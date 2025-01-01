书签管理软件 - 最热门应用

书签管理器软件可帮助用户保存和组织网络内容和网站，以便将来轻松访问。这些工具与网络浏览器集成或在网络浏览器中运行，使用户无需单独的应用程序即可添加书签和重新访问内容。书签通常会在浏览器中突出显示，以防止保存的项目被忽略或丢失。各个领域的专业人士依靠书签管理器来存储并在需要时快速访问重要内容。
提交新应用
getpocket.com
Pocket是一个应用程序和网络服务，用于保存和管理来自互联网的文章和视频，以便日后查看和离线访问。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail是一款安全的企业电子邮件托管服务，支持团队协作和组织管理，集成其他Zoho应用程序。
Raindrop.io
raindrop.io
Raindrop.io是一款多功能书签管理器，支持保存和组织网页内容，提供跨设备访问、协作功能和隐私保护。
start.me
start.me
start.me是一个数字内容管理平台，帮助用户创建个性化页面以集中管理书签、笔记和小部件，提高在线工作效率。
Diigo
diigo.com
Diigo是一款社交书签应用，允许用户保存和标记网页，突出显示文本，并添加注释，支持资源共享和协作。
Dropmark
dropmark.com
Dropmark 是一款智能应用，可将链接、文件和笔记整理成视觉集合，确保完全私密且无广告。
Superdense
superdense.com
Superdense 是一个紧凑的书签管理工具，支持所有浏览器和设备。
Toby
gettoby.com
Toby 是一个用于整理浏览器标签的应用，用户可以将重要资源集中在一起，以便更快速地访问。
Toast
dotoast.com
Toast 应用允许用户在所有浏览器和设备之间保存、同步或分享链接集合，管理浏览器窗口中的标签，方便一键保存和重新打开。
Bookmark Ninja
bookmarkninja.com
Bookmark Ninja是一款书签管理工具，支持在任何设备和浏览器上访问书签，提供高级搜索和标签管理功能，默认隐私，支持分享。
Bookmark OS
bookmarkos.com
Bookmark OS 是一个集书签管理、任务管理、笔记和文件管理于一体的桌面应用，旨在提高用户的管理效率与协作能力。
GoLinks
golinks.io
GoLinks是一款将复杂URL转化为简短易记链接的工具，简化企业内部信息访问与分享，提高团队协作效率。
Linkish
linkish.io
Linkish是一个多功能应用，用户可以在一个仪表盘上观看视频、听音频、查看图片和文章，同时以加密形式保存链接。
Hypershoot
hypershoot.com
Hypershoot是一款能够截图并整理您喜欢网站的应用，操作简单，方便管理您的网络资源。
Atavi
atavi.com
Atavi应用程序安全地托管您的书签，并在同步后，从任何PC、智能手机或平板电脑快速访问。
Bookmark Llama
bookmarkllama.com
书签骆驼是一款书签共享工具，支持Chrome、Firefox和Edge，方便用户管理、存储和访问书签，提升阅读体验。
Tefter
tefter.io
Tefter是一个数字平台，提供快速访问重要链接的工具，支持多设备和Slack，旨在提高工作效率和数据管理。