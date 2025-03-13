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Blogger 外展软件作为一种公共关系工具，旨在帮助企业发现利用文本、图像和/或视频博客进行产品评论和促销的内容创建者、与之互动和监督。该工具使公共关系和营销专业人士能够与博主建立联系，利用他们值得信赖的声音来塑造公众舆论、提高知名度并刺激长尾销售。 虽然博主推广软件与影响者营销软件具有相似之处和一些共同特征，但其主要重点在于精心策划与产品相关的评论和讨论，而不是更广泛的一般口碑营销。
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MediaHQ 是一个媒体关系管理平台，提供构建媒体列表、发布新闻稿和跟踪报道等工具，简化公关工作。
BuzzStream
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BuzzStream是一个网页软件，帮助用户管理链接构建和数字公关活动，自动化交流并提供报告功能。
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Upfluence是一个影响者营销平台，帮助品牌发现、管理影响者及其合作，跟踪活动效果，简化支付流程。
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Postifluence是一款软件，帮助网站提高有机流量，并通过自动生成反向链接优化SEO，使其在搜索引擎结果页中排名更靠前。
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