毛里求斯

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
机器人检测和缓解软件可帮助公司防范未经授权的机器人活动和攻击。机器人可用于通过 DDoS 攻击破坏网站、窃取数据或进行欺诈交易。这些解决方案旨在检测机器人活动、识别有害机器人并阻止它们与网站、应用程序或网络交互。公司依靠这些工具来确保其系统在攻击期间保持运行并防止机器人实现其恶意目标。 虽然机器人检测和缓解工具可能与 DDoS 防护软件共享一些功能，但它们通过针对各种与机器人相关的活动而不是只关注一种类型的攻击来提供更广泛的保护。同样，虽然点击欺诈软件也具有重叠的功能，但它专门针对并防御按点击付费 (PPC) 广告中的欺诈性点击，这只是机器人检测和缓解工具解决的众多威胁之一。
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Castle
castle.io
Castle 是一个身份和欺诈风险管理平台。我们帮助安全和欺诈团队发现、调查、报告并最终阻止注册、登录和交易过程中的欺诈行为。我们的 SDK 与您的应用程序代码集成，之后安全和欺诈分析师使用我们的网站来监控和管理攻击和欺诈。
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint 是适用于大规模 Web 和移动应用程序的领先设备智能平台，可帮助开发人员构建一流的欺诈检测解决方案。指纹的准确率高达 99.5%，访客 ID 稳定，可持续数月而不是数天，通过简单的 API 调用即可快速做出实时决策，并可通过设备智能进行操作，使用户能够做出更明智的决策。
Fastly
fastly.com
Fastly是一家美国云计算服务提供商。它将其网络描述为边缘云平台，旨在帮助开发人员将其核心云基础设施扩展到网络边缘，更接近用户。 Fastly 边缘云平台包括其内容交付网络 (CDN)、图像优化、视频和流媒体、云安全和负载平衡服务。 Fastly 的云安全服务包括拒绝服务攻击防护、机器人缓解和 Web 应用程序防火墙。 Fastly Web 应用程序防火墙使用开放 Web 应用程序安全项目 ModSecurity 核心规则集及其自己的规则集。 Fastly 平台构建在 Varnish 之上。
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha 是排名第一的隐私优先机器人缓解平台。 hCaptcha Enterprise 在检测和缓解欺诈和滥用方面提供无与伦比的准确性，并提供全面的解决方案来保护在线财产免受自动和半自动攻击。 hCaptcha 解决方案保护每个行业的类别领导者，包括许多最大的企业和政府。强大且低摩擦的挑战平台与现代机器学习相结合，提供一流的准确性、可扩展性和高级安全性，以保护组织。 hCaptcha 独特的边缘驱动架构使所有数据保持短暂性，并处理来自 250 多个位置的请求，确保数据和处理发生在离用户非常近的地方。该平台还提供先进的企业级功能，如私人学习、零 PII 模式、零摩擦和被动学习
Akamai
akamai.com
Akamai 是一家领先的内容交付网络 (CDN) 和云服务提供商，专注于优化用户和企业的在线体验。 主要特点： * 内容交付：Akamai 加速 Web 内容和应用程序的交付，确保全球用户快速可靠的访问。 * 安全解决方案：该平台提供强大的安全功能，包括 DDoS 防护和 Web 应用程序防火墙，以防范在线威胁。 * 边缘计算：Akamai 利用边缘计算来处理更靠近用户的数据，从而提高性能并减少延迟。 * 可扩展性：企业可以利用 Akamai 针对不同需求量身定制的灵活解决方案轻松扩展其在线运营。
Stytch
stytch.com
Stytch 是为开发人员构建的最强大的身份平台。凭借设备指纹识别和帐户防盗用身份验证等高级功能，Stytch 提供基础设施，使您公司的身份和访问管理安全、可靠且可扩展。 Stytch 为 B2C 和 B2B 提供 CIAM 解决方案，包括防泄露密码、无密码身份验证流程、MFA、使用 SAML 和 OIDC 的 SSO，以及欺诈和风险保护。
