书签管理软件 - 最热门应用 - 布基纳法索

Diigo

diigo.com

Diigo 是一个社交书签网站，允许注册用户为网页添加书签和标签。此外，它允许用户突出显示网页的任何部分，并将便签附加到特定突出显示或整个页面。这些注释可以保密，与 Diigo 内的群组共享，或者通过特殊链接转发给其他人。 “Diigo”这个名字是“互联网信息、群组和其他内容摘要”的缩写。高级帐户持有者可以对缓存的书签副本进行全文搜索。全文搜索还搜索页面 URL、标签和注释。这意味着高级帐户持有者可以选择省略已出现在要添加书签的页面文本中的标签（尽管无法搜索图像内的文本）。 Diigo 的推出引起了不同的反应，从不感兴趣到热情。 Diigo beta 于 2006 年被 CNET 列为十大研究工具之一。 在网站之外，Diigo 的图形用户界面包括一个可选的书签或一个可定制的工具栏，具有各种搜索功能。突出显示由菜单启用，该菜单可以在选择内容时自动出现，也可以嵌入到上下文菜单中。 2009年3月，Diigo以未公开的价格从Looksmart收购了网页剪辑服务Furl。该网站还在Chrome Web Store上提供了扩展程序。2012年10月25日，diigo.com域名被劫持。未知攻击者更改了 DNS 区域 DIIGO.COM 的权威域名服务器记录（“NS 记录”），暂时将控制权交给了 AFRAID.ORG 的域名服务器，并导致流量被误导。Diigo 的移动应用程序可在 iOS、Android 和 Windows 上使用电话 7.