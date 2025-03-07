簿记服务 - 最热门应用 - 乌拉圭

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簿记服务通过记录日常财务交易来帮助维护业务组织。这些提供商（也称为簿记员）精心记录财务数据，包括支出、收入、债务和零用现金。与提供财务指导的会计服务不同，簿记员只专注于记录交易。虽然许多会计师事务所将簿记作为其服务的一部分，但也有专门从事这一领域的独立提供商。通常，这些实体为客户提供在线平台，以提交收据和账单等财务数据进行处理。簿记员通常使用电子表格、数据库和会计软件，方便企业以电子方式访问其记录。此类服务在可能不定期聘请会计师事务所的小型企业中特别受欢迎。
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Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud 为高增长初创企业提供最佳的全栈财务功能。财务经理和强大的软件为初创企业提供无与伦比的会计、研发税收抵免和金融服务。每个初创公司都可以使用我们的软件，该软件提供财务报告和管理信息以协助决策。在过去 5 年里，客户的收入平均增长了 3 倍，估值超过 5 亿英镑，我们支持了 10 家退出，其中包括 Facebook、Coinbase 和 Just Eat。
Profit Matters
profitmatters.co
利润很重要 簿记可确保您每个月的财务报表都是准确的。我们热爱企业家，理解他们的痛苦。准确的财务数据可以带来更好的决策，进而带来更好的利润。
Digits
digits.com
数字是会计，经过重新想象。想象一下干净的账簿、深刻的见解和直观的报告，所有这些都在月底（而不是晚 2-3 周！）交付，成本是任何传统公司的一半。 Digits 在 20 多年来建立了第一个现代会计平台，该平台从头开始设计，旨在为技术领先的企业实现簿记和会计的自动化。 Digits 将尖端人工智能与美国专业注册会计师结合起来，为种子期至 B 轮融资的公司提供全方位的会计和簿记服务。
CoCountant
cocountant.com
CoCountant 为美国的初创企业和小型企业提供全面、完全托管的簿记和会计解决方案。通过我们的固定价格计划，您可以清楚地知道您所支付的费用，为您带来超值的体验，不会带来任何意外。我们使用最新的技术和经过认证的专家团队，这意味着我们的簿记不仅仅提供基础服务，还有助于推动您的业务向前发展。 寻求全面的簿记和会计服务，或考虑聘请全职簿记员、会计师或财务总监在船上吗？我们来谈谈吧。在此处开始 30 天免费试用：https://cocountant.com/start-your-free-Trial/
BlueMeg
bluemeg.com
有了 BlueMeg，公司治理就不再是一件麻烦事。 BlueMeg 控制台是企业数据的全球操作系统。为您的客户和员工提供一个安全的、基于云的平台，消除繁琐且耗时的文书工作，并使您的公司治理和子公司管理数字化。我们的平台连接到值得信赖的合作伙伴，例如新加坡 ACRA、香港 CR、马来西亚 SSM、MyInfo、Xero、Stripe 等，以简化您的工作流程并提高效率。借助我们的平台，您可以在一个方便的位置轻松访问和管理您企业的所有重要文档和信息，从而腾出时间和资源来专注于其他重要任务。告别物理文书工作的麻烦，迎接更高效、更现代的经营方式。
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors 是一家提供税务准备和规划服务的公司，旨在帮助个人和企业应对任何复杂的税务情况。
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant 是美国最大的小型企业虚拟会计师事务所。我们的使命是为各行业的小型企业提供财务专业知识。我们的服务由专业注册会计师和技术相结合，使企业能够最大限度地减少任务，同时最大限度地节省税款。这使得业主可以将时间和精力集中在发展业务上，而我们则负责其余的事情。
Xendoo
xendoo.com
Xendoo 为需要财务安心的企业主提供全方位服务的簿记和税务解决方案。我们由簿记员和注册会计师组成的专业专家团队以节税的视角审查您的业务支出。每月订阅套餐起价仅为 395 美元/月，可用于基本簿记。除了每月记账之外，我们还提供税务咨询、准备和报税（企业+个人）以及部分首席财务官服务，以满足您的所有财务需求。我们随时为您和您的业务服务！
Counto
mycounto.com
Counto (https://mycounto.com) 是一家金融科技会计公司，它使用专有的人工智能技术 - 从会计自动化到税务优化，再到账单支付和支出管理 - 使小型企业的合规变得轻而易举。成立于2019年，我们的使命是帮助企业家蓬勃发展。 Counto 是新加坡第一家向其会计客户提供无限交易和基于收入的定价的公司，以此提高合规部门的透明度。自此，Counto 的税务系统获得了 IRAS ASR+ Tier 3 资格，这是新加坡可能获得的最高认证。
