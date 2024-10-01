董事会管理软件 - 最热门应用 - 毛里塔尼亚

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董事会管理软件为董事会成员、首席执行官和其他关键专业人员提供了统一的工作空间，帮助他们保持组织有序、及时决策和有效规划。这些协作工具提供对议程、文档、笔记、日历和联系人的访问，从而增强了公司会议流程。用户可以将文件上传到工作区，并根据角色和权限级别分配访问权限。董事会管理软件通常由领导团队（例如母公司委员会或大公司的董事会）使用，也可以与涉及不同权限级别的员工或参与者的其他协作工具集成。
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Diligent Director
diligent.com
Diligent 是领先的治理、风险与合规 (GRC) SaaS 提供商，可加速组织和领导者的成功。
Boardable
boardable.com
减轻压力 — 有更多时间规划关键任务会议 — 更好的数据以提高董事会参与度和投资回报率。一个平台，多种解决方案。 高性能主板从 Boardable 开始 - 大规模改造您的主板并使其面向未来。我们专门构建的平台针对大规模沟通、治理和委员会管理进行了优化，因此您可以充满信心地进行虚拟或亲自治理。
Admincontrol
admincontrol.com
为董事会、管理层和主要利益相关者提供安全高效的信息、讨论和流程访问的软件。我们为董事会、管理团队以及法律和财务顾问等决策者提供智能、安全的数字协作平台。北欧市场领先的董事会门户和数据室提供商。 Admincontrol 隶属于 Visma，是 Visma 集团中最成功的公司之一。我们的总部位于挪威，在英国、丹麦、瑞典、芬兰和荷兰设有当地办事处。我们统计有近 100 名员工。认证和合规性：SOC 2 ISO 27001:2013 G-Cloud GDPR 存储在挪威的数据中心。 90 000 个用户。
Nasdaq
nasdaq.com
在纳斯达克，我们的目标是促进所有人的经济进步。我们为更强大的经济提供动力，创造更公平的机会，为建设更加可持续的世界做出贡献，帮助我们的社区、客户、员工和各种背景的人们充分发挥潜力。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen 是一款易于使用且安全的治理软件，其定价适合任何组织，包括先进的合同管理、100% 无纸化董事会会议管理、轻松的实体管理、无缝集成的电子签名提供商和内置虚拟数据室(VDR) - 合而为一。 ContractZen 的使命是帮助组织每天为尽职调查做好准备，为全球数百万中小型企业和非营利组织带来现代治理。我们让高管、投资者和董事会安心无忧。这就是为什么我们的名字是 ContractZen。
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard 是一款董事会管理软件，可降低复杂性，使董事会和领导团队能够更智能地工作、更快地行动并取得更多成果。
Ansarada
ansarada.com
Ansarada 提供安全、专用的软件解决方案，用于管理并购、融资、重组和基础设施采购等关键项目。我们的安全虚拟数据室处于行业领先地位，具有先进的人工智能见解和自动化、更高水平的问答和协作，以及专门构建的数字化、可定制的工作流程和用于并购、融资、业务审计、招标和其他高风险的清单结果。 Ansarada 的使命是提高和保护每家公司的潜力。为此，我们提供虚拟数据室的免费试用、围绕工作的 24/7 本地化专家支持、通过电子邮件进行的集成问答、人工智能辅助的交易预测，以及轻松的拖放上传和卓越的文档安全控制。我们的交易软件借鉴了超过 35,000 笔交易的见解，根据最佳实践提供更强劲的业务成果。 ...
