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簿记服务 - 最热门应用

簿记服务通过记录日常财务交易来帮助维护业务组织。这些提供商（也称为簿记员）精心记录财务数据，包括支出、收入、债务和零用现金。与提供财务指导的会计服务不同，簿记员只专注于记录交易。虽然许多会计师事务所将簿记作为其服务的一部分，但也有专门从事这一领域的独立提供商。通常，这些实体为客户提供在线平台，以提交收据和账单等财务数据进行处理。簿记员通常使用电子表格、数据库和会计软件，方便企业以电子方式访问其记录。此类服务在可能不定期聘请会计师事务所的小型企业中特别受欢迎。

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QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online是一款基于云的会计软件，帮助企业管理财务、创建发票、跟踪收入支出及工资单。

Osome

Osome

osome.com

Osome是一个数字平台，简化会计、合规和报告，支持自动化财务管理，便于企业在各类平台上管理财务数据。

Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro.ai是一个平台，连接企业与自由财务专家，简化财务管理和项目合作流程。

Profit Matters

Profit Matters

profitmatters.co

利润事务是一款财务管理工具，帮助用户跟踪财务绩效，生成报表并优化财务策略，确保准确的财务报告和合规性。

Bookkeeper360

Bookkeeper360

bookkeeper360.com

BookKeeper360是一款在线簿记服务，支持中小型企业管理财务、月度报告和合规，以简化运营并提高准确性。

Digits

Digits

digits.com

Digits是一个现代化的会计平台，提供实时财务报告和自动记账，结合人工智能和专业CPA服务，适用于创业公司。

Pilot

Pilot

pilot.com

Pilot是一家美国最大的初创企业会计公司，提供记账、CFO和税务服务，帮助初创公司和小企业建立财务基础。

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

Block Advisors应用程序提供税务准备和规划服务，帮助用户有效管理复杂税收义务并确保合规。

Zeni

Zeni

zeni.ai

Zeni是一款AI驱动的财务管理应用，专为初创企业提供实时财务洞察和全面的财务服务，包括簿记、会计和税务。

Xendoo

Xendoo

xendoo.com

Xendoo为企业提供全面的簿记和税务解决方案，包括费用审核、税务咨询和CFO服务，支持实时财务跟踪和数据共享。

Fincent

Fincent

fincent.com

Fincent是一个财务管理平台，简化簿记、税务申报、发票支付和费用跟踪，支持多实体管理和实时财务洞察。

Counto

Counto

mycounto.com

Counto是一款金融科技会计应用，利用人工智能技术简化小企业的会计自动化、税务优化和费用管理。

CoCountant

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cocountant.com

CoCountant为美国初创企业和小型企业提供全面的簿记和会计解决方案，采用固定价格计划，使用最新技术和专业团队。

Perkins & Co

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

Perkins＆Co应用程序提供安全的文档管理服务，允许用户安全访问和共享财务文件，简化会计流程并保护敏感信息。

inDinero

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indinero.com

inDinero是一款会计和财务软件，帮助小型企业管理财务、账目、税务和工资，提供专业咨询和定制解决方案。

Accountancy Cloud

Accountancy Cloud

theaccountancycloud.com

Accountancy Cloud为快速增长的初创企业提供全面财务服务，包括会计、研发税收抵免和财务管理软件。

Ceterus

Ceterus

ceterus.com

Ceterus是一款财务管理应用，自动化会计流程并提供实时财务报告，帮助企业提高财务透明度和运营效率。

BlueMeg

BlueMeg

bluemeg.com

BlueMeg是一款云端企业治理管理平台，帮助用户简化文书工作，集中管理企业数据及流程，提高运营效率。

1-800Accountant

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1800accountant.com

1-800Accountant 是一个为小型企业提供会计服务的应用，包括簿记、税务准备和财务规划，支持全天候专业咨询。

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