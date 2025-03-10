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董事会管理软件为董事会成员、首席执行官和其他关键专业人员提供了统一的工作空间，帮助他们保持组织有序、及时决策和有效规划。这些协作工具提供对议程、文档、笔记、日历和联系人的访问，从而增强了公司会议流程。用户可以将文件上传到工作区，并根据角色和权限级别分配访问权限。董事会管理软件通常由领导团队（例如母公司委员会或大公司的董事会）使用，也可以与涉及不同权限级别的员工或参与者的其他协作工具集成。
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Nasdaq
nasdaq.com
纳斯达克应用程序提供实时市场更新和财务数据，支持股票跟踪、市场分析及教育资源，帮助投资者做出明智决策。
Diligent Director
diligent.com
勤奋的董事是一个治理平台，提供工具简化会议管理、文件管理和透明度，提高决策效率和遵从性。
Admincontrol
admincontrol.com
Admincontrol是一款为董事会和管理层提供安全高效信息、讨论及流程访问的软件，专注于数字协作平台。
Boardable
boardable.com
Boardable是一个专为董事会管理设计的平台，提供文件共享、会议管理及实时协作工具，帮助提高组织治理效率。
Knowa
knowa.co
Knowa是一款董事会管理与协作工具，简化治理流程、会议管理和文档共享，确保安全和高效的沟通。
Ansarada
ansarada.com
Ansarada是一个安全的平台，用于管理合并、筹款和其他金融交易，提供文档共享、协作和访问控制功能。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen是一款安全的合同管理软件，支持无纸化董事会会议和电子签名，帮助组织优化合同生命周期管理。
Beenote
beenote.io
Beenote是一个会议管理工具，帮助团队规划、召开和跟进会议，包括共享议程、实时记录和任务管理。
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard是一款董事会管理软件，简化治理流程，支持董事会成员之间的协作与决策，提高整体效率和安全性。
Diligent Administrator
diligent.com
勤奋的管理员应用程序为治理专业人员和公共服务组织提供管理工具，简化议程创建、政策管理和会议组织等任务。
Tasks in a Box
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Tasks in a Box 应用允许有共同目标的人进行合作，灵活应对情况并简化公司内部的流程。
Adam.ai
adam.ai
adam.ai是一款创新的董事会管理软件，帮助机构捕捉、管理和分享会议知识，支持决策并实现业务目标。
Zeck
zeck.app
Zeck是一款云端软件平台，旨在提升董事会会议的效率和互动性，支持实时协作和AI自动报告生成。适用于多种会议。
Board Management
boardmanagement.com
准备好让您的董事会更上一层楼了吗？利用我们的董事会会议和管理软件帮助董事会成员协作并完成更多工作
Hippoly
hippoly.com
Hippoly 是一个流畅、安全的协作平台，专为云构建并为决策者构建。我们的主要用户群体是组织的董事会，但管理团队、顾问委员会和股东团体也使用 Hippoly，他们需要一种简单、安全的方式来沟通和共享信息。
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AI-First 董事会管理软件。利用 Govrn 的人工智能驱动的董事会门户软件提高董事会绩效。体验人工智能发现、生产力和性能功能增强的无与伦比的安全性、实时洞察力和轻松的会议管理。
Govenda
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用于公司治理的 Board Success Platform™。治理正在迅速变化，Govenda 是董事会成功平台，可帮助您的董事会加速向利益相关者治理的过渡，并与您的组织、股东和利益相关者的基础力量建立更深入的联系。 Govenda 的董事会成功平台不仅仅是一个董事会门户网站，它还是现代治理的未来。与 Govenda 合作，重新构想董事会如何为快速变化的世界中的关键任务提供有目的的战略领导。
BoardPro
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BoardPro是一款用于董事会管理的软件，简化会议议程、记录和文件管理，帮助小企业和非营利组织提高效率。