Knowa
knowa.co
人工智能驱动的治理，连接董事会治理所需的一切。借助 Knowa 的即插即用治理平台，您的董事会能够面向未来，在一个安全且多功能的生态系统中提供人工智能支持的知识发现、会议和协作。
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent 是领先的治理、风险与合规 (GRC) SaaS 提供商，可加速组织和领导者的成功。
Adam.ai
adam.ai
adam.ai 是一款创新的董事会管理软件，使组织能够捕获、管理和共享会议知识，推动决策以实现业务目标 - 非常适合董事会、委员会和项目会议。该董事会管理平台引入了现代功能和集成，具有企业级安全性，可无缝、高效地管理董事会会议——议程生成器、行动跟踪、注释、投票和决策、会议纪要批准和签名、人工智能转录摘要、报告/分析仪表板、视频会议、预订和安排，以及知识驱动的人工智能助手，通过提供智能见解、促进参与和优化决策流程来增强整个会议体验。
Beenote
beenote.io
Beenote 是第一个针对董事会、高管和团队的治理会议管理解决方案。 Beenote 是一个简单、易用且高效的工具。从会议流程的开始到结束，Beenote 通过规划、召开和跟进（任务、决策）会议来帮助团队组织有效的会议。借助 Beenote，您可以在协作模式下快速规划议程，并且通过 Microsoft 365 或 Google 集成，您的会议将完全集成到您的日历中。与 Microsoft Teams 集成还允许您充分利用其视频会议工具的全部功能，并使用 Beenote 记录远程会议。在会议期间，您可以实时记录协作笔记。您还可以在会议中记录决策和分配任务，并在一次会议到下一次会议之间或在仪表板...
Board Management
boardmanagement.com
准备好让您的董事会更上一层楼了吗？利用我们的董事会会议和管理软件帮助董事会成员协作并完成更多工作
Tasks in a Box
tasksinabox.com
让拥有相同目标的人一起合作。简化整个公司的流程，或者放弃组织结构图。并非所有事情都可以计划，因此请允许自己随时适应情况并仍然一起协作。
Hippoly
hippoly.com
Hippoly 是一个流畅、安全的协作平台，专为云构建并为决策者构建。我们的主要用户群体是组织的董事会，但管理团队、顾问委员会和股东团体也使用 Hippoly，他们需要一种简单、安全的方式来沟通和共享信息。
Zeck
zeck.app
Zeck 是一个基于云的软件平台，正在改变董事会会议。 Zeck 既提高了时间效率，又提高了董事会动态的质量。基本上，在经历了悲惨且过时的董事会会议之后，作为运营商和董事会董事，我们决定彻底重新构想整个董事会会议流程。 Zeck 由屡获殊荣的演员、电影制片人和企业家爱德华·诺顿 (Edward Norton) 以及 Moosejaw（已被沃尔玛收购）和 CrowdRise（已被 GoFundMe 收购）的创始人罗伯特·沃尔夫 (Robert Wolfe) 和杰弗里·沃尔夫 (Jeffrey Wolfe) 共同创立。 James Zubok 是一位经验丰富的软件公司运营商和私募股权投资者，也是创...
Govenda
govenda.com
用于公司治理的 Board Success Platform™。治理正在迅速变化，Govenda 是董事会成功平台，可帮助您的董事会加速向利益相关者治理的过渡，并与您的组织、股东和利益相关者的基础力量建立更深入的联系。 Govenda 的董事会成功平台不仅仅是一个董事会门户网站，它还是现代治理的未来。与 Govenda 合作，重新构想董事会如何为快速变化的世界中的关键任务提供有目的的战略领导。
BoardPro
boardpro.com
BoardPro 为小型企业、小型企业和非营利组织提供董事会管理软件。 BoardPro 董事会门户非常易于使用，通过数字化创建会议议程、编译董事会包、记录会议记录、发送操作和安全地存储文件，为董事会管理员节省了高达 75% 的时间。 BoardPro 安全地简化了董事会会议，提高了工作效率，实现了手动流程的自动化 - 让董事和受托人能够专注于战略和关键决策。专门的五星级支持和实时聊天，使用真人 - 24/7 提供。专家客户支持，在工作时间的前 2 分钟内回答了 80% 的问题。 BoardPro 订阅包括无限的用户和管理员；无限的会议和数据存储；通过网络应用程序随时从任何设备进行访问；和定期...