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co 成立于 1986 年，作为大型全国性会计师事务所的替代公司，同时专注于该地区少数人持股公司的业务需求。 Perkins 在俄勒冈州波特兰和华盛顿州温哥华设有办事处，专注于许多行业，包括制造、批发分销、房地产、建筑、专业和创意服务、技术、食品和饮料、汽车经销商和非营利组织。 Perkins 连续 10 年因卓越客户服务而荣获 ClearlyRated 最佳会计™奖、连续 16 年被《波特兰商业杂志》评为最受尊敬的公司、一家以女性为主的公司以及该地区最多元化的会计师事务所之一。从人群中出来。请立即致电我们，了解有关 Perkins 差异的更多信息！
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 是一款面向初创企业和老牌企业的技术驱动型会计解决方案。我们的团队 100% 位于美国，专门从事会计、咨询、工资和税务合规方面的工作，因此企业主可以专注于最重要的事情。 Bookkeeper360 受到全国数千家小企业的信赖，两次荣获 Xero 年度最佳合作伙伴奖，并在过去三年被评为 Inc. 5000 增长最快的公司之一。 Bookkeeper360 被认为是该行业的开拓者，并已在《福布斯》、《今日会计》、《商业内幕》、《注册会计师实践顾问》和其他编辑媒体上发表。
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paro.ai
Paro 是一个成长平台，它将专家人才社区和企业聚集在一起，以应对眼前的挑战并制定长期成功的计划。凭借专有的人工智能技术和深入的行业专业知识，Paro 为企业匹配最合适的专家和解决方案，以解决问题并推动增长。我们的精英财务和会计专家群体为客户提供一系列服务，从簿记和会计到高度专业化的企业发展和战略咨询。通过利用人力和技术的力量，帕罗使企业和专业人士能够追求有意义的工作，甚至超越他们最崇高的目标。
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Zeni 是首个人工智能驱动的财务礼宾服务，为初创企业提供高速决策支持。借助 Zeni 的智能簿记、会计、税务和 CFO 服务，初创公司可以通过 Zeni 仪表板获取实时财务见解，财务专家团队可以每月收取固定费用（每日簿记、年度税费、账单）来管理每项财务职能。工资和发票、财务规划和分析、工资管理等。 Zeni 是一家 B 轮金融科技公司，迄今为止已从 Elevation Capital、Saama Capital、Amit Singhal、Sierra Ventures、SVB Financial Group、Think Investments、Liquid 2 Ventures、Dragon Capital、Firebolt Ventures、Twin Ventures 和各种投资方筹集了 4750 万美元。天使投资人。
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks是由Intuit开发和销售的会计软件包。 QuickBooks产品主要针对中小型企业，并提供本地会计应用程序以及基于云的版本，这些版本可以接受业务付款，管理和支付账单以及薪资功能。
Pilot
pilot.com
我们是美国最大的专注于初创企业的会计师事务所，拥有一支由 350 多名美国员工组成的团队。我们的会计师、部分首席财务官和税务专家致力于为您的企业建立强大的财务基础。我们为数千家初创公司和小型企业提供簿记、首席财务官、税务等服务，范围从车库里的两名创始人到数百人的团队。无论您是希望加强决策还是想要一个不受干扰的合规解决方案，我们都会根据您的独特需求定制我们的服务。通过我们的 8 分钟演示观看 Pilot 的实际操作：https://pilot.com/demo 与专家交谈：https://pilot.com/talk-to-expert
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我们将您从手工会计中解放出来，理清电子商务，并成立公司。在您发展业务的同时，让我们的专家处理发票、报告和税务事宜
inDinero
indinero.com
inDinero 是一家提供会计和财务软件的会计软件和服务公司。 inDinero 由 Jessica Mah、Andy Su 和 Andrea Barrica 于 2009 年创立，于 2010 年从创业孵化器 Y Combinator 毕业。2018 年 5 月 8 日，inDinero 收购了总部位于圣何塞的 tempCFO 公司。 2019 年 2 月 1 日，inDinero 收购了第二家公司 mAccounting，这是一家位于印第安纳波利斯的会计和税务公司。
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自动化就在这里——让它成为您会计的一部分！ 无论您是小型企业企业家还是支持小型企业的注册会计师事务所，您都需要自动化才能在当今的市场中竞争。 Ceterus 结合了簿记和报告流程中自动化步骤的技术，从而降低了成本、提高了准确性并缩短了结账时间。 我们的客户和合作伙伴依赖我们的技术，以便他们能够专注于自己的业务和客户。 为您的会计带来自动化，而无需中断您的业务。