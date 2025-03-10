簿记服务 - 最热门应用

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簿记服务通过记录日常财务交易来帮助维护业务组织。这些提供商（也称为簿记员）精心记录财务数据，包括支出、收入、债务和零用现金。与提供财务指导的会计服务不同，簿记员只专注于记录交易。虽然许多会计师事务所将簿记作为其服务的一部分，但也有专门从事这一领域的独立提供商。通常，这些实体为客户提供在线平台，以提交收据和账单等财务数据进行处理。簿记员通常使用电子表格、数据库和会计软件，方便企业以电子方式访问其记录。此类服务在可能不定期聘请会计师事务所的小型企业中特别受欢迎。
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QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online是一款基于云的会计软件，帮助企业管理财务、创建发票、跟踪收入支出及工资单。
Osome
osome.com
Osome是一个数字平台，简化会计、合规和报告，支持自动化财务管理，便于企业在各类平台上管理财务数据。
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai是一个平台，连接企业与自由财务专家，简化财务管理和项目合作流程。
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
BookKeeper360是一款在线簿记服务，支持中小型企业管理财务、月度报告和合规，以简化运营并提高准确性。
Zeni
zeni.ai
Zeni是一款AI驱动的财务管理应用，专为初创企业提供实时财务洞察和全面的财务服务，包括簿记、会计和税务。
Profit Matters
profitmatters.co
利润事务是一款财务管理工具，帮助用户跟踪财务绩效，生成报表并优化财务策略，确保准确的财务报告和合规性。
Fincent
fincent.com
Fincent是一个财务管理平台，简化簿记、税务申报、发票支付和费用跟踪，支持多实体管理和实时财务洞察。
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors应用程序提供税务准备和规划服务，帮助用户有效管理复杂税收义务并确保合规。
Counto
mycounto.com
Counto是一款金融科技会计应用，利用人工智能技术简化小企业的会计自动化、税务优化和费用管理。
Pilot
pilot.com
Pilot是一家美国最大的初创企业会计公司，提供记账、CFO和税务服务，帮助初创公司和小企业建立财务基础。
Digits
digits.com
Digits是一个现代化的会计平台，提供实时财务报告和自动记账，结合人工智能和专业CPA服务，适用于创业公司。
Xendoo
xendoo.com
Xendoo为企业提供全面的簿记和税务解决方案，包括费用审核、税务咨询和CFO服务，支持实时财务跟踪和数据共享。
inDinero
indinero.com
inDinero是一款会计和财务软件，帮助小型企业管理财务、账目、税务和工资，提供专业咨询和定制解决方案。
CoCountant
cocountant.com
CoCountant为美国初创企业和小型企业提供全面的簿记和会计解决方案，采用固定价格计划，使用最新技术和专业团队。
Ceterus
ceterus.com
Ceterus是一款财务管理应用，自动化会计流程并提供实时财务报告，帮助企业提高财务透明度和运营效率。
BlueMeg
bluemeg.com
有了 BlueMeg，公司治理就不再是一件麻烦事。 BlueMeg 控制台是企业数据的全球操作系统。为您的客户和员工提供一个安全的、基于云的平台，消除繁琐且耗时的文书工作，并使您的公司治理和子公司管理数字化。我们的平台连接到值得信赖的合作伙伴，例如新加坡 ACRA、香港 CR、马来西亚 SSM、MyInfo、Xero、Stripe 等，以简化您的工作流程并提高效率。借助我们的平台，您可以在一个方便的位置轻松访问和管理您企业的所有重要文档和信息，从而腾出时间和资源来专注于其他重要任务。告别物理文书工作的麻烦，迎接更高效、更现代的经营方式。
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant 是美国最大的小型企业虚拟会计师事务所。我们的使命是为各行业的小型企业提供财务专业知识。我们的服务由专业注册会计师和技术相结合，使企业能够最大限度地减少任务，同时最大限度地节省税款。这使得业主可以将时间和精力集中在发展业务上，而我们则负责其余的事情。
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co 成立于 1986 年，作为大型全国性会计师事务所的替代公司，同时专注于该地区少数人持股公司的业务需求。 Perkins 在俄勒冈州波特兰和华盛顿州温哥华设有办事处，专注于许多行业，包括制造、批发分销、房地产、建筑、专业和创意服务、技术、食品和饮料、汽车经销商和非营利组织。 Perkins 连续 10 年因卓越客户服务而荣获 ClearlyRated 最佳会计™奖、连续 16 年被《波特兰商业杂志》评为最受尊敬的公司、一家以女性为主的公司以及该地区最多元化的会计师事务所之一。从人群中出来。请立即致电我们，了解有关 Perkins 差异的更多信息！
Accountancy Cloud
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Accountancy Cloud 为高增长初创企业提供最佳的全栈财务功能。财务经理和强大的软件为初创企业提供无与伦比的会计、研发税收抵免和金融服务。每个初创公司都可以使用我们的软件，该软件提供财务报告和管理信息以协助决策。在过去 5 年里，客户的收入平均增长了 3 倍，估值超过 5 亿英镑，我们支持了 10 家退出，其中包括 Facebook、Coinbase 和 Just Eat。