EntityKeeper
entitykeeper.com
EntityKeeper 的综合实体平台使您能够管理关键数据、创建详细的组织结构图并监控整个组织的归档/合规性要求。通过访问实时信息、自定义数据字段、通过通知管理截止日期（例如提交日期）等，您可以利用全面的监督并促进整个实体的内部协调。此外，EntityKeeper 的企业服务无需手动管理实体备案，例如组建、注册、年度报告等。
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack 帮助特许学校董事会取得卓越的成果。我们是唯一为特许学校治理而构建的在线治理管理平台。 BoardOnTrack 会员资格提供专家指导（无需按小时咨询费），并可访问专为特许学校的独特需求而构建的唯一直观、易于使用、一体化的在线董事会管理平台。借助 TransACT 的 BoardOnTrack，您可以轻松： - 衡量董事会绩效 - 招募董事会成员 - 提高董事会目标和责任 - 有效评估特许学校首席执行官 - 轻松遵守公开会议法 - 举办更好的董事会会议
MyBoardPacket
myboardpacket.com
自 2001 年以来，成千上万的满意客户一致认为 MyBoardPacket 安全、简单且易于使用。一款在线董事会会议管理工具，提供文档管理、在线投票、在线讨论等功能。 MyBoardPacket.com 使您能够部署一个董事会门户，该门户非常灵活，也可以用作外联网或内联网解决方案。
Diskus
letsdiskus.com
Diskus 是一种董事会和会议管理解决方案，可帮助董事、委员会和领导团队更好地准备、参与和协调协作和决策过程。其董事会门户使公司秘书和管理人员能够比以往更轻松地管理会议、制定议程和分发材料。您还可以将会议记录转化为行动并密切监控其进度。
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace 是一款帮助公寓、HOA 和非营利组织的董事会和经理实现董事会管理自动化和简化的解决方案。
BoardShape
boardshape.com
举办更好的董事会或委员会会议。立即通过 BoardShape 塑造您的董事会或委员会。 BoardShape 面向初创公司，是一款软件即服务产品，它提供足够的特性和功能来帮助您的初创公司更好地召开董事会会议，而不会妨碍他们。简单的议程构建器可让您快速构建可与团队共享的动态议程。不再有带有多个附件的电子邮件，所有内容都与讨论点保持关联。议程可以与您的团队共享，并与所有与会者同步呈现，使会议中的每个人都在同一页面上。评论、问题和讨论可以与讨论点一起添加，然后用于生成会议纪要。生成与议程项目相关的民意调查和行动项目，并在后续会议中跟进这些项目。使用 BoardShape 将所有内容集中在一处并进行组...
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud 是通过咨询委员会连接专业人士和公司的领先平台。我们的一体化平台允许公司和团队招募、建立和运营一个由全球领先专业人士组成的顾问委员会。各级专业人士都可以立即加入在我们平台上运作的顾问委员会，将董事会工作添加到他们的简历中，并获得作为董事会成员带来的专业福利。公司可以获得远程咨询委员会的见解和好处，可以在我们的专有平台上轻松地在一个地方进行所有管理。 AdvisoryCloud 成立于 2012 年，是一家私营公司，总部位于加利福尼亚州马林县，曾多次荣获 Inc. 杂志增长最快的私营公司之一等奖项。
Sherpany
sherpany.com
Sherpany 是瑞士领先的会议管理解决方案，旨在满足董事会、董事会委员会和执行会议的独特需求。 Sherpany 深受欧洲顶级公司的信赖，将会议效率提高了 45%，简化了整个流程——从会议准备到分发数字签名的会议纪要和行动项目。我们优先考虑安全性和合规性，拥有经过 FINMA 批准和 ISO270001 认证的强大解决方案，可集中并确保对您的数据进行适当的访问控制。除了可通过网络浏览器访问的基于网络的 Sherpany 平台之外，我们还提供适用于 iOS、Windows 和 Android 的本机应用程序，以便跨不同设备方便地访问我们的会议管理解决方案。我们基于 SaaS 的软件，加上我们...
GOVRN
govrn.com
AI-First 董事会管理软件。利用 Govrn 的人工智能驱动的董事会门户软件提高董事会绩效。体验人工智能发现、生产力和性能功能增强的无与伦比的安全性、实时洞察力和轻松的会议管理。