Govenda

govenda.com

用于公司治理的 Board Success Platform™。治理正在迅速变化，Govenda 是董事会成功平台，可帮助您的董事会加速向利益相关者治理的过渡，并与您的组织、股东和利益相关者的基础力量建立更深入的联系。 Govenda 的董事会成功平台不仅仅是一个董事会门户网站，它还是现代治理的未来。与 Govenda 合作，重新构想董事会如何为快速变化的世界中的关键任务提供有目的的战略领导。