EntityKeeper
entitykeeper.com
EntityKeeper 的综合实体平台使您能够管理关键数据、创建详细的组织结构图并监控整个组织的归档/合规性要求。通过访问实时信息、自定义数据字段、通过通知管理截止日期（例如提交日期）等，您可以利用全面的监督并促进整个实体的内部协调。此外，EntityKeeper 的企业服务无需手动管理实体备案，例如组建、注册、年度报告等。
BoardOnTrack
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BoardOnTrack 帮助特许学校董事会取得卓越的成果。我们是唯一为特许学校治理而构建的在线治理管理平台。 BoardOnTrack 会员资格提供专家指导（无需按小时咨询费），并可访问专为特许学校的独特需求而构建的唯一直观、易于使用、一体化的在线董事会管理平台。借助 TransACT 的 BoardOnTrack，您可以轻松： - 衡量董事会绩效 - 招募董事会成员 - 提高董事会目标和责任 - 有效评估特许学校首席执行官 - 轻松遵守公开会议法 - 举办更好的董事会会议
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自 2001 年以来，成千上万的满意客户一致认为 MyBoardPacket 安全、简单且易于使用。一款在线董事会会议管理工具，提供文档管理、在线投票、在线讨论等功能。 MyBoardPacket.com 使您能够部署一个董事会门户，该门户非常灵活，也可以用作外联网或内联网解决方案。
Diskus
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Diskus 是一种董事会和会议管理解决方案，可帮助董事、委员会和领导团队更好地准备、参与和协调协作和决策过程。其董事会门户使公司秘书和管理人员能够比以往更轻松地管理会议、制定议程和分发材料。您还可以将会议记录转化为行动并密切监控其进度。
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace 是一款帮助公寓、HOA 和非营利组织的董事会和经理实现董事会管理自动化和简化的解决方案。
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boardshape.com
举办更好的董事会或委员会会议。立即通过 BoardShape 塑造您的董事会或委员会。 BoardShape 面向初创公司，是一款软件即服务产品，它提供足够的特性和功能来帮助您的初创公司更好地召开董事会会议，而不会妨碍他们。简单的议程构建器可让您快速构建可与团队共享的动态议程。不再有带有多个附件的电子邮件，所有内容都与讨论点保持关联。议程可以与您的团队共享，并与所有与会者同步呈现，使会议中的每个人都在同一页面上。评论、问题和讨论可以与讨论点一起添加，然后用于生成会议纪要。生成与议程项目相关的民意调查和行动项目，并在后续会议中跟进这些项目。使用 BoardShape 将所有内容集中在一处并进行组织。
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud 是通过咨询委员会连接专业人士和公司的领先平台。我们的一体化平台允许公司和团队招募、建立和运营一个由全球领先专业人士组成的顾问委员会。各级专业人士都可以立即加入在我们平台上运作的顾问委员会，将董事会工作添加到他们的简历中，并获得作为董事会成员带来的专业福利。公司可以获得远程咨询委员会的见解和好处，可以在我们的专有平台上轻松地在一个地方进行所有管理。 AdvisoryCloud 成立于 2012 年，是一家私营公司，总部位于加利福尼亚州马林县，曾多次荣获 Inc. 杂志增长最快的私营公司之一等奖项。
Sherpany
sherpany.com
Sherpany 是瑞士领先的会议管理解决方案，旨在满足董事会、董事会委员会和执行会议的独特需求。 Sherpany 深受欧洲顶级公司的信赖，将会议效率提高了 45%，简化了整个流程——从会议准备到分发数字签名的会议纪要和行动项目。我们优先考虑安全性和合规性，拥有经过 FINMA 批准和 ISO270001 认证的强大解决方案，可集中并确保对您的数据进行适当的访问控制。除了可通过网络浏览器访问的基于网络的 Sherpany 平台之外，我们还提供适用于 iOS、Windows 和 Android 的本机应用程序，以便跨不同设备方便地访问我们的会议管理解决方案。我们基于 SaaS 的软件，加上我们的会议教育和其他补充服务，可以改变您公司的会议文化并确保出色的会议。 Sherpany 为会议领导者开发了一个基于循证最佳实践的全面会议管理框架。 Sherpany 会议管理解决方案与这些实践相一致，以促进富有成效的会议。超过 15,000 名领导者已通过 Sherpany 提高了会议效率，我们已成为超过 350 家企业客户值得信赖的合作伙伴。
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