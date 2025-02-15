书签管理软件 - 最热门应用 - 荷属圣马丁

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
书签管理器软件可帮助用户保存和组织网络内容和网站，以便将来轻松访问。这些工具与网络浏览器集成或在网络浏览器中运行，使用户无需单独的应用程序即可添加书签和重新访问内容。书签通常会在浏览器中突出显示，以防止保存的项目被忽略或丢失。各个领域的专业人士依靠书签管理器来存储并在需要时快速访问重要内容。
提交新应用
Raindrop.io
raindrop.io
多合一书签管理器。为了获得灵感，请稍后阅读媒体和其他内容。
Bookmark Llama
bookmarkllama.com
Bookmark Llama 是市场上最强大的书签共享工具，可通过 Chrome、Firefox 和 Edge 与任何人共享书签。
GoLinks
golinks.io
如今，公司使用超过 137 个应用程序。员工平均每周会浪费 19% 的工作时间来搜索信息。尽管努力组织资源，但仍然没有解决快速查找和共享信息的挑战 - 到目前为止！ GoLinks 通过将任何 URL 转换为简短易记的 .现在，您可以通过我们平台内置的生成人工智能支持的对话式搜索，即时访问每个问题的人工智能答案信息。现在，您可以使用 AI 显示公司信息，只需在我们的仪表板或 Slack 中输入任何问题，即可立即获得推荐的资源和 AI 答案。 GoLinks 将团队更直观地连接到他们日常访问的应用程序和信息。淘汰长 URL，并在浏览器、应用程序、视觉和对话中通过令人难忘的关键字分享知识。上下文切换已经成为过去，人类可读的 go 链接可以重定向到任何 Web 应用程序。
Atavi
atavi.com
Atavi.com 安全地托管您的书签，并在您执行同步后从任何 PC、智能手机或平板电脑提供快速访问。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是面向企业的安全电子邮件托管服务。它有一个内置的协作平台，使整个组织能够在 Inbox 内无缝共享和通信。它融合了经典电子邮件和现代协作工具，促进评论、点赞和分享的使用。 Zoho Mail 与所有其他 Zoho 应用程序以及流行的外部应用程序完美集成。
Toby
gettoby.com
书签适用于书籍，而不是浏览器。将您的浏览器选项卡组织到 Toby 中，这样您就可以一键访问关键资源，而不是七次。
Tefter
tefter.io
从任何设备和 Slack 闪电般地访问所有重要链接，让您的团队更快地达成一致。
Superdense
superdense.com
适用于所有浏览器和设备的最紧凑的书签管理器
start.me
start.me
公司背景：start.me 于 2014 年在荷兰成立，现已发展成为数字组织中值得信赖的品牌，在全球拥有活跃的用户群。作为一个充满活力的实体，start.me 不断发展，保留其简化和提高在线生产力的愿景。主要特性和功能：start.me 是首要的链接管理平台，为个人和团队提供书签、网络资源和基本工具的中心枢纽。功能包括直观的书签编辑、团队协作共享页面以及用于快速访问的用户友好的仪表板。此外，高级产品包括单点登录 (SSO) 集成和针对大型团队的强大管理控制。主要价值主张：start.me 的本质在于整理数字工作空间，确保只需点击一下即可获取重要链接和工具。通过集中资源，start.me 减少了数字混乱，提高了个人用户的效率，同时促进了团队的无缝协作。因此，用户不仅节省了宝贵的时间，而且在线生产力也得到了提升。
Bookmark Ninja
bookmarkninja.com
在任何设备（台式机、笔记本电脑、移动设备）上的任何浏览器中访问您的书签。默认情况下，所有书签都是私人的，可以选择共享。从浏览器或任何其他书签管理器导入当前书签。对常用书签的快速访问支持。支持通过高级标签管理处理和组织大量书签。干净简单的用户界面，为用户带来友好的体验
getpocket.com
Pocket（以前称为 Read It Later）是一种应用程序和 Web 服务，用于管理来自 Internet 的文章和视频的阅读列表。该应用程序于 2007 年发布，最初仅适用于台式机和笔记本电脑，现在可用于 macOS、Windows、iOS、Android、Windows Phone、BlackBerry、Kobo 电子阅读器和 Web 浏览器。 Pocket 于 2017 年被 Firefox 网络浏览器的开发商 Mozilla 收购。
Linkish
linkish.io
Linkish 可帮助您直接从一个仪表板观看 youtube/vimeo 视频、收听 soundcloud 音频、查看图像、阅读文章和访问网站链接等，同时以加密形式保存您的链接
Hypershoot
hypershoot.com
轻松截屏并整理您喜爱的网站。
Dropmark
dropmark.com
将所有链接、文件和注释组织到视觉集合中的智能方式。一如既往，完全私密且无广告。
Toast
dotoast.com
在所有浏览器、设备和团队成员之间保存、同步或共享链接集。在浏览器窗口中管理选项卡，一键或逐一保存并重新打开它们。
Diigo
diigo.com
Diigo 是一个社交书签网站，允许注册用户为网页添加书签和标签。此外，它允许用户突出显示网页的任何部分，并将便签附加到特定突出显示或整个页面。这些注释可以保密，与 Diigo 内的群组共享，或者通过特殊链接转发给其他人。 “Diigo”这个名字是“互联网信息、群组和其他内容摘要”的缩写。高级帐户持有者可以对缓存的书签副本进行全文搜索。全文搜索还搜索页面 URL、标签和注释。这意味着高级帐户持有者可以选择省略已出现在要添加书签的页面文本中的标签（尽管无法搜索图像内的文本）。 Diigo 的推出引起了不同的反应，从不感兴趣到热情。 Diigo beta 于 2006 年被 CNET 列为十大研究工具之一。 在网站之外，Diigo 的图形用户界面包括一个可选的书签或一个可定制的工具栏，具有各种搜索功能。突出显示由菜单启用，该菜单可以在选择内容时自动出现，也可以嵌入到上下文菜单中。 2009年3月，Diigo以未公开的价格从Looksmart收购了网页剪辑服务Furl。该网站还在Chrome Web Store上提供了扩展程序。2012年10月25日，diigo.com域名被劫持。未知攻击者更改了 DNS 区域 DIIGO.COM 的权威域名服务器记录（“NS 记录”），暂时将控制权交给了 AFRAID.ORG 的域名服务器，并导致流量被误导。Diigo 的移动应用程序可在 iOS、Android 和 Windows 上使用电话 7.
Bookmark OS
bookmarkos.com
书签管理器、任务管理器、笔记和文件集中在一个优雅的、可定制的桌面中。