董事会管理软件 - 最热门应用 - 安哥拉

Beenote

beenote.io

Beenote 是第一个针对董事会、高管和团队的治理会议管理解决方案。 Beenote 是一个简单、易用且高效的工具。从会议流程的开始到结束，Beenote 通过规划、召开和跟进（任务、决策）会议来帮助团队组织有效的会议。借助 Beenote，您可以在协作模式下快速规划议程，并且通过 Microsoft 365 或 Google 集成，您的会议将完全集成到您的日历中。与 Microsoft Teams 集成还允许您充分利用其视频会议工具的全部功能，并使用 Beenote 记录远程会议。在会议期间，您可以实时记录协作笔记。您还可以在会议中记录决策和分配任务，并在一次会议到下一次会议之间或在仪表板...