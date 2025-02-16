董事会管理软件 - 最热门应用 - 叙利亚

Zeck

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Zeck 是一个基于云的软件平台，正在改变董事会会议。 Zeck 既提高了时间效率，又提高了董事会动态的质量。基本上，在经历了悲惨且过时的董事会会议之后，作为运营商和董事会董事，我们决定彻底重新构想整个董事会会议流程。 Zeck 由屡获殊荣的演员、电影制片人和企业家爱德华·诺顿 (Edward Norton) 以及 Moosejaw（已被沃尔玛收购）和 CrowdRise（已被 GoFundMe 收购）的创始人罗伯特·沃尔夫 (Robert Wolfe) 和杰弗里·沃尔夫 (Jeffrey Wolfe) 共同创立。 James Zubok 是一位经验丰富的软件公司运营商和私募股权投资者，也是创始合伙人。您可能通过爱德华·诺顿的日常工作认识了他。但是，爱德华还创立了多家公司，并在许多公司和非营利组织的董事会任职。 “我们这些创办公司或担任董事会成员的人感觉董事会会议的活力被打破了。对于许多公司和组织来说，董事会会议已经成为“打自己脸”的时刻”——Zeck 首席战略官 Edward Norton 世界正在发生变化，两年后我们不可能再以同样的方式召开董事会会议。 Zeck 是一个改变游戏规则的变革性解决方案，数千名首席执行官、董事会成员和非营利组织都同意这一点。著名的投资者包括 Salesforce Ventures、Khosla Ventures、Breyer Capital、Brian Sheth（Vista Equity 联合创始人）和 David Blaine（这很酷，因为他非常擅长魔术）。除了董事会会议之外，公司和非营利组织还使用 Zeck 进行投资者更新、全体会议、季度业务回顾等。