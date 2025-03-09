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Blogger 外展软件作为一种公共关系工具，旨在帮助企业发现利用文本、图像和/或视频博客进行产品评论和促销的内容创建者、与之互动和监督。该工具使公共关系和营销专业人士能够与博主建立联系，利用他们值得信赖的声音来塑造公众舆论、提高知名度并刺激长尾销售。 虽然博主推广软件与影响者营销软件具有相似之处和一些共同特征，但其主要重点在于精心策划与产品相关的评论和讨论，而不是更广泛的一般口碑营销。
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BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream是一个网页软件，帮助用户管理链接构建和数字公关活动，自动化交流并提供报告功能。
Respona
respona.com
Respona 是一款集个性化与生产力于一体的数字公关、影响者营销和链接构建软件。
Upfluence
upfluence.com
Upfluence是一个影响者营销平台，帮助品牌发现、管理影响者及其合作，跟踪活动效果，简化支付流程。
OutreachZ
outreachz.com
OutreachZ 是领先的链接构建服务平台，可让您轻松构建权威反向链接，受到全球领先 SEO 的信赖
Postifluence
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Postifluence 是一款具有强大功能的软件，有助于将有机流量推向任何利基市场。它还有助于在 SERP 中排名靠前。该软件可以构建反向链接，轻松为您的网站带来新流量。 Postifluence 最好的一点是，它可以设计出令人惊叹的 SEO 策略，将您的网站拖到 SERP 中的第一名。
Tagger Media
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Sprout Social 的 Tagger 彻底改变了当今一些最大的品牌和机构的社交媒体营销行业，包括 Omnicom、Havas Media、Ralph Lauren、Ketchum、Social Chain、Spindrift、Takumi、Valvoline 和 Dolce & Gabbana。数据驱动的社交智能平台使营销人员能够规划营销活动、最大限度地提高工作流程效率、与创作者联系并准确衡量投资回报率。要了解更多信息，请访问 taggermedia.com。
MediaHQ
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MediaHQ 是一个媒体关系管理平台，提供构建媒体列表、发布新闻稿和跟踪报道等工具，简化公关工作。