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula 提供企业级 Web 应用程序防火墙来保护您的网站免受最新威胁、智能且即时有效的 360 度反 DDoS 解决方案（第 3-4 层和第 7 层）、全球 CDN 来加快您网站的加载速度最大限度地减少带宽使用以及一系列性能监控和分析服务，以提供有关网站安全和性能的见解。
Friendly Captcha
friendlycaptcha.com
符合 GDPR 的机器人防护。 从初创公司到大型企业，组织都使用友好验证码来保护其网站和在线服务免受垃圾邮件和滥用。友好的验证码尊重用户的隐私并自动工作，因此您的用户无需执行任何操作。
Synthient
synthient.com
Synthient 提供针对欺诈和自动化流量的领先检测。为您提供无与伦比的访客洞察，让您能够跟踪您关心的数据点。
CHEQ
cheq.ai
进入市场安全领域的领导者。a最近的研究表明，超过 27% 的互联网流量是无效的，每年造成 420 亿美元的损失。而且情况只会变得更糟。在当今的数字环境中，任何能够访问互联网的人都可以随时随地对任何网站造成重大损害，无论特定行业或国家/地区。 CHEQ Essentials 运行先进的算法和实时监控功能来检测和阻止这些有害源造成巨大损害。每次访问都会经过 2,000 多次行为测试，如果检测到无效 - 我们会阻止它。一旦您实施了 CHEQ Essentials，您的整个营销周期就会变得纯粹而干净。这意味着您将像昨天一样做同样的事情，但不会为那些浪费和有害的访问以及欺诈点击付费。 借助领先的市场进入...
Edgio
edg.io
Edgio（纳斯达克股票代码：EGIO）帮助公司更快、更安全、更可控地提供在线体验和内容。我们的开发人员友好型、全球规模的边缘网络与我们完全集成的应用程序和媒体解决方案相结合，为交付高性能、安全的网络资产和流媒体内容提供了单一平台。通过这个完全集成的平台和端到端边缘服务，公司可以更快、更安全地交付内容，从而提高整体收入和商业价值。所有服务都在我们拥有 250 Tbps 带宽容量的私有全球网络边缘运行。我们处理所有网络流量的 5%，并且正在快速增长。 Edgio 受到 TD Ameritrade、Plus500、Solvay Bank、雅虎、Shoe Carnival、加拿大冰球联盟、World...
GeeTest
geetest.com
GeeTest 是一家验证码和机器人管理提供商，可保护网站、移动应用程序和 API 免受自动机器人驱动的攻击，例如 ATO、撞库、网络倒卖等。GeeTest 自 2012 年以来一直在开发人机机器人验证技术，并应用了一系列人工智能和深度学习模型（例如图卷积神经网络）到 GeeTest CAPTCHA 的结合，可实现更准确的检测和更好的用户体验。目前，每天处理 29 亿条验证码请求，服务区块链、网络游戏、电商等行业超过 32 万家企业。GeeTest 验证码自 2020 年以来连续第三年获得 Gartner 和 Forrester 市场报告认可。
Netacea
netacea.com
Netacea 机器人防护可检测并防止针对在线品牌的复杂机器人攻击。 Netacea 机器人管理位于技术基础设施的最边缘，无需使用代理，它将跨 API、应用程序和网站的所有流量的无与伦比的可见性与不断发展的检测、响应和威胁情报功能相结合。其结果是为高流量企业提供更有效的自动化机器人防护。 Netacea 机器人防护可为全球最大的在线品牌检测、缓解和防止复杂的机器人攻击。防止暴力攻击，例如帐户接管、撞库、支付滥用、API 攻击和在线欺诈。通过单一低代码无代理部署，Netacea 允许品牌分析 Web、应用程序和 API 上的所有流量源，以检测并阻止自动威胁，避免它们对您的企业或客户造成损害。
DataDome
datadome.co
DataDome 的机器人和在线欺诈防护以无与伦比的准确性和零妥协来阻止攻击。我们的平台由多层机器学习提供支持，每天分析 5 万亿个信号，并实时适应和扫描每个请求。 2023 年，DataDome 阻止了超过 3160 亿次欺诈攻击。全球领先企业（包括 Tripadvisor 和 Foot Locker）信任 DataDome 来保护其网站、移动应用程序和 API 免受帐户欺诈、支付欺诈、撞库、DDoS、广告欺诈等侵害。 DataDome 凭借创纪录的价值实现时间，提供透明的见解、24/7 SOC 专业知识、轻松部署和 50 多个集成。该解决方案不会给受保护的端点增加任何延迟，借助 26 个以...