Web 应用的应用商店 找到合适的软件和服务。

搜索​​​​

最热门 最近添加 董事会管理软件 - 最热门应用

董事会管理软件为董事会成员、首席执行官和其他关键专业人员提供了统一的工作空间，帮助他们保持组织有序、及时决策和有效规划。这些协作工具提供对议程、文档、笔记、日历和联系人的访问，从而增强了公司会议流程。用户可以将文件上传到工作区，并根据角色和权限级别分配访问权限。董事会管理软件通常由领导团队（例如母公司委员会或大公司的董事会）使用，也可以与涉及不同权限级别的员工或参与者的其他协作工具